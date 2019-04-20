 التعديلات الدستورية في مصر.. لا صوت سوى صوت ″نعم″ | سياسة واقتصاد | DW | 21.04.2019

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سياسة واقتصاد

التعديلات الدستورية في مصر.. لا صوت سوى صوت "نعم"

يصوّت المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 وتعزز قبضته والجيش على السلطة. بيد أن الكثيرين يشككون في "نزاهة" و"حرية" الاستفتاء. DW تطلعكم على الأجواء من القاهرة.

Ägypten Referendum Abdel Fatah al-Sissi (picture-alliance/ZUMAPRESS/Le Pictorium Agency/C. Sharrock)

شوارع القاهرة وباقي المدن تغص باللافتات الدعائية الضخمة تظهر فيها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يدلي المصريون بأصواتهم على التعديلات الدستورية على خلفية موسيقى شعبية "وطنية" تصدح من مكبرات الصوت.

وكان البرلمان المصري صوت الثلاثاء الماضي بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات الدستورية. وطبقاً للدستور الساري حالياً تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022. ووفقاً للتعديلات ستمدد فترة رئاسة السيسي الحالية لسنتين إضافيتين وسيحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية. وقال رئيس مجلس الشعب (النواب) علي عبد العال إن التعديلات ستساعد على "تحقيق" الاستقرار.

"اعمل الصح" 

"أنا هنا لأقوم بالشيء الصحيح"، تقول هبة رضا (30 عاماً) وهي واقفة بانتظار دورها للإدلاء بصوتها أمام أحد المراكز الانتخابية في القاهرة أمس السبت (20 نيسان/أبريل 2019). وتكشف هبة لـ DW أنها لم تطلع على التعديلات الدستورية المقترحة قبل تصويتها بـ "نعم".

مختارات

في أول أيام الاستفتاء الخاص بالدستور المصري، انقسمت الآراء بشدة، ليس فقط بين الرافضين والمؤيدين، بل كذلك بين من دعوا للتصويت بـ"لا" وبين من حثواء على عدم النزول والمشاركة. فكيف تفاعلت المواقع الاجتماعية؟ (20.04.2019)

تحركت آلة الفن في مصر لأجل الحشد لصالح التعديلات الدستورية، فظهرت أسماء تعوّد المشاهد المصري على أغانيها "الوطنية" وأسماء أخرى صعدت لأول مرة، فيما ثبت آخرون على موقفهم الرافض رغم كل حملات التشويه. (20.04.2019)

بالإضافة إلى إتاحتها المجال بتمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، تعزز التعديلات من سلطة الجيش؛ إذ أضيف إلى جانب دوره الأساسي في "حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها" مهام جديدة تتمثل في "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد". كما تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

عندما سألناها لماذا تصوت بـ "نعم"، أجابت هبة رضا إن تلك التعديلات "صحيحة"، في إشارة غير مباشرة إلى حملة "اعمل الصح" التي أطلقها مؤيدو التعديلات.

لم يفت من كان وراء التعديلات تضمينها بعض "المُحليّات" كالتأكيد على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بـ 25 %. كما نصت التعديلات على إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.

تغيير خاطف

على الرغم من أن الاستفتاء أصبح أمراً محتوماً، بعد تقديم 155 نائباً، أي أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، بطلب لإجراء التعديلات في الثالث من شباط/ فبراير الماضي، بيد أن ما لفت الانتباه هو السرعة التي تم بها. بعد موافقة مجلس النواب الثلاثاء الماضي الباب لإجراء الاستفتاء، أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في اليوم التالي موعد الاستفتاء. واعتبار من الجمعة في خارج البلاد والسبت في مصر صوت يصوت المصريون على التعديلات، بعد عام فقط على الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.

لم يعلن أحد على الملأ أنه صوت بـ "لا" على التعديلات. أما من صوت بـ "نعم" فقد قالوا إنهم فعلوا ذلك لإدراكهم فوائد التعديلات عن طريق الحملات الإعلامية الموالية للحكومة. غير أن القليلين صرحوا بأنهم كانوا مدركين وجود حملات تطرح فكرة أن التصويت بـ "لا" كان أمراً ممكناً.

"في النهاية سيقول الجميع ما يريدون قوله وما يعتقدون به. هذه هي الديمقراطية"، يقول محمد شفيق (26 عاماً)، معتقداً أن التعديلات في "صالح" البلد.

