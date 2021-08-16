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التغذية النباتية

التغذية النباتية نظام يعتمد على تناول منتجات ذات أصل النباتي. ورغم الدلائل التي تشير إلى أن الأشخاص النباتيين هم أصحاء أكثر، إلا أن اعتماد التغذية النباتية يجب أن يكون خاضعا للمراقبة في مجتمع لم يتعود عليه.

تعود ثقافة التغذية النباتية إلى ستينات القرن الماضي، ويرجع سببها إلى رفض البعض فكرة قتل الحيوانات لتناول لحومها. كما أن هناك الكثير من الدراسات التي تحذر من مخاطر المبالغة في تناول اللحوم، مما يدفع البعض إلى مقاطعتها وتفضيل التغذية النباتية، لكن هذا لا يعني أنها صحية تماما، فلكل نظام غذائي محاسنه وعيوبه. فالتغذية النباتية قد تصبح مضرة إن لم تكن متوازنة لتلبية كافة الاحتياجات الغذائية الضرورية للجسم.

Arztpraxis, Ärztin erklärt Patient die Funktionsweise und mögliche Erkrankungen des menschlichen Herzens | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

التغذية النباتية مفتاح القلب السليم 16.08.2021

دراستان منفصلتان توصلتا إلى نتائج مماثلة حول أهمية التغذية السليمة في كبح خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فبماذا تنصح الدراستان؟
healthy food fresh vegetable salad and fork

دراسة: التغذية النباتية الصِرفة قد تؤخر نمو بعض الأطفال 19.04.2018

يعتقد البعض أن تناول الأطعمة النباتية فقط بالنسبة للأطفال هو أمر مفيد لصحتهم، لكن في الحقيقة قد يتسبب ذلك في حرمان الطفل من بعض المواد الهامة لنموه. دراسة جديدة سلطت الضوء على التغذية النباتية الصرفة عند الأطفال.
beluga belugalinse belugalinsen braune linsen eintopf essen gemüse getrocknet hülsenfrüchte kochen lebensmittel linse linsen nahrungsmittel roh rote linsen schwarz schwarze linsen tellerlinsen trocken Quelle: Fotolia /#41263733 - Linsensorten © Printemps

العدس: موائد الأغنياء تحتفي بـ"لحم الفقير"! 04.01.2016

قديما قالوا "العدس هو لحم الفقير" لما له من فوائد غذائية تغني غير القادر عن تناول اللحوم، والآن تعلن الأمم المتحدة عن اختيار العام 2016 ليكون العام الدولي للبقوليات، ليتحول العدس لطعام ترحب به موائد الفقراء والأغنياء.
ID # 3257336 Gemüse und Obst group of vegetables and fruits

النباتيون يعمّرون أكثر من آكلي اللحوم 12.09.2015

تكثر الدراسات التي تتحدث عن مخاطر المبالغة في تناول اللحوم وخاصة الحمراء منها، بل وحتى إن هناك دراسات أثبتت أن النباتيين يعمرون أطول. فما علاقة التغذية النباتية بطول العمر؟ وما هي مزايا التغذية النباتية؟
Halbes Hähnchen mit Kartoffelsalat © st-fotograf #48463418

فوائد وأضرار التغذية النباتية والامتناع عن اللحوم 24.08.2015

تكثير التحذيرات من مخاطر المبالغة في تناول اللحوم، ما يدفع البعض إلى مقاطعتها وتفضيل التغذية النباتية، لكن هذا لا يعني أنها صحية تماما، فلكل نظام غذائي محاسنه وعيوبه. ومن يرغب أن يصبح نباتيا عليه معرفة هذه الحقائق!
Undatierte Aufnahme zeigt einen Yorkshire-Terrier in einem damenhaften Outfit, dass von der Modedesignerin Lara Alameddine in Los Angeles nach der Kleidung von Stars auf dem Roten Teppich bei der Oscar-Verleihung «auf den Hund gebracht» wurde. Die 28-jährige Kanadierin entwirft Mode für Vierbeiner, und dafür kupfert sie ungeniert bei den Oscar-Roben des Hollywood-Großereignisses ab. Bereits zwei Tage nach der Trophäenshow will sie fünf neue Luxus-Designs für Chihuahuas, Pekinesen, Zwergspitze, Yorkshire-Terrier, Schnauzer, Mopse und deren modebewussten Besitzer auf den Markt bringen. In «limitierter Auflage» fertigte sie nach den letzten Oscars fünfhundert Exemplare an, das Stück für 150 Dollar (etwa 101 Euro). Geradezu ein Schnäppchen, verglichen mit den extravaganten Summen, die Hollywoodstars für ihre Garderobe hinlegen. Um Erlaubnis fragt die Hundemoden-Designerin nicht, denn sie würde ja nichts kopieren, sondern sich «nur inspirieren» lassen. Foto: Alameddine dpa (zu dpa-Korr.-Bericht: Oscar-Mode für den Hund - Die Stars am Roten Teppich stehen Pate am 22.02.2008) +++(c) dpa - Report+++

"كلب نباتي"..هل تمتد ظاهرة التغذية النباتية للحيوانات؟ 02.05.2014

يختار البعض تغيير طريقة تغذيتهم والتخلي عن المنتجات الحيوانية تماما والاعتماد الكامل على المنتجات النباتية، فهل يمكن تطبيق الأمر نفسه على الكلاب والقطط المنزلية وجعلها نباتية؟
Zwei Tomaten als Augen, eine Kiwi als dicke Nase und eine Banane als Mund - auf einem Teller ergeben Obst und Gemüse ein lustiges Gesicht, aufgenommen am 06.11.2008 im brandenburgischen Sieversdorf. Foto: Patrick Pleul +++(c) dpa - Report+++

كيف تتعامل مع طفلك الذي يرفض تناول اللحوم؟ 05.01.2014

يحرص الكثير من الآباء والأمهات على تنويع غذاء أطفالهم وإعطائهم كميات معقولة من اللحوم والأسماك لمساعدتهم على النمو. لكن بعض الأطفال لا يحبون اللحوم، فكيف يمكن التعامل مع هذه الحالات؟
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من يحافظ على البيئة النباتيون أم أكلة اللحوم؟ 15.09.2010

يرمز تناول اللحم في بعض المجتمعات إلى حياة الرغد والرخاء. لكن أنصار حماية البيئة يرون في في الإستهلاك الكبير للحوم مصدراً لثلوث الطبيعة. فما هو موقف الشباب العرب والألمان من التغذية النباتية مقابل اللحوم ؟