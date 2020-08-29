التطهير العرقي مفهوم مرتبط باستعمال العنف والسلاح من قبل جهة تتسم بالقوة ضد جهة اضعف، غالبا ما يكون التطرف والتعصب وراء جريمة كهذه بهدف طمس او اخفاء الفئة المغلوبة في مجال جغرافي معين.

يشمل التطهير العرقي جرائم تؤدي إلى قتل أناس واقتلاعهم من أرضهم. وتطلق المنظمات الحقوقية العالمية على هذه الجرائم تسميات عدة من أبرزها الإبادة وجرائم الحرب والترحيل. وتصنف هذه الجرائم على أنها جرائم ضد الانسانية. ومن من بين الأمثلة عليها المجازر ضد مسلمي البوسنة والهرسك وضد السود في جنوب أفريقيا إبان الحقبة العنصرية.