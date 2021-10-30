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التعددية السياسية

يُطلق مصطلح التعددية السياسية على نظام سياسي يضم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الديمقراطية. ويتيح هذه النظام تداول السلطة وإشراك مختلف الفئات والتوجهات في بناء يرفض الاقصاء وهيمنة فئة معينة على مقدراته.

التعددية السياسية من المفاهيم المتداولة بكثرة من قبل الأحزاب والنخب الحاكمة في المجتمعات الديمقراطية. وتقوم التعددية على إعطاء الحق للشرائح الاجتماعية المختلفة فكريا أو عرقيا للمشاركة السياسية من خلال إنشاء الأحزاب والمنظمات الأخرى. ويتم ذلك في إطار دستور يرسم حدود الحريات ويضمن حقوق الناس دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الانتماء.

Members of the Tunisian Journalists Union pose with posters in support of imprisoned Moroccan journalists Omar Radi and Souleimane Raissouni, on the occasion of World Press Freedom Day in Tunis on May 3, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

الفساد والقانون والسياسة.. صراع ثلاثي يهدد التعددية الإعلامية في تونس 30.10.2021

لطالما تفاخر الصحفيون في تونس بحرية الإعلام بعد الثورة، لكن الأمر بدأ يتغير مؤخرا بتوالى غلق قنوات تلفزيونية خاصة. وبينما يقول متضررون إن الأمر "سياسي" تقول "الهايكا" إن تلك القنوات لا تحمل ترخيصا ومخالفة للدستور.

Bunt beleuchtete Partyboote liegen am 15.12.2014 am Nilufer in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Schwule Ägypter mieten sich die Boote, um einen geschützten Raum für sich zu haben. Die Community ist großen Repressalien ausgesetzt und kann sich nur heimlich treffen. Foto: Marc Röhlig/dpa (zu dpa: ««Islamischer als die Islamisten»: Ägypten geht gegen Schwule vor» vom 20.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

انتحار سارة حجازي.. فاجعة تجدد الجدل حول الحريات في مصر 15.06.2020

جدد خبر انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا، الجدل حول وضع الحريات الفردية في مصر. كما طرح تساؤلات حول ما يمكن فعله لمساعدة الفئات والأفراد المستهدفين بضغوط السلطة والمجتمع.
28.05.2019, U.N. Secretary-General Antonio Guterres speaks at the R20 Austrian World Summit in Vienna, Austria, May 28, 2019. REUTERS/Lisi Niesner

تقديرا لإنجازاته.. منح غوتيريش جائزة ألمانية رفيعة 30.05.2019

يناضل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل التعددية وحقوق الإنسان واللاجئين وحماية البيئة، وتقديرا لالتزامه بتلك القضايا وإنجازاته تم منحه جائزة كارل (شارلمان بالعربية) الألمانية الرفيعة لعام 2019.
28.01.2018 +++ AZEZ, SYRIA - JANUARY 28 : Turkish soldier holds a Turkish flag at Burseya Mountain after Turkish military aircrafts hit PYD/PKK terror group targets and secure the mountain within the 'Operation Olive Branch' launched in Syria's Afrin, on January 28, 2018. Turkey launched Operation Olive Branch on January 20 in Syriaâs northwestern Afrin region; the aim of the operation is to establish security and stability along Turkish borders and the region as well as to eliminate PKK/KCK/PYD-YPG and Daesh terror groups, and protect the Syrian people from the oppression and cruelty of terrorists. Emin Sansar / Anadolu Agency |

وجهة نظر: سقوط عفرين نكسة للكفاح من أجل شرق أوسط أفضل 16.03.2018

الجيش التركي يحصار عفرين، بينما يدير الناتو أنظاره بعيدا. وعلى الرغم من أن المنطقة كانت نموذجا من حيث التعددية والمساواة، إلا أن الأكراد يقفون الآن وحدهم، كما يقول راينر هيرمان المحرر بصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه".
An image of Qatar's emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, graces a billboard featuring the slogan We are all Tamim in Doha, Qatar, on Monday, July 3, 2017. A group of Arab nations has extended a deadline for Qatar to respond to their list of demands in a diplomatic crisis roiling the Gulf by 48 hours, saying Kuwait's emir requested the delay as part of his efforts to mediate the dispute. (AP Photo/Maggie Hyde) |

