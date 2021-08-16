التغذية النباتية نظام يعتمد على تناول منتجات ذات أصل النباتي. ورغم الدلائل التي تشير إلى أن الأشخاص النباتيين هم أصحاء أكثر، إلا أن اعتماد التغذية النباتية يجب أن يكون خاضعا للمراقبة في مجتمع لم يتعود عليه.

تعود ثقافة التغذية النباتية إلى ستينات القرن الماضي، ويرجع سببها إلى رفض البعض فكرة قتل الحيوانات لتناول لحومها. كما أن هناك الكثير من الدراسات التي تحذر من مخاطر المبالغة في تناول اللحوم، مما يدفع البعض إلى مقاطعتها وتفضيل التغذية النباتية، لكن هذا لا يعني أنها صحية تماما، فلكل نظام غذائي محاسنه وعيوبه. فالتغذية النباتية قد تصبح مضرة إن لم تكن متوازنة لتلبية كافة الاحتياجات الغذائية الضرورية للجسم.