 التطبيع العربي مع إسرائيل يزداد.. أيّ خيارات تبقت عند الفلسطينيين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.08.2020

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سياسة واقتصاد

التطبيع العربي مع إسرائيل يزداد.. أيّ خيارات تبقت عند الفلسطينيين؟

صمت بعض العرب ورحب آخرون، لكن لا أحد ندّد. يظهر الصف العربي مهادنا هذه المرة لحالة تطبيع جديدة هي الثالثة في تاريخ النزاع العربي-الإسرائيلي، فأيّ خيارات تبقت عند الفلسطينيين؟

Bildkombo | Benjamin Netanjahu | Mohamed bin Zayed | Mahmoud Abbas

بعد التقارب مع إسرائيل.. هل تفتح الإمارات باب التطبيع العربي مع إسرائيل على مصراعيه؟

لم تتأخر السلطة الفلسطينية في تأكيد رفضها لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، فقد اعتبرت ذلك "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل" من قبل الإمارات. ويظهر الصف الفلسطيني مُوّحداً ضد خطوة أبو ظبي، خاصة بين حركة فتح وحركة حماس، وهو ما تأكد في بيان عن اتصال هاتفي بين محمود عباس وإسماعيل هنية.

غيرَ أن النزاع العربي- الإسرائيلي لم يعد كما كان قبل عقود، وتحديداً عندما قاطعت الدول العربية مصر، وعلّقت عضويتها لسنوات من الجامعة العربية غداة توقيعها اتفاق "كامب ديفيد" مع إسرائيل، فبعد ذلك التاريخ، وقعت منظمة التحرير الفلسطيني اتفاق أوسلو الذي اعترفت من خلاله بحق إسرائيل في الوجود، ثم وقعت الأردن اتفاق "وادي عربة" الذي أتى لتسوية النزاعات الحدودية مع إسرائيل، ومن ثمة إقامة علاقات معها.

مختارات

اتفقت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، برعاية أمريكية، على التقارب الديبلوماسي فيما بينهما. "مؤشر جيد" للمنطقة، لكنه "تطور مأساوي" بالنسبة للفلسطينيين كما يقول الخبير في قضايا الشرق الأوسط بـDW راينر زوليش.

يرى محللون أن قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل قد يساهم في تعزيز تقارب السعودية مع الدولة العبرية في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لجذب الاستثمارات لتمويل تحولها الاقتصادي استعدادا لمرحلة ما بعد البترول.

تقارب عربي مع إسرائيل

منذ مدة طويلة، لم يعد الكثير من المحللين يتحدثون عن نزاع عربي-إسرائيلي، بل نزاع فلسطيني-إسرائيلي، ومن أبرز المؤشرات على هذا الأمر، استقبال دولة عربية محورية، هي مصر، للاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي بـ"التثمين"، وكذلك حديث البحرين عن أن الاتفاق يعزّز فرص السلام، بينما اتخذت الأردن موقفًا وسطًا بالحديث عن أن "أثر الاتفاق سيكون مرتبطًا بما تقوم به إسرائيل" مستقبلاً، في وقت صمتت فيه جلّ الدول العربية، ولا يوجد أيّ مؤشر على انعقاد قمة عربية طارئة لمناقشة الأمر.

غير أن السلطة الفلسطينية لم تكن تراهن على الصف العربي منذ فترة طويلة نسبيا، وفق ما يراه المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني عبد المجيد سويلم في حديث مع DW عربية، مشيراً إلى أنه استمع لقيادات فلسطينية تقول إن النظام العربي في طريقه إلى الانهيار الشامل، فـ"السلطة الفلسطينية كانت تعرف حقيقة الوضع، لكنها لم تكن ترى بضرورة المجاهرة بهذا الانهيار"، حسب رأيه.

ويتابع سويلم أن هذا الانهيار مستمر، وأن حتى الدول العربية ذات الثقل الإقليمي منساقة وراء التطبيع الكامل، وعدم مجاهرتها ضد الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لا يعني أنها ضد خطوة أبو ظبي. ويضيف أن القادم لهذه الدول "هو الاعتراف بإسرائيل أو المزيد من التطبيع وبالتالي القفز على الحقوق الوطنية الفلسطينية".

هل ضعُف موقف الفلسطينيين؟

ما يجعل الخطوة الإماراتية ذات دلالة كبيرة، أنها تمثل أول اتفاق سلام يجمع إسرائيل مع دولة عربية لم تدخل معها في حرب، ولا نزاعات حدودية بينهما. لكن كذلك تندرج هذه الخطوة في سياق عربي خفّف لهجته كثيراَ ضد إسرائيل، فقد جرى تقارب بين سلطنة عمان وإسرائيل، وتحاول هذه الدولة الخليجية أن تلعب دوراً في الوساطة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كما جمعت محادثات هذه الأخيرة ومسؤولين سودانيين، فضلًا عن اعتراف سعودي بـ"حق الإسرائيليين في العيش على أرضهم".

هذا التقارب العربي-الإسرائيلي، المعلن عنه وغير