وجهة نظر: أزمة الخليج ..السلطوية مقابل التعددية 18.07.2017

في خلافها مع قطر لم تقدم المملكة العربية السعودية لحد الان حججا مقنعة، كما يعتقد المعلق السياسي كيرستن كنيب. ويتعلق الأمر برمته بصراع النفوذ والهيمنة وبمستقبل الثقافة السياسية في عموم المنطقة، حسب رأي الكاتب.
THE CANADIAN PRESS 2017-01-24. Prime Minister Justin Trudeau answers questions at a news conference with his cabinet after their Liberal cabinet retreat in Calgary, Alta., Tuesday, Jan. 24, 2017.THE CANADIAN PRESS/Todd Korol URN:29854069 |

كندا- وضع خاص مع الهجرة والمهاجرين فيها 31.01.2017

بعد الهجوم الدموي على مصلين في مسجد بمقاطعة كيبيك شجب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المواقف المعادية للأجانب مؤكدا على التزام حكومته بمواقف التعددية والحوار والتسامح بين الثقافات والأديان.
Newly-arrived Syrian refugees meet sponsors and relatives at the Armenian Community Centre in Toronto on Wednesday, Dec. 16, 2015. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT |

سياسة الهجرة الكندية... ترحيب عام ولكن إلى متى؟ 09.01.2017

تستقبل كندا منذ عقود وبشكل منتظم آلاف المهاجرين. ويتميز المجتمع الكندي بانفتاحه على التعددية الثقافية والعرقية. ولكن فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية وتنامي اليمين الشعبوي قد يغير التوجهات السياسة الحالية.
Anläßlich des Richtfestes der neuen Kölner DITIB Zentralmoschee kam es am Mittwoch, 2. Februar 2011, zu Protesten der rechtsgerichteten Organisationen Pro Köln und Pro NRW. Die DITIB Zentralmoschee Köln ist eine sich im Bau befindende Groß-Moschee in Köln-Ehrenfeld, die der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion DITIB als Zentralmoschee dienen soll. Heftige Kontroversen wurden über das Neubauprojekt geführt. Foto: Ralph Goldmann

رموز عديدة ومتنوعة - ومناهضة الإسلام القاسم المشترك 18.04.2016

لئن تميزت أغلبية الألمان بالانفتاح وحب التنوع الثقافي، إلا أن البعض يرى في التعددية الثقافية والدينية وخاصة في الإسلام تهديدا يجب وقفه. جولة في الرموز التي تستخدمها الحركات اليمينية المتطرفة للتعبير عن مناهضتها للإسلام.
Das undatierte Archivbild zeigt ein Kamel auf einem Erdölfeld mit Bohrtum in der Wüste Sajaa im Emirat Schardscha (auch Ash-Shariqah) in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie am Rande des Treffens der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) am Mittwoch (17.01.2001) in Wien verlautete, will die Organisation die Ölförderung stärker als erwartet drosseln. Einige Länder forderten eine Produktionskürzung, die über den zunächst als sicher geltenden 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) liege. Zuletzt war in OPEC-Kreisen von einer Förderreduktion um 1,7 Millionen Barrel die Rede gewesen. dpa (zu dpa 0367 vom 17.01.2001)

صدمة النفط تزج بدول الخليج في مفترق صعب 31.10.2015

قلق يجتاح دول الخليج بسبب تدهور أسعار النفط. في هذه الأثناء تصبح الإصلاحات الاقتصادية العميقة أكثر إلحاحا. تُرى هل تنجح هذه الدول بهذه الإصلاحات التي يرتبط نجاحها بإقامة نظم ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية؟
Syrian expatriates living in Jordan cast their ballots in their country's presidential elections, at the Syrian embassy in Amman on May 28, 2014. Polls open in Syrian embassies for refugees who fled their homeland through recognised checkpoints, in a controversial election expected to return President Bashar al-Assad to office despite three years of civil war. AFP PHOTO/KHALIL MAZRAAWI (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images)

الانتخابات السورية: مخرجٌ .. "خيانةٌ للثورة" أم عبءٌ جديد؟ 31.05.2014

تشهد سوريا لأول مرة منذ ما يقارب الخمسين عاما انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح. وإذ يشيد البعض بهذه التعددية فإن آخرين يعتقدون أن الأمر مجرد استفتاء وتجديد البيعة لمرشح واحد. DW عربية رصدت آراء بعض الدمشقيين.
Arbeitergewerkschaft UGTT in Tunesien.

