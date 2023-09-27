 التقارب السعودي الإسرائيلي - أين تكمن المصالح المشتركة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.09.2023

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سياسة واقتصاد

التقارب السعودي الإسرائيلي - أين تكمن المصالح المشتركة؟

رغم ما صدر عن قادة السعودية وإسرائيل من تصريحات متفائلة بشأن التقارب الثنائي، من غير المتوقع أن يشهد المستقبل القريب إقامة البلدين علاقات رسمية. فما السبب وراء ذلك؟ وما المكاسب التي سيجنيها البلدان في حالة التطبيع؟

يقول خبراء إن بايدن يرغب في إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة

يقول خبراء إن بايدن يرغب في إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة

بعد أشهر من مفاوضات بوساطة أمريكية خلف الأبواب المغلقة، صدرت تصريحات متفائلة من قادة السعودية وإسرائيل عن إمكانية تقارب غير مسبوق بين البلدين. إذ أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الرياض وتل أبيب "كل يوم تقتربان وتبدو المحادثات لأول مرة جدية وحقيقية".

مختارات

لأول مرة منذ ثلاثة عقود يصل وفد سعودي رسمي إلى أريحا في الضفة الغربية. وتأتي الزيارة في وقت تقود واشنطن محادثات بين إسرائيل والسعودية، لتطبيع العلاقات بين البلدين، وهو ما يثير قلقا فلسطينيا.

بعد حديث بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز"، وزير الخارجية الإسرائيلي يشير إلى أن اتفاقا للتطبيع بين بلاده والسعودية قد يصبح جاهزا بالربع الأول من العام المقبل. ولكن هناك نقاط خلافية مازالت تعيق التوصل لهذا الاتفاق. ما أبرزها؟

قلل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي من احتمال تحقيق انفراجة دبلوماسية بوساطة أمريكية مع السعودية، غير أنه ألمح إليها ضمناً وليس بشكل مباشر.

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي السعودية بعد سماحها بهبوط طائرة تقل إسرائيليين في مطار جدة اضطراريًا بسب صعوبات فنية. وكانت الطائرة القادمة من جزيرة سيشل تحمل 128 راكبا إسرائيليا وقوبلوا باستقبال حار وفق شهادات من الركاب.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في العشرين من سبتمبر /أيلول الجاري أن الاتفاقية بين البلدين ربما ستكون "أكبر صفقة تاريخية منذ الحرب الباردة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعتقد أن بلاده على أعتاب سلام مع السعودية، متوقعا أن يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من تحقيق هذه الخطوة، التي قال إنها ستغير شكل منطقة الشرق الأوسط.

وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أضاف "ليس هناك شك في أن اتفاقيات إبراهام بشرت ببزوغ فجر عصر جديد من السلام... أعتقد أننا على أعتاب انفراجة أكثر دراماتيكية.. سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وصف نتنياهو أي اتفاق محتمل مع السعودية بأنه سيمثل "نقلة نوعية" في المنطقة، مضيفا "سيغير الشرق الأوسط إلى الأبد، إذ سيهدم جدران العداء".

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن الواقع على الأرض يعد أكثر تعقيدا، إذ ما زالت هناك الكثير من القضايا يتعين حسمها قبل المضي قدما في التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

 الرياض..شروط التطبيع ومكاسبه؟

أقدمت السعودية خلال السنوات الأخيرة على خطوات إقليمية في تهدئة خلافاتها. ففي عام 2021، اتخذت خطوات في عودة العلاقات مع قطر، فيما وصل هذا المسار ذروته مع عودة العلاقات مع إيران في وقت سابق من العام الجاري بوساطة صينية.

وتُضاف إلى ذلك ما صدر من تصريحات سعودية تفيد ضمنيا برغبة الرياض في إنهاء الحرب في اليمن التي تخوضها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ عام 2015.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في إطار "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى إحداث تطورات اجتماعية واقتصادية وتقليل اعتماد أكبر منتج للنفط في العالم على النفط كمصدر رئيسي للدخل عن طريق التركيز على الطاقات المتجددة والسياحة.

ويمكن أن تستفيد الرياض من إسرائيل بسبب تفوق الأخيرة في مجال التكنولوجيا فضلا أن البلدين يعتبران إيران بمثابة العدو المشترك. ورغم ذلك، يقول مراقبون إن الدور الأمريكي فيالمفاوضات السعودية-الإسرائيلية هو المحرك الرئيسي الفعلي والواقعي.

وفي مقابلة مع DW، قال بيتر لينتل، الباحث في معهد دراسات الشؤون الأمنية والدولية في برلين، إن "التقارب السعودي- الإسرائيلي يعد على الأقل اتفاقا ثلاثيا يشمل الولايات المتحدة، حيث سيطلب السعوديون في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، برنامجا نوويا مدنيا والحصول على ضمانات أمنية أمريكية على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

التطبيع" بين السعودية وإسرائيل.. متى سيُعلن عنه؟

وفي سياق متصل، يدرك محمد بن سلمان المكاسب التي سوف تجنيها بلاده في حال عودة الدفء إلى العلاقات مع الولايات المتحدة والتي تضررت بشدة عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

ورغم كل هذه المعطيات، لا يعتقد سيباستيان سونز- الخبير في قضايا الشرق الأوسط في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق ومقره ألمانيا ويعرف اختصار بـ "كاربو"، أن السعودية وإسرائيل من المحتمل أن توقعا معاهدة في المستقبل القريب.

