التلفزيون المصري: وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في المحكمة

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اليوم الاثنين (17 حزيران/ يونيو 2019) أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر، حسب ما أكده التلفزيون الرسمي المصري.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلا عن التلفزيون المصري أن الرئيس المتوفى (68 عاماً) طلب الكلمة من القاضي وقد سمح له بذلك. وفى أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على إثرها. وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت فرانس برس نقلا عن مصدرين أحدهما قضائي والثاني أمني أن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل الى المستشفى حيث توفي".

وكان مرسي وهو أستاذ جامعي يقضي أحكاما نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاماً. ومثل أمام المحكمة اليوم مرتدياً ملابس السجن الزرقاء التي يرتديها المحكوم عليهم بالسجن.

ويشار إلى أن مرسي أمضى عاماً واحداً في حكم مصر قبل أن يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش عزله في الثالث من تموز/يوليو عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. وبعد عزله ألقي القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.

أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)