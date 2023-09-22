 التعلم الصوتي لدى البشر والطيور ما القواسم المشتركة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.09.2023

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منوعات

التعلم الصوتي لدى البشر والطيور ما القواسم المشتركة؟

رصد الباحثون علاقة قوية بين قدرات التعلم الصوتي لدى الطيور ومهارات حلّ المشكلات، فالطيور ذات القدرة على التعلم الصوتي يمكنها ابتكار أفكار جديدة مثل الوصول إلى البذور أو الديدان المتواجدة في أماكن صعبة.

خلص الفريق البحثي إلى أن الطيور القادرة على التعلم الصوتي وحل المشكلات تتميز بعقول أكبر حجما

خلص الفريق البحثي إلى أن الطيور القادرة على التعلم الصوتي وحل المشكلات تتميز بعقول أكبر حجما

ما معنى الذكاء؟ لو كان الذكاء يقترن بحجم المخ، لكانت بعض فصائل الحيتان، التي يزيد وزن مخها عن عشرين رطلا، أذكى المخلوقات على وجه الأرض، ولكن الذكاء على الأرجح يرتبط بطريقة عمل المخ، أي أنه الخواص التي تكفل لمخلوق بعينه فرصة أفضل في الحياة والازدهار في البيئة التي يعيش فيها، وربما تكون اللغة من أفضل السبل لإظهار مثل هذا النمط من الذكاء.

مختارات

ورغم أن التواصل بين أبناء الفصيلة الواحدة يعتبر سمة عامة بين كافة الحيوانات والطيور، سواء بإشارات حركية أو صوتية أو غير ذلك، فالإنسان هو واحد من الفصائل القليلة التي تمتلك لغة منطوقة، حيث يستطيع بفضل اللغة تبادل أفكار مركبة وتمرير معلومات عبر الأجيال، وخلق مجتمعات بشرية.

ويقول إيريك جارفيس الباحث في مجال العلوم الحيوية وطب الأعصاب بجامعة روكفيلر الأمريكية والمتخصص في مجال التعلم الصوتي: "فرضية أن اللغة هي ما تجعل البشر فصيلة متقدمة لم يتم اختبار صحتها من قبل"، مضيفا في تصريحات للموقع الأمريكي "بوبيولار ساينس" المتخصص في الأبحاث العلمية، أن هذه الفكرة انتشرت دون أدلة علمية تدعمها أو تؤكد صحتها.

علاقة حجم الدماغ والتعلم الصوتي

وعمد غارفيس وفريقه العلمي إلى اختبار مدى صحة هذه الفرضية بمعاونة الطيور المغردة. وأثبتت هذه الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Science أن التعلم الصوتي، وهو أحد المكونات الرئيسية للغة المنطوقة يقترن بآلية حل المشكلات. ويقصد بالتعلم الصوتي القدرة على انتاج أصوات جديدة من خلال تقليد الغير دون أن ترتبط هذه المسألة بالغريزة.

وتبين للفريق البحثي أن الطيور القادرة على التعلم الصوتي، وحل المشكلات تتميز بعقول أكبر حجما. ويقول مايكل جولدستاين، أستاذ علم النفس بجامعة كورنيل، والمتخصص في التعلم الصوتي لدى الطيور المغردة والبشر إن "تعلم تركيبات جديدة من الأصوات يساعد على التواصل بنجاح مع الآخرين، وفي كثير من الأحيان، يكون مفيدا عند مقابلة أعضاء جدد من نفس الفصيلة لم يسبق الالتقاء بهم من قبل".

 وأضاف أن "التعلم الصوتي يضطلع بدور بارز لدى الأطفال البشر، في المراحل الأولى من العمر، لاسيما عندما يحاولون كسر الجمل المتصلة التي يستمعون إليها على ألسنة البالغين وتحويلها إلى وحدات صوتية، وبمرور الوقت، يستطيع الأطفال عن طريق تقليد الأصوات، تعلم مفردات لغوية ثم استخدامها في نهاية المطاف لتكوين جمل خاصة بهم".

اختبارات إدراكية على 214 طائرا

ومن أجل فهم آليات التعلم الصوتي والإدراك بشكل أفضل، اتجه فريق الدراسة إلى الطيور المغردة، حيث أن الغالبية العظمى من هذه الفصائل لديها قدرات في مجال التعلم الصوتي، وهي تعيش في مختلف قارات الأرض باستثناء القارة القطبية الجنوبية. ويقول غارفيس إن "الطيور المغردة تمثل نحو نصف فصائل الطيور التي تعيش على وجه الأرض. ويقول إنه "مع تطور خاصية التعلم الصوتي، تحدث درجة كبيرة من الانتواع"، ويقصد بكلمة "انتواع" تشعب سلالة جديدة من السلالة الأصلية تتميز بسمات مختلفة أو أكثر تطورا.

