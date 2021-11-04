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التغير المناخي

يتجلى التغير المناخي في صور متعددة أخطرها التلوث وارتفاع درجات حرارة كوكبنا وكثرة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. ويهدد هذا التغير حياة ملايين البشر بسبب الأوبئة وأرتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات.

تعود التغيرات المناخية الخطيرة بالدرجة الأولى إلى انبعاثات الصناعة والنفايات البلاستيكية. ويخص بالذكر منها انبعاثات الوقود الاحفوري مثل الفحم الحجري والنفط. ويضر التغير المناخي بحياة البشر وصحتهم من خلال تلويث مياه الشرب وانقراض الكثير من الكائنات الحية بشكل يخل بالتنوع الحيوي ويؤدي إلى انتشار الفيروسات والأمراض المعدية.

--FILE--Thick smoke rises from a power plant at dusk in Dezhou, east Chinas Shandong province, 4 January 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

دراسة: انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تقترب من المستويات القياسية 04.11.2021

أفادت دراسة علمية نشرت بمناسبة مؤتمر المناخ العالمي بأنّ الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجّلة خلال فترة ما قبل كوفيد 19، والنصيب الأكبر من هذه الانبعاثات للصين.
ITAPUA DO OESTE, BRAZIL - JUNE 26: Cattle stand on a farm on June 26, 2017 in Itapua do Oeste, Rondonia state, Brazil. The United States announced last week it is suspending all fresh beef imports from Brazil due to safety concerns. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

تقنية ضوئية جديدة لمعالجة روث الأبقار والحفاظ على بيئة نقية 10.10.2021

بعد مرحاض مخصص للأبقار، هذا الاختراع الضوئي قادر على التخلص من الميثان ورائحة الروث في مزارع الأبقار، مما يبشر بمستقبل أفضل للبيئة.
Ein zwölfgeschossiges und rund 37 Meter hohes adaptives Demonstrator-Hochhaus an der Universität Stuttgart kann sich an wechselnde Umwelteinflüsse anpassen. An dem 36 Meter hohen, schlanken Turm sollen neu entwickelte Strukturen und Fassaden getestet werden. +++ dpa-Bildfunk +++

باحثون ألمان يطورون أول مبنى قابل للتكيف مع التغيرات المناخية 05.10.2021

في عصر يشهد تحولات مناخية غير مسبوقة، أصبح من الضروري التفكير في مباني مستدامة واقتصادية ومتكيفة مع الظروف المناخية المتغيرة. باحثون من جامعة شتوتغارت طوروا أول مبنى من هذا النوع، وقدموا خطوة رائدة في هذا المجال.
Who has taken that picture?: PRABHAKAR When was the picture taken ?: 30/31-08-2021 Where was the picture taken ?: GUWAHATI/TINSUKIA picture description: (What we can see in the picture, name etc.)---The flood situation in Assam remained grim on Tuesday with one more death reported and around 5.74 lakh people affected in 22 of the state's 34 districts. Water level; of the Brahmaputra river is rising in many parts of the state. Nearly one thousand villages are under water in the current flood.

دعوات أممية لجعل "الظروف البيئية" سببا لقبول طلبات اللجوء 13.09.2021

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى فتح قنوات لقبول اللاجئين النازحين بسبب ظروف البيئة والمناخ، فيما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدوره على التحديات الجديدة في النضال من أجل حقوق الإنسان.
A firefighter extinguishes a forest fire near the town of Manavgat, east of the resort city of Antalya, Turkey, July 30, 2021. REUTERS/Kaan Soyturk

الأمم المتحدة: أجراس الإنذار تصم الآذان بشأن تغير المناخ 09.08.2021

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السياسيين باتخاذ إجراءات سريعة وجذرية، عقب صدور تقرير مثير للقلق عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن العواقب المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الأرض.
A woman looks at vegetables in the vegan supermarket 'Veganz' in Berlin, Germany, 22 August 2013. Photo: Ole Spata

كيف يمكننا كمستهلكين الحد من التغير المناخي؟ 28.07.2021

مع تزايد الحوادث الناتجة عن التغيرات المناخية، بدأ الكثيرون بالانتباه للمخاطر المترتبة على تلك التغيرات. وبعيدا عن قرارات الدول الكبرى، يمكننا كأفراد المساهمة من خلال اختياراتنا لما نتناوله من طعام في حماية البيئة. كيف؟
An illustration of an earth on fire map | Verwendung weltweit

مفاوضات أممية بشأن المناخ وسط تنامي الكوارث طبيعية في العالم 26.07.2021

انطلقت اليوم مفاوضات عبر الإنترنت ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة بهدف البحث في المصادقة على تقرير علمي أممي سيؤسس لقمم مرتقبة خلال الخريف تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض.
German Formula One driver Sebastian Vettel of Red Bull in action during the third practice session at the F1 race track of Nuerburgring, Nuerburg, Germany, 23 July 2011. The Formula One Grand Prix of Germany will take place on 24 July. Photo: Roland Weihrauch dpa/lrs ++ +++ dpa-Bildfunk +++

الفيضانات تحول أقدم حلبة سباق في ألمانيا إلى مركز مساعدات 19.07.2021

ما بين 15 إلى 17 من الشهر الجاري كان مقررا على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة، سباق العربات من وزن خمسة أطنان، لكن الفيضانات غيّرت وبسرعة سيولها البرنامج وتحولت الحلبة إلى مركز مساعدة.

