يُطلق مصطلح التعددية السياسية على نظام سياسي يضم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الديمقراطية. ويتيح هذه النظام تداول السلطة وإشراك مختلف الفئات والتوجهات في بناء يرفض الاقصاء وهيمنة فئة معينة على مقدراته.

التعددية السياسية من المفاهيم المتداولة بكثرة من قبل الأحزاب والنخب الحاكمة في المجتمعات الديمقراطية. وتقوم التعددية على إعطاء الحق للشرائح الاجتماعية المختلفة فكريا أو عرقيا للمشاركة السياسية من خلال إنشاء الأحزاب والمنظمات الأخرى. ويتم ذلك في إطار دستور يرسم حدود الحريات ويضمن حقوق الناس دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الانتماء.