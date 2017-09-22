التعارف عبر الإنترنت

التعارف عبر الانترنت وسيلة حديثة العهد نسبيا تتيح أيضا إمكانية التواصل بين الأشخاص لأهداف مختلفة. وهناك الكثير من المواقع المختصة بذلك، ورغم نجاح هذه الصفحات على أكثر من صعيد، إلا أن خبراء كثر يحذرون من عيوبها.

يزداد عدد المواقع الإلكترونية التي تعد بإيجاد شريك الحياة المناسب، ويجد بعض الخبراء أن البحث عن السعادة عبر الكومبيوتر يمحي مشاعر الحب، فالمواجهة لا تكون وجها لوجه، بل عبر عالم افتراضي، فضلا عن أن صفحات التعارف على الإنترنت تطلب من الراغبين بالتعارف وضع معلوماتهم الشخصية وصورا مختلفة لهم، وهو ما يحذر منه خبراء العلاقات الاجتماعية نظرا لكثرة المعلومات الكاذبة التي يتم نشرها.