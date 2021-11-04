التغير المناخي

باحثون ألمان يطورون أول مبنى قابل للتكيف مع التغيرات المناخية

في عصر يشهد تحولات مناخية غير مسبوقة، أصبح من الضروري التفكير في مباني مستدامة واقتصادية ومتكيفة مع الظروف المناخية المتغيرة. باحثون من جامعة شتوتغارت طوروا أول مبنى من هذا النوع، وقدموا خطوة رائدة في هذا المجال.