Munich, Germany, July 6, 2020. E-car at a charging station

أوروبا تستعد لطي صفحة السيارات العاملة على الوقود 08.07.2021

يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
Blick über den See Aalkasten im Landkreis Märkisch-Oderland (Luftaufnahme mit einer Drohne). Deutschland soll in diesem Sommer von der Küste bis zu den Alpen neu vermessen werden. Die 250 grundlegenden Vermessungspunkte würden überprüft, um die neuen Koordinaten auf den Millimeter genau zu bestimmen, teilte das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Frankfurt am Main am 07.06.2021 mit. (zu dpa Von der Küste bis zu den Alpen: Deutschland wird neu vermessen) +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعيد قياس مساحتها بدقة أعلى .. ما الأسباب؟ 10.06.2021

من جبال الجنوب إلى بحر الشمال، تسعى ألمانيا إلى إعادة قياس مساحتها بدقة شديدة جدا. هذه البيانات ستساعد الباحثين في عدة مجالات، كالسيارات ذاتية القيادة وكذلك محاربة التغيرات المناخية. فكيف ستسير العملية؟
Wasserstoff-Flugzeuge (Quelle: Airbus) MADE in Germany vom 26.01.2021 Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany

الهيدروجين في عرض البحر وسباق عالمي لإنتاجه! 17.02.2021

يزداد الوعي والاهتمام العالمي بحماية البيئة والطاقة النظيفة، والهيدروجين عنصر أساسي وواعد. لكن ما سر التسابق العالمي لإنتاجه في عرض البحر؟ وما هي الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الهيدروجين؟ وهل الحصول عليه سهل؟

Griechenland, Kreta, Heraklion, venezianisches Kastro Koules | Verwendung weltweit

تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة 29.11.2020

تحولات المناخ تغير الظروف بالنسبة إلى المعالم الثقافية: أبنية تاريخية ومدن عريقة وحدائق تتهيأ لمواجهة الجفاف وظروف الطقس الحادة والخطيرة.
Young Polar bear Ursus maritimus running across melting sea ice, Scott Inlet, Baffin Island, Canadian Arctic, August. Vulnerable species. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1527713 BrentxStephenson

تقلص الجليد في القطب الشمالي إلى ثاني أدنى مستوى مسجل 24.09.2020

يقول علماء أمريكيون إن العالم يتجه نحو "موسم خال من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي"، وذلك مع تراجع رقعة الجليد هناك. وكان علماء ألمان قد توقعوا بحلول عام 2050 سيكون القطب الشمالي خاليًا من الجليد في بعض فصول الصيف.
Demonstranten beim Global Climate Strike in New York City am Freitag, 20.9.2019

هكذا دعت ماركة "باتاغونيا" الأميركية لعدم التصويت لترامب! 22.09.2020

قبل حوالي عشر أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تفتقت عقلية القائمين على شركة "باتاغونيا" للملابس على طريقة لا تخطر على بال للحشد ضد التصويت للرئيس دونالد ترامب. ما قصة مؤسس الماركة الشهيرة مع الرئيس الأميركي؟
18.07.2020, Australien, Gosford: Betonblöcke werden auf den Strand mit einem Kran platziert, um die Küstenerosion neben den Häusern am Wamberal Beach zu stoppen. Stürmisches Wetter und hohe Wellen nagen so stark an Australiens Ostküste, dass mehrere Wohnhäuser einzustürzen drohen. Foto: Darren Pateman/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

تحذيرات من غرق سواحل بعد 30 عاما.. فأي المناطق مهددة؟ 02.08.2020

الجميع على علم بالتغييرات المناخية التي تشهدها الأرض، ولكن ملايين الأشخاص على وجه التحديد من المتوقع تأثرهم مباشرة ببعض هذه التغيرات بعد ثلاثين عاما، وفقا لدراسة حديثة. فأين تقع المناطق المهددة؟
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هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا 03.03.2020

"مذاق الطعام في الماضي" حنين تتحدث عنه دائما الأجيال الأكبر سنا، لكن التغيرات المناخية تجعل التغيير ملموسا يوما بعد يوم، فهل تقدم "المزرعة العائمة" الحل؟
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