التعددية النقابية في تونس: مكسب للعمال وعبء على الاقتصاد 24.04.2014

ما يزال موضوع تعدد النقابات العمالية في تونس يشكل إرباكاً للعمل ولأرباب العمل، وسط تحذيرات من تراجع إنتاجية الاقتصاد التونسي بسبب تزايد الإضرابات، واتهامات للمركزية النقابية في البلاد باحتكار النفوذ السياسي والعمالي.
Bouteflika-Wahlplakate in Algier Place and date: Algiers, Algeria , April ,13, 2014. Copy right/photographer: DW/Toufik Bougaada

الجزائر ـ انتخابات رئاسية دون مرشح إسلامي 17.04.2014

يتجه الجزائريون اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد، من بين ستة متنافسين، ليس من بينهم مرشح من التيار الإسلامي لأول مرة منذ دخول الجزائر التعددية. فهل انتهى مسار تيار كان القوة الأولى في البلاد في بداية التعددية؟
تبرئة خيرت فيلدرز وآثارها على التعددية الثقافية في هولندا

تبرئة خيرت فيلدرز وآثارها على التعددية الثقافية في هولندا 24.06.2011

برَّأت محكمة هولندية السياسي اليميني فيلدَرز من تهمة الكراهية والتحريض ضد المسلمين. فلماذا برأته المحكمة؟ وماذا يرى اليسار الهولندي في ذلك؟ وإلى أي مدى يُعتـَبَر حُكم المحكمة خطوة ضد وجود مجتمع متعدد الثقافات في هولندا؟
--- DW-Grafik: Peter Steinmetz 2009_11_12-Kommentarbild-Arabisch

"التعامل مع الجميع على قدم المساواة شرط لاندماج المهاجرين" 04.11.2010

للمرة الرابعة ينعقد في برلين "مؤتمر الاندماج" بمشاركة ممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة، وإلى جانب عروض دورات الاندماج أطلقت "خطة عمل وطنية" لتعويض ما أهمل خلال 30 سنة في عقد واحد. باها غونغور يستعرض فرص نجاح هذه الخطة.
ARCHIV - Bundeskanzlerin Angela Merkel schneidet während des Sommerfestes des Parlamentskreis Mittelstand (PKM) der CDU/CSU-Fraktion im Garten des Kronprinzenpalais in Berlin ein Stück Fleisch von einem Döner-Spieß (Archivfoto vom 24.06.2008). Dieses Foto prangt riesengroß als Werbung für türkische Speisen an einem Restaurant auf dem Bahnhofsvorplatz in Odessa. Macht die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Werbung für Döner? Diese Frage stellen sich zur Zeit Menschen in der ukrainischen Schwarzmeerstadt Odessa. Dem Restaurantbetreiber droht nun Ärger. Dort meinte der Manager, dass die Idee von einer Werbefirma stamme. «Wir haben tatsächlich mehr Gäste.¡Alle wollen wissen, ob Merkel wirklich bei uns war. Nach dpa-Informationen ist das Foto identisch. Der Odessaer Anwalt Nikolai Sjumin betonte, dass auch die ukrainischen Gesetze die Verwendung solcher Fotos ohne Einwilligung der betroffenen Person verbieten. [...]

باحث ألماني: ربط الاندماج بالإسلام تطور خطير! 01.11.2010

حاول النائب الهولندي المتطرف فيلدرز توظيف تصريحات المستشارة ميركل حول فشل المجتمع متعدد الثقافات لصالح أطروحاته المعادية للإسلام. ورغم أن ميركل رفضت مديحه لتصريحاتها، فإن كلامه صب الزيت على نار السجال الدائر حول الاندماج
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Samstag (16.10.10) in Potsdam - Babelsberg waehrend des Deutschlandtages der Jungen Union (JU). Unter dem Motto Zukunft: Familie haelt die Junge Union bis Sonntag (17.10.10) in Potsdam ihren Deutschlandtag ab. (zu dapd-Text) Foto: Clemens Bilan/dapd

احتدام النقاش حول التعددية الثقافية في ألمانيا بعد إعلان "موتها" 17.10.2010

لم يمر اعتراف المستشارة أنغيلا ميركل بموت التعددية الثقافية في ألمانيا مرور الكرام؛ اذ مازالت ردود الفعل المؤيدة والمعارضة له تتواصل. كما فتح كلامها الباب أمام دعوات جديدة للبدء بحوار صريح حول الاندماج مهما كانت نتائجه.
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