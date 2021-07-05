 التغذية النباتية مفتاح القلب السليم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.08.2021

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صحة

التغذية النباتية مفتاح القلب السليم

دراستان منفصلتان توصلتا إلى نتائج مماثلة حول أهمية التغذية السليمة في كبح خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فبماذا تنصح الدراستان؟

التغذية النباتية مفتاح للوقاية من عدد الأمراض

التغذية النباتية مفتاح للوقاية من عدد الأمراض

تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال اتباع نظام غذائي نباتي وفقًا لدراستين حديثتين، ركزتا على العلاقة بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراستان رغم اختلافهما الجوهري في موضوع البحث إلى اعتماد نظام غذائي نباتي يمكنه الحماية من مشاكل القلب في فترات متقدمة من العمر. ويأتي ذلك في تقريرين منفصلين نُشرا في موقع المجلة الطبية العريقة المختصة في أمراض القلب والشرايين „Journal of the American Heart Association“.

دراسة لثلاثة عقود

الدراسة الأولى بعنوان "نظام غذائي يركز على النبات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الشباب إلى منتصف مرحلة البلوغ"، استغرقت أكثر من ثلاثة عقود قام خلالها فريق بحثي بجامعة مينوسيتا الأمريكية، بجمع بيانات 4946 شخصا ما بين 18 و30 عاما.

ركزّت الدراسة على رصد نظام غذائي طويل الأمد يعتمد على الماكولات النباتية. وهناك من المشاركين من غيّر نظامه الغذائي نحو نظام نباتي بشكل أساسي.

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"ركزت الأبحاث السابقة على عناصر غذائية معيّنة أو أطعمة معيّنة، بينما اهتمت هذه الدراسة على النظام الغذائي النباتي بمجمله. وكذا المخاطر طويلة المدى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، يقول يوني تشوي المشرف على الدراسة المعدّة في جامعة مينيسوتا للطب. 

بدأت عملية رصد البيانات في عام 1985. وإلى غاية عام 2016، كان جميع المشاركين قد خضعوا إلى ثمانية فحوصات مكثفة وعلى فترات منتظمة. ولم يتلق المشاركون أيّ إرشادات أو توصيات لأسلوب حياة معيّن. بهذه الطريقة، تمكن الباحثون من جمع بيانات غير منحازة وطويلة المدى عن عادات الأكل التي اختارها المشاركون بأنفسهم.

النتائج

خلال فترة المتابعة أصيب 289 من المشاركين بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وآلام الصدر المرتبطة بالقلب أو تصلب الشرايين.

لدى 20 بالمائة بلغت نسبة متوسط خطر الإصابة بأمراض القلب 52 في المائة، لكن سرعان ما انخفضت نسبة لدى أولئك الذين غيّروا نظامهم الغذائي إلى نظام غذائي نباتي قبل بلوغ الستين.

ويوضح الباحث الأمريكي تشوي في هذا السياق، أن الأكل النباتي لا يعني بالضرورة الابتعاد عن المنتجات الحيوانية، فلم يكن ضمن المشاركين سوى عدد قليل ممن يعرفون بـ "الفيغانس" أي النباتيين الذين لا يأكلون أي منتج حيواني. والمقصود هنا أن هؤلاء الأشخاص تناولوا المنتجات الحيوانية باعتدال مثل الدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

الدراسة الثانية

الدراسة الثانية اعتمدت على طريقة بحثية مختلفة لكن نتائجها جاءت مماثلة. فقد تمّ تصنيف المشاركين إلى ثلاث مجموعات. ضمّت الأولى أشخاصا تناولوا الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة.

مختارات

بعد حصول عقار أدوكانوماب المخصص لعلاج الزهايمر مؤخرا على التصريح اللازم من الحكومة الأمريكية لطرحه بالأسواق، ارتفع الطلب على إجراء الاختبارات اللازمة لتشخيص الإصابة بالمرض نفسه. فهل الاختبارات المتاحة حاليا فعالة وكافية؟

هذا النظام الغذائية أو الحمية تمّ تحديدها من قبل الخبراء.

أما الثانية فيتناول أصحابها في الغالب أطعمة مثل البطاطس والحبوب المكررة واللحوم الخالية من الدهون. المجموعة الثالثة كانت من نصيب الأشخاص الذين يفضلون اللحوم الحمراء عالية الدسم والوجبات الخفيفة المالحة والمعجنات والمشروبات الغازية.

الحمية المتبعة للمجموعة الأولى

الحمية المفروضة اعتمدت على المكسرات والبروتين النباتي ومن فول الصويا والفاصوليا والتوفو والألياف من الشوفان والشعير والبامية والباذنجان والبرتقال والتفاح والتوت والأطعمة المدعمة بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون أو زيت بذور اللفت وافوكادو إلى غير ذلك.

وضمت هذه المجموعة 120 امرأة من أصل 330 مشارك بمستوى عمر متوسط يبلغ 62 عاما. لم يكن أي من الأشخاص الخاضعين للاختبار مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت الالتحاق بالدراسة. وتمت متابعة هذا الفوج حتى عام 2017.

خلال عملية التقييم، تمّ التوصل إلى أن معدل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كان أقل بنسبة 11 بالمائة لدى أعضاء المجموعة الأولى مقارنة بالمجموعتين الأخريين، وأقل بنسبة 14 في المائة للإصابة بأمراض الشريان التاجي و17 بالمائة أقل من خطر الإصابة بقصور القلب.

بيانات اعتبرها المشرف على الدراسة البروفيسور جون سيفينبيبر، "مؤشرا قويا" على فوائد النظام الصحي للحفاظ على صحة القلب.

و.ب/ أ.ح

  • الرمان

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الرمان

    تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

  • الزعتر البري

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزعتر البري

    يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.

  • اللافندر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    اللافندر (الخزامى)

    بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!

  • الشمر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الشمر

    يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

  • العسل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    العسل

    يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.

  • القرنفل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    القرنفل

    إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.

  • النعناع

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    النعناع

    يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.

  • الكركم

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الكركم

    لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.

  • الزنجبيل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزنجبيل

    يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.

  • إكليل الجبل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    إكليل الجبل

    "إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح


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