وأجرى الفريق البحثي سبعة إختبارات ادراكية على 214 طائرا مغردا تنتمي إلى 23 فصيلة مختلفة، ومن بينها 21 فصيلة تم صيدها من الأماكن البرية حول مدينة نيويورك الأمريكية، كما تم تدجين اثنين من الطيور المغردة التي شاركت في الدراسة وهي الكناري وعصافير الزيبرا فينش. وأجريت لهذه الطيور اختبارات سلوكية تتعلق بآليات حل المشكلات، مثل استكشاف قدرة هذه الطيور على تحريك عائق للوصول إلى مكافأة من الغذاء على سبيل المثال، وكذلك مهارات أخرى ترتبط في العادة بالذكاء، ألا وهي التعلم بالارتباط والتعلم العكسي، الذي يقصد به أن يعدل الحيوان أو الطائر من سلوكه للحصول على مكافأة معينة. واهتم الفريق البحثي أيضا بمقارنة قدرات الذكاء لدى الطيور المغردة وطيور أخرى ليس لديها القدرة على التعلم الصوتي.

الطيور الذكية

وبحسب الموقع الإلكتروني "بوبيولار ساينس"، رصد الباحثون علاقة قوية بين قدرات التعلم الصوتي لدى الطيور ومهارات حل المشكلات، فالطيور ذات القدرة على التعلم الصوتي يمكنها ابتكار أفكار جديدة مثل الوصول إلى البذور أو الديدان الموضوعة أسفل كوب عن طريق إزالة هذا العائق أو ثقبه أو تحطيمه". ويقول الباحث جين نيكولاس أوديت المتخصص في علوم البيئة وطب الأعصاب: "من المدهش أن هذه المهارات ترتبط بالذكاء لدى الطيور، مؤكدا أن مهارات حل المشكلات والتعلم الاشتراطي والتعلم العكسي عادة ما تعتبر "من مكونات الذكاء". ولكنه استطرد قائلا: "لكن هذا لا يعني أن الطيور التي ليس لديها القدرة على التعلم الصوتي تتسم بالغباء، بل أن ذلك يعني ببساطة أن هذا الشكل من الذكاء لم يتطور لدى هذه الفصائل من الطيور".

التعلم الصوتي والذكاء

ويعتبر حجم المخ من الدلائل الأخرى التي تثبت الصلة بين التعلم الصوتي وقدرات حل المشكلات، ففصائل الطيور الـ21 ذات القدرة على التعلم الصوتي والتي خضعت للتجربة تتميز بعقول أكبر حجما بشكل طفيف، بالنسبة لحجم أجسامها، مقارنة بالفصائل الأخرى التي لا تتمتع بهذه القدرة. ويرجح غارفيس أن هذه الطيور ذات العقول الأكبر حجما لديها خلايا عصبية أكثر، وربما تكون قد تطورت بحيث تكون لديها جماجم أكبر مما يعطيها مزيدا من الدوائر المخية التي تكسبها مزيدا من القدرات في مجال التعلم الصوتي وحل المشكلات.

ولم يصل الفريق البحثي إلى تفسير بشأن مبررات الصلة بين التعلم الصوتي وحل المشكلات، لاسيما وأن كل وظيفة من الاثنتين ترتبط بأجزاء مختلفة في المخ، وأكد ضرورة إجراء مزيد من الدراسات في المستقبل لمعرفة الجينات أو الوصلات المخية التي تربط بين الوظيفتين. ويقول الباحثون إن بعض جسور الذكاء لم يتم اكتشافها حتى الآن.

هـ.د/و.ب (د ب أ)

  • Aras Ara hellrot Rüdersdorf Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    هناك أنواع كثيرة من الطيور مثل هذه الببغاوات القرمزية التي لاتختلف فيها الألوان بين الذكور والإناث، فتبدو متماثلة من حيث ألوان ريشها. وتعيش هذه الطيور في الغابات الماطرة لأمريكا الجنوبية.

  • shining honeycreeper

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    لدى بعض أنواع الطيور الأخرى يكون ريش الذكر ملونا أكثر من ريش الأنثى، وهذا ما نُشاهده في الألوان البراقة لريش طائر العسل المتسلق (honeycreeper). وهي طيور تعيش في أمريكا الوسطى. وتماماً كما ظننتم ربما، فإن الطائر الذي يقف على يمين الصورة هو الطائر الذكر.

