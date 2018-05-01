التطرف الإسلامي أو الإٍسلاموي تعبير يتم من خلاله وصف سلوك الذين يسخرون الدين الإسلامي لأهداف دينية وسياسية عن طريق التعصب والتمييز واستخدام العنف. ومن أبرز التنظيمات المتطرفة تنظيمي "القاعدة" و "داعش" الإرهابيين.

أضحى التطرف الإسلامي أو الإسلاموي حديث الساعة على ضوء الهجمات الإرهابية وعمليات القتل الوحشية التي تتم باسم الإسلام. وينظر الكثيريون إلى هذا التطرف على أنه السبب في تشويه صورة الإسلام. وتشهد ظاهرة التطرف حاليا انتشارا ملموسا في أوروبا وخاصة في صفوف الشباب. ويدل على ذلك تضليل الشباب وتطويعهم للقتال في سوريا والعراق مع تنظيم داعش الإرهابي.