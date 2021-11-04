يتجلى التغير المناخي في صور متعددة أخطرها التلوث وارتفاع درجات حرارة كوكبنا وكثرة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. ويهدد هذا التغير حياة ملايين البشر بسبب الأوبئة وأرتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات.
تعود التغيرات المناخية الخطيرة بالدرجة الأولى إلى انبعاثات الصناعة والنفايات البلاستيكية. ويخص بالذكر منها انبعاثات الوقود الاحفوري مثل الفحم الحجري والنفط. ويضر التغير المناخي بحياة البشر وصحتهم من خلال تلويث مياه الشرب وانقراض الكثير من الكائنات الحية بشكل يخل بالتنوع الحيوي ويؤدي إلى انتشار الفيروسات والأمراض المعدية.