وأوضح في مقابلة مع DW "ليست هناك حاجة حقيقية للتطبيع الرسمي في الوقت الحالي لأن السعودية تتعاون بالفعل وبشكل وثيق مع الإسرائيليين في العديد من المجالات وتتخذ المزيد والمزيد من الخطوات في هذا المسار بما في ذلك خطوات الاعتراف الثنائي والتطبيع غير الرسمي".

تزامن هذا مع ما  صدر عن محمد بن سلمان من تصريحات فسرها مراقبون بأنها تعد تخفيفا من حدة التعهدات السعودية السابقة إذ لم يكرر في مقابلته الأخيرة مع شبكة "فوكس نيوز" التأكيد على التزام السعودية بـ "مبادرة السلام العربية" التي أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف ولي العهد السعودي "أريد حقا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك".

تزامن هذا مع زيارة وفد دبلوماسي سعودي للضفة الغربية لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى منذ 30 عاما ووصول وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية في أول زيارة علنية لوزير إسرائيلي للمملكة وصفت بـ"التاريخية".

وصل وفد سعودي إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

وصل وفد سعودي إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

إسرائيل..شروط التطبيع ومكاسبه؟

بدوره، سلط لينتل الضوء على المكاسب التي سوف تجنيها إسرائيل من وراء إقامة علاقات رسمية مع السعودية، قائلا: "الهدف النهائي للجانب الإسرائيلي يتمثل في إبرام اتفاق سلام مع السعودية باعتبارها أهم دولة عربية فضلا عن أنها تمتلك نفوذا ورمزية كبيرة في العالم العربي".

وقال إن التطبيع بين الرياض وتل أبيب سوف يُظهر أن "قطار التطبيع لا يجب أن يمر عبر محطة الفلسطينيين، ويُظهر أن الفلسطينيين لم يعودوا يشكلون عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والدول العربية الأخرى."

بيد أن مراقبين لا يتوقعون أن يقتصر الاحتجاج على التطبيع السعودي-الإسرائيل على الجانب الفلسطيني فحسب بل أيضا من جانب الحكومة اليمينية في إسرائيل حيث أنه من غير المرجح أن تقبل الأطراف المؤيدة للاستيطان داخلها شروط التطبيع مع السعودية التي تشمل وضع أجزاء من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيل في الوقت الراهن، تحت السيطرة الفلسطينية.

وفي مقال نشره موقع "المونيتور" الأمريكي، كتب الصحافي والمعلق الإسرائيلي المعروف بن كاسبيت هذا الأسبوع: "كان بإمكان أي حكومة إسرائيلية سابقة أن توافق على العديد من هذه الشروط، لكن اليوم، كل هذه الأمور غير مقبولة لوزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير."

ومع ذلك، فإن السلام مع السعودية من شأنه أن يعزز إرث نتنياهو السياسي خاصة أنه تعرض على مدى أشهر لضغوط هائلة تمثلت في شكل مظاهرات عارمة ضد مساعيه لإجراء إصلاح قضائي.

وفي ذلك، قال لينتل "إذا أقدمت حكومة نتنياهو على تقديم تنازلات للفلسطينيين، فإن قطاعا من الإسرائيليين قد يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة. وفي هذه الحالة، لن يتمكن نتنياهو من المضي قدما في اتفاق (التطبيع مع السعودية) إلا في ظل حكومة إسرائيلية جديدة".

واشنطن..مكاسب انتخابية

أما الجانب الأمريكي، فبالإضافة إلى رغبة واشنطن في اندماج أقوى لإسرائيل في المنطقة، فإن أي اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل سوف يصب في صالح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة إذا تحقيق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي هذا السياق، قال لينتل إن "بايدن يعد الحافز والمحرك الرئيسي الأقوى لهذا المسار لأن أي اتفاق سلام أو تطبيع بين إسرائيل والسعودية في الوقت الراهن سوف يُنظر باعتباره أمرا ذا شأن وسوف يخطف بريق اتفاقيات أبراهام التي وقعت بين إسرائيل والإمارات والمغرب والبحرين والسودان بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020".

وأضاف أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية سوف يُظهر واشنطن باعتبارها الحليف القوي للرياض مرة أخرى ما يمهد الطريق أمام عرقلت جهود الصين لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك، يبدي سيباستيان سونز حذرا من التفريط في التفاؤل، قائلا "يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الولايات قادرة على تلبية المطالب السعودية ولديها رغبة في ذلك من الأساس. وهناك سؤالا آخرا مفاده:"ماذا سيحدث في حالة عدم إعادة انتخاب بايدن العام المقبل؟".

جنيفر هوليس- كيرستن كنيب / م. ع

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


 

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وسط حراك دبلوماسي غير مسبوق نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وتزامنا مع زيارة وفد دبلوماسي سعودي للضفة الغربية، وصل وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية في أول زيارة علنية لوزير إسرائيلي للمملكة وصفت بـ"التاريخية".

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15.04.2018****A handout picture released by the Saudi Royal Palace on April 15, 2018 shows Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al-Saud (R) shaking hands with Palestinian president Mahmud Abbas ahead of the 29th Arab League Summit in Dhahran. (Photo by BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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لأول مرة منذ ثلاثة عقود يصل وفد سعودي رسمي إلى أريحا في الضفة الغربية. وتأتي الزيارة في وقت تقود واشنطن محادثات بين إسرائيل والسعودية، لتطبيع العلاقات بين البلدين، وهو ما يثير قلقا فلسطينيا.