عبّر آخرون بشكل مختلف. "لا منافسة. حتى غير الراضين عن وضع البلد يعلمون أن استمرار السيسي يعني أن البلد سيزدهر"، يقول أشرف محمد، وهو صاحب متجر كتب سيصوت بـ "نعم" للتعديلات. ويتابع أشرف: "حتى لو أراد السيسي 10 أو 20 أو 50 سنة، ما المانع من تغيير الدستور، طالما الشعب موافق؟". ويردف مقارناً السيسي بالمستشارة الألمانية: "انظر إلى أنغيلا ميركل: إنها باقية في السلطة من أجل مصلحة الشعب".

Ägypten Referendum über längere Amtszeit für Präsident al-Sisi (Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

حملة "اعمل الصح" تحث على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

تغييب للمعارضة

من الصعب العثور على أي دعم شعبي يحث المستفتين على التصويت بـ "لا"، وذلك بعد أن صرح المعارضون أنهم تعرضوا للتهديد وحتى الاعتقال. عشرات أعضاء "حزب الدستور" الليبرالي تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن رفضهم التعديلات.

"الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة، وهي ائتلاف من أحزاب ليبرالية وأخرى ذات ميول يسارية، قالت إنها مُنعت من الحشد والتعبئة العامة ضد التعديلات ولم تُمنح تصريحاً بالتظاهر أمام مجلس الشعب (البرلمان). "موعد التصويت على التعديلات جاء بعد أيام من موافقة مجلس الشعب عليها"، يقول خالد داود من الحركة مردفاً أنه "بينما تقوم الدولة بحملتها وتملئ الشوارع باللافتات التي تحث على التصويت بالموافقة، نحرم من الظهور في وسائل الإعلام المحلية ويُعتقل أعضاؤنا".

وحجبت السلطات المصرية 37 ألف موقع في محاولة لمنع التصويت على حملة "باطل" الإلكترونية التي تجمع تواقيع ضد التعديلات، حسب مؤسسة NetBlocks، التي يتركز عملها على رصد شبكة الأنترنت. "بين طرح التعديلات على الاستفتاء وموعد بدئه لدى المصريين أقل من 72 و96 ساعة، حسب مكان تواجدهم، وذلك حتى يطلعون على التعديلات المقترحة ويفهمونها ويكونون رأياً تجاهها"، تقول الخبير القانونية في "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط" (TIMEP) مايا السعدني.

"تم التلاعب بالاستفتاء بشكل فعال قبل إدلاء أي مصري بصوته"، يقول تمثوي كالدس من نفس المعهد، مؤكداً أنه تم اعتقال المعارضين الذين أرادوا الحشد ضد التعديلات، بينما تم الاتصال بالبعض الآخر وتحذيرهم من مغبة فتح أفواههم.

وحلت مصر في المرتبة 161 من أصل 180 في التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي يتناول وضع الحرية الصحفية في العالم.

"لم تجرِ أي نقاشات جدية للتعديلات في وسائل الإعلام المصرية. ومن هنا لم تعطَ الفرصة للمصريين لفهم وتقدير العيوب الكامنة في التعديلات"، يختم تمثوي كلادس حديثه معنا.

روث مايكلزون/ خ.س

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    توقعات حول نسبة المشاركة

    على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السيسي في الحكم

    توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تعزيز قبضة الجيش

    زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

  • Ägypten Demonstrationen vor dem Verfassungsgericht in Kairo (picture-alliance/Photoshot)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السلطة القضائية

    تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

  • Ägypten Kairo Verfassungsreferendum (Reuters)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)

    تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.

  • Ägypten Parlament erstes Treffen (picture-alliance/dpa/A.Sayed)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    الشباب والمرأة

    كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

  • Kombobild Ägypten Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam und Tawadros II

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    رجال الدين: واجب وطني

    بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تصويت "نزيه وحر"

    في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

  • Ägypten Poster zur geplanten Verfassungsänderung (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    صوت "نعم"

    منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

  • Ägypten stimmt über Ausbau der Macht des Präsidenten ab (picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    معارضة جد خجولة

    كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.

  • Kairo Referendum Verfassung Ägypten (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    المناخ غير "مؤات"

    مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية". كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

  • Abdel Fattah al-Sissi Bildschirm Leinwand Kairo Ägypten (picture-alliance/dpa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تداعيات "خطيرة"

    رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".


مختارات

أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟ (20.04.2019)  

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يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟

Ägypten Referendum Abdel Fatah al-Sissi

شاهد.. مشاهير مصريون يدعون للمشاركة في الاستفتاء وآخرون يعارضون 20.04.2019

تحركت آلة الفن في مصر لأجل الحشد لصالح التعديلات الدستورية، فظهرت أسماء تعوّد المشاهد المصري على أغانيها "الوطنية" وأسماء أخرى صعدت لأول مرة، فيما ثبت آخرون على موقفهم الرافض رغم كل حملات التشويه.

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