  • Feuerrückentangare

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    أحياناً يُراودك شعور بأن الذكر والأنثى لاينتميان إلى الفصيلة ذاتها، فلهذا الطائر الذكر ريش ذو لونين: أسود يُغطي معظم الجزء الأعلى من جسمه وآخر قرمزي يُغطي الجزء الأسفل من جسمه، وله منقار فضي اللون، وقزحيتان حمراوان داكنتان. أما الأنثى فلها قلنسوة رمادية اللون، والجزء الأعلى من جسمها زيتوني اللون، أما أجنحتها فيميل لونهما إلى اللون البني.

  • Bunte Vogelmännchen

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    قام باحثون من ألمانيا وأستراليا بدراسة ستة آلاف نوع من الطيور الجواثم: والطيور الجواثم هي الطيور التي تقضي معظم الوقت دون طيران. هدفت الدراسة إلى معرفة سبب الألوان الباهتة للإناث بالمقارنة مع ألوان نظرائها الزاهية من الطيور الذكور، مع أن البعض منها ليس على تلك الشاكلة.

  • Purpurmaskentangare

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تتصف إناث الطيور التي تعيش في المناطق المدارية بألوانها الرائعة والزاهية، والسبب هو أن إناث الطيور هنا تتنافس فيما بينها للفت إنتباه الطيور الذكور. بعدها تطورت الأمور لإيجاد طيور إناث وطيور ذكور يتمتعون بألوان زاهية.

  • Königs-Paradiesvogel Weltvogelpark Walsrode Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تَشْتَهر طيور الجنة بما يُعْرَف بـ"ثنائية الشكل الجنسية": وهي تتناول الفروق بين أفراد الجنسين في النوع الواحد. فمثلاً هذا الطائر لا يتميز بألوانه الزاهية فقط، بل بريش ذيله الطويل المذهل أيضا. وسعياً من الذكر لخطب ود الأنثى يقوم باستعراض لطقوس مغازلة ورقص رائعة، وتتضمن العروض هز للذيل وأداء حركات بهلوانية متميزة، كما يقوم بنفش ريشه ليبدو ككرة من قطن.

  • blauer Pfau Mönchengladbach Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    الطاووس بارع بكل فنون الاستعراض. ولجذب إنتباه الأنثى يقوم برفع ريشه الصلب القوام ويجعله على شكل مروحة و ويهز ذيله وسط طقوس من الغزل والرقص. استُقْدِمَ هذا النوع من الطيور بالأصل من الهند وسريلانكا.

  • Königsgeier Nationalzoo in Managua Nicaragua

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    يتميز "النسر الملك" الذي يعيش في جنوب إفريقيا بلون أبيض مُطعَم بألوان أخرى، و بريش ذي ألوان رمادية وسوداء. ورغم خلو قلنسوة رأسه من الريش إلا أنها ملونة بشكل مُلفتٌ للنظر. ويرجع لقب الطائر هذا على ما يُعتقد اعتماداً على عادته بإبقاء الطيور الجوارح الأصغر حجماً بعيدة عن الجيفة التي يقوم هو بالتهامها، ولا يسمح لها بالاقتراب من الجيفة إلاعندما يشبع هو.

  • Sulawesi-Hornvogel Walsrode Vogelpark

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    نعم هذا طائرٌ و يُلقب بالطائر أبو قرن. له منقار ملون مخروطي الشكل. بعض الأنواع من فصيلة هذا الطائر وصل إلى حافة الإنقراض بسبب الصيد الجائر والطلب المتزايد على أعضاء تلك الطيور.

  • Flamingos Zoo in Dresden Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تتغذى طيور النحام (أو الفلامينغو) على العوالق التي تقوم باستخراجها من الطين، ونتيجة لغنى غذائها بمادة الكاروتينات - التي هي عبارة عن صبغات عضوية - فإن لون طائر النحام يتحول إلى اللون الضارب للحمرة.

  • Glanzstar Nationalpark Tsavo West in Kenia

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تبدو طيور الزرزور في ألمانيا مُمِلة ولا تُثير الإنتباه، بينما يمكن لطيور الزرزور في أنحاء أخرى من العالم أن تكون ذات ألوان رائعة. أجل هذا ما يطلقون عليه "الزرزور المدهش"، وهو يعيش في شرق إفريقيا.

    الكاتب: بريغيته أوسترات/غالية داغستاني