 التلفزيون المصري: وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في المحكمة | أخبار | DW | 17.06.2019

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أخبار

التلفزيون المصري: وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في المحكمة

أكد التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية المعروفة بـ "التخابر مع قطر". وذكرت مصادر إعلامية أن الوفاة جاءت بعد غيابه عن الوعي بعد تحدثه أمام المحكمة.

Ägypten Mohammed Mursi (picture-alliance/epa/K. Elfiqi)

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اليوم الاثنين (17 حزيران/ يونيو 2019) أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر، حسب ما أكده التلفزيون الرسمي المصري.

مختارات

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلا عن التلفزيون المصري أن الرئيس المتوفى (68 عاماً) طلب الكلمة من القاضي وقد سمح له بذلك. وفى أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على إثرها. وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت فرانس برس نقلا عن مصدرين أحدهما قضائي والثاني أمني أن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل الى المستشفى حيث توفي".

وكان مرسي وهو أستاذ جامعي يقضي أحكاما نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاماً. ومثل أمام المحكمة اليوم مرتدياً ملابس السجن الزرقاء التي يرتديها المحكوم عليهم بالسجن.

ويشار إلى أن مرسي أمضى عاماً واحداً في حكم مصر قبل أن يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش عزله في الثالث من تموز/يوليو عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. وبعد عزله ألقي القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.

أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Ägypten Mohammed Mursi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد مرسي

    الرئيس المصري الأسبق، الذي قام الجيش المصري بعزله في أعقاب تظاهرات شعبية انطلقت في الثلاثين من يونيو/ حزيران. كان مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير وقبلها الناطق باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بين عامي 2000 و2005.

  • Kairo Prozess Muslimbruderschaft Mohamed Badie 18.05.2014

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد بديع

    يشغل محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى منصب في التنظيم. ويعتبر بديع المرشد الثامن للجماعة منذ تأسيس مكتب الإرشاد عام 1931، وخلف محمد مهدي عاكف عام 2010. ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب عام 2013.

  • Yusuf al-Qaradawi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    يوسف القرضاوي

    الداعية ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويقيم في قطر منذ عام 1961. حُكم عليه غيابياً بالإعدام لتورطه في قضية "اقتحام السجون". ينتمي القرضاوي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ودخل السجن عدة مرات بسبب هذا الانتماء، أولها عام 1949.

  • Ägypten Muslim Moslembrüder Vize Präsident Moslembruderschaft Khairat al Schater al-Shater

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    خيرت الشاطر

    النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. قُبض على خيرت الشاطر في أعقاب عزل مرسي خلال يوليو/ تموز عام 2013، ووجهت له تهمة التحريض على العنف. يعتبر الشاطر حلقة وصل التنظيم مع الدول الغربية، بسبب علاقاته هناك، وكان مرشح الجماعة الرئيسي لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.

  • Ägypten Demos gegen den Militärrat Archiv 20.04.2012 Mohammed El-Beltagi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد البلتاجي

    عضو برلمان منذ عام 2005 عن كتلة الإخوان المسلمين، واشتهر بخطابه الشهير المصور والذي يقرن فيه بين عودة الرئيس مرسي إلى منصبه وتوقف الاحتجاجات في رابعة. قتلت ابنته أسماء أثناء الأحداث التي رافقت وأعقبت فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.

  • Essam El-Erian

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    عصام العريان

    مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان في مصر ومستشار الرئيس الأسبق مرسي، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة. انتخب عضواً بالبرلمان منذ عام 1987 وحتى 1990، وكان أصغر نائب سناً وقتها.

  • Saad el Katatni Ägypten Parlament Sprecher

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    سعد الكتاتني

    رئيس البرلمان المصري لدورة عام 2012، والتي فاز فيها الإخوان المسلمون بالأغلبية. كان محمد الكتاتني عضواً سابقاً في مكتب الإرشاد وشغل منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة. رفض الكتاتني حضور الخطاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي بعد عزل مرسي، فتم إلقاء القبض عليه.

  • Rashad al-Bayoumi Muslimbrüderschaft

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    رشاد البيومي

    عضو في مكتب الإرشاد للجماعة ومسؤول قسم الطلبة فيها. كان من بين أبرز المرشحين لخلافة المرشد السابق محمد عاكف عام 2010، قبل أن تحسم انتخابات المكتب لصالح محمد بديع.

    الكاتب: ياسر أبو معيلق


مختارات

رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

قضت محاكم مصرية بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ما عرف بقضية "اقتحام السجون". يُضاف إليهم الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي. ولكن من هي تلك القيادات؟ (16.06.2015)  

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