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التطهير العرقي

التطهير العرقي مفهوم مرتبط باستعمال العنف والسلاح من قبل جهة تتسم بالقوة ضد جهة اضعف، غالبا ما يكون التطرف والتعصب وراء جريمة كهذه بهدف طمس او اخفاء الفئة المغلوبة في مجال جغرافي معين.

يشمل التطهير العرقي جرائم تؤدي إلى قتل أناس واقتلاعهم من أرضهم. وتطلق المنظمات الحقوقية العالمية على هذه الجرائم تسميات عدة من أبرزها الإبادة وجرائم الحرب والترحيل. وتصنف هذه الجرائم على أنها جرائم ضد الانسانية. ومن من بين الأمثلة عليها المجازر ضد مسلمي البوسنة والهرسك وضد السود في جنوب أفريقيا إبان الحقبة العنصرية.

11.02.2015** A man holds up a banner during a protest to demand the revocation of the right of holders of temporary identification cards, known as white cards, to vote, in Yangon February 11, 2015. Roughly two-thirds of the white-card holders are Rohingya Muslims, who are widely resented in the Buddhist majority nation, where many people consider them illegal immigrants from Bangladesh. REUTERS/Soe Zeya Tun (MYANMAR - Tags: POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY ELECTIONS)

بورما.. "لا يحق" للمسلمين والهندوس ما يحق للبوذيين في الانتخابات 29.08.2020

قبل ثلاث سنوات أجبر التطهير العرقي نحو 750 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار والانضمام إلى 200 ألف من بني جلدتهم كانوا قد لجأوا قبلهم إلى بنغلادش. كيف تبدو الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والهندوس في بورما؟
Syrian Kurdish women carry flags and banners as they demonstrate against Turkish threats to launch a military operation on their region, in the town of Al-Qahtaniyah, in northeastern Syrian Al-Hasakah Governorate on October 7, 2019. - Turkish President Recep Tayyip Erdogan said today that his army was ready to launch operations against Kurdish militants in Syria at any moment following the US announcement that it would not stand in the way. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

الهجوم التركي على شمال سوريا – أطماع قديمة تهدد مستقبل الأكراد 11.10.2019

عمليةٌ عسكريةٌ تركية في مناطق سيطرة الأكراد بسوريا من شأنها أن تفتح الباب أمام اضطرابات وتشريد ومعارك ضارية، إذ يُحذر الأكراد من تطهير عرقي وحربٍ ضروس.
More than a million Rohingya refugees live in sprawling camps in Southern Bangladesh. Now the government wants to relocate 100.000 of them to the remote island of Bhasan Char – possibly against their will. DW gained exclusive access to the island.

حصري لـ DW: بنغلادش تعتزم نقل لاجئي روهينغا إلى جزيرة نائية 07.09.2019

يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الفارين من مينمار في بنغلادش. وتعمل حكومة دكا على نقل نحو 100 ألف منهم إلى جزيرة بهشان تشار النائية، لكن ذلك يقابل برفض اللاجئين. DW زارت اللاجئين ووثقت أوضاعهم.

Rohingya Flüchtlings Camp Fatima

"اغتصبوني فصرت جسداً بلا روح".. فاطمة الروهنجية تحكي مأساتها 21.10.2018

قبل أن تتمكن فاطمة من الهروب من ميانمار تعرضت المرأة الروهنجية، الأم لطفلين، عشرات المرات للاغتصاب وكادت أن تموت. والآن تعيش في مخيم للاجئين في بنغلاديش دون أمل في العودة إلى حياتها القديمة أو أمل في مستقبل تقرره بنفسها.
A child walks in between houses in Palong Khali, in Cox's Bazar, Bangladesh, Oct. 24 2017. Photographer: Prashanth Vishwanathan/ DW_Stories

الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش 27.07.2018

منذ أغسطس/ آب 2017، فر أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهنجيا من ميانمار إلى بنغلاديش، حيث يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات هناك. إنهم يكابدون العيش أيضا في مخيم كوكس بازار. مراسلة DW فيرينا هولتسل، تطلعنا على حياتهم هناك.
A mother and child stand along with displaced Rohingya refugees queuing up from 4:00 am in the morning for relief from World Food Programme in Kutupalong camp, in Cox's Bazar, Bangladesh, Sunday, Oct. 24 2017. Photographer: Prashanth Vishwanathan/ DW_Stories

الروهينغا..أوضاع إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء 10.11.2017

أكثر من نصف مليون من الروهينغا فروا منذ أغسطس/ آب الماضي إلى بنغلاديش هرباً من التطهير العرقي في ميانمار، غير أنهم واجهوا ظروفاً معيشية أكثر صعوبة ومشقة داخل مخيمات اللجوء، بسبب تأخر وصول المساعدات الغذائية والطبية.

17.10.2017 TOPSHOT - A Rohingya refugee carries an old man in an area near no man's land on the Bangladesh side of the border with Myanmar after crossing the Naf River, after being told by border guards they were not allowed to leave the area and reach the refugee camps near Ukhia, on October 17, 2017. Some 582,000 Rohingya refugees have now fled Myanmar for Bangladesh since late August, the United Nations said October 17, warning that thousands more were still stranded at the border. / AFP PHOTO / MUNIR UZ ZAMAN (Photo credit should read MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images)

يونيسيف: أطفال اللاجئين الروهينغا في بنغلادش "منبوذون وبائسون" 20.10.2017

في تقرير بعنوان "منبوذون وبائسون" قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن قرابة 340 ألف طفل من الروهينغا يعيشون في ظل أوضاع قذرة في مخيمات داخل بنغلادش ويفتقرون إلى ما يكفي من الطعام والماء النظيف والرعاية الصحية.
REFILE - QUALITY REPEAT An exhausted Rohingya refugee woman touches the shore after crossing the Bangladesh-Myanmar border by boat through the Bay of Bengal, in Shah Porir Dwip, Bangladesh September 11, 2017. REUTERS/Danish Siddiqui TPX IMAGES OF THE DAY

ماكرون: أقلية الروهينغا المسلمة تتعرض لـ "إبادة جماعية" 20.09.2017

بعد وصفه الأمر بـ "التطهير العرقي"، أعلن الرئيس الفرنسي أن عمليات الجيش ضد مسلمي الروهينغا ترقى إلى "إبادة جماعية". من جانبهما قررت ألمانيا وأمريكا التبرع من أجل السيطرة على مأساة اللاجئين العالقين بين ميانمار وبنغلاديش.

تواصل نزوح أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنغلادش 14.09.2017

ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات هائلة لنحو 400 ألف من الروهينجا المسلمين الذين فروا إلى بنغلادش. وتتزايد المخاوف من ارتفاع العدد ما لم تضع ميانمار حدا لما يصفه منتقدون بالتطهير العرقي.

أزمة النازحين الروهينغا تتفاقم والأمم المتحدة تحذر من "تطهير عرقي" 11.09.2017

نزح نحو 300 ألف شخص من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش، بعد الهجمات العسكرية التي شنها الجيش في ميانمار عقب هجمات نفذها "جيش إنقاذ روهينغا أراكان" على مواقع للشرطة والجيش. ووصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الوضع في ميانمار بأنه أشبه بـ"التطهير العرقي".
03.09.2017 +++ Myanmar's Rohingya ethnic minority refugees walk after crossing the Bangladeshi border near Cox Bazar's Kanjopara area Bangladesh, Sunday, Sept. 3, 2017. Aid officials said relief camps were reaching full capacity as thousands of Rohingya refugees continued to pour into Bangladesh on Sunday fleeing violence in western Myanmar. Some 73,000 people have crossed the border since violence erupted Aug. 25 in Myanmar's Rakhine state, said U.N. High Commissioner for Refugees spokeswoman Vivian Tan. (AP Photo/Bernat Armangue) |

مسائية DW: مأساة الروهينغا والمخاوف من تطهير عرقي في ميانمار 08.09.2017

أزمة أقلية الروهينغا تتفاقم والأممُ المتحدة تتوقع فرارَ نحو 300 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش كما يحذرالامين العام للمنظمة الأممية غوتيريش من مخاطر حدوث تطهير عرقي في ميانمار بما يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.