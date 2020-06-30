 التطرف اليميني يعجل برحيل رئيس استخبارات الجيش الألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

التطرف اليميني يعجل برحيل رئيس استخبارات الجيش الألماني

ذكرت مصادر إعلامية أن وزيرة الدفاع الألمانية قررت الاستغناء عن كريستوف غرام رئيس الاستخبارات العسكرية بسبب تنامي التطرف داخل الجيش الألماني. وزارة الدفاع قالت إأن رحيل غرام تم بالتوافق معه وأنها ستختار خليفته قريبا.

هل أخفق غرام في مواجهة التطرف اليميني؟

هل أخفق غرام في مواجهة التطرف اليميني؟

قرّرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت  كرامبـ كارنباور الاستغناء عن رئيس الاستخبارات العسكرية  كريستوف غرام، وفق اتفاق معه، حسب ما أعلنته الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس (24 سبتمبر/ أيلول 2020)، لافتة إلى أن اسم خليفته في المنصب سيعلن عنه قريباً، وأن هذا التغيير يأتي في سياق الجهود لمواجهة التطرف اليميني داخل الأجهزة العسكرية حسب متحدث وزاري. 

وذكر موقع "شبيغل أونلاين" أن وزيرة الدفاع قررت الاستغناء عن غرام "بسبب فضيحة التطرف اليميني داخل الجيش الألماني".  وأضاف الموقع "رسميا تمت إحالة غرام للتقاعد لكن في الواقع قامت الوزيرة بطرده من منصبه وذلك بعد أن أجرت معه اليوم لقاء مطولا". 

ووصل غرام إلى منصبه في يناير/كانون الثاني 2015، وقالت الوزارة إنه قام بجهود كبيرة لتحديث الجهاز، بيدَ أنه اتفق مع وزيرة الدفاع وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب-كارنباور على أن الاستخبارات العسكرية تحتاج تجديدا في مواردها.

وتأتي هذه التطوراتفي سياق اكتشاف وجود عناصر ومجموعات يمينية في الجيش الألماني، واتفقت الحكومة الألمانية على ضرورة التسريع في إخراج قانون يتيح طرد الجنود الذين يرتبطون بالتطرف اليميني أو بجرائم خطيرة.

مختارات

بعد سلسلة من الحوادث اليمينية المتطرفة في صفوف القوات الخاصة بالجيش الألماني،أعلنت وزارة الدفاع سعيها إلى إعادة هيكلة تلك القوات وحل بعض الأقسام فيها، في خطوة رحبت بها أحزاب معارضة لكنها اعتبرتها "متأخرة".

وأخطرت وزارة الدفاع ممثلي لجنة شؤون الدفاع في البرلمان بهذه الخطوة. وسيتخلى غرام، وهو رجل قانون، عن مهامه الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يحال إلى التقاعد المبكر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أن جهاز الاستخبارات العسكرية يضطلع بدور بارز في مكافحة التطرف اليميني داخل صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى أن من واجباته "التعرف المبكر على الميول المتطرفة واكتشاف الأشخاص أو هياكل الشبكات المشاركة في مثل هذه التوجهات، وتحديد هويتها بشكل كامل".

وكانت أنغريت كرامب-كارينباور قد أعلنت في وقت سابق سعيها إلى إعادة هيكلة القوات الخاصة في الجيش الألماني وحل بعض الأقسام فيها، بعد اكتشاف وجود "اتجاهات متطرفة واستخدام متساهل للمواد والذخيرة".

إ.ع/أ.ح (د ب أ، أ ب) 

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مواضيع ذات صلة

Deutschland Symbolbild KSK

إعادة هيكلة القوات الخاصة بالجيش الألماني للاشتباه بوجود تطرف يميني 30.06.2020

بعد سلسلة من الحوادث اليمينية المتطرفة في صفوف القوات الخاصة بالجيش الألماني،أعلنت وزارة الدفاع سعيها إلى إعادة هيكلة تلك القوات وحل بعض الأقسام فيها، في خطوة رحبت بها أحزاب معارضة لكنها اعتبرتها "متأخرة".

Deutschland Rechtsextremismus

الاستخبارات تكشف وجود أكثر من 30 ألف يميني متطرف بألمانيا 04.06.2020

ما بين نازيين جدد لديهم استعداد للعنف ومحرضين في الإنترنت ومنظرين جدد للفكر اليميني، يضم طيف التطرف اليميني في ألمانيا أشخاصا بينهم تباين كبير. لكن ما يجمع بينهم هو التفكير العرقي والحنين إلى دولة ذات نظام استبدادي.

Tag der Bundeswehr 2018

ألمانيا.. تشكيل لجنة لمكافحة التطرف اليميني في القوات الخاصة 27.05.2020

بعد أن حذّر قائد القوات الخاصة في الجيش الألماني من وجود توجهات يمينية في صفوف قواته، شكلت وزارة الدفاع لجنة لإجراء "تحليل هيكلي" للقوات. وستُرفع النتائج إلى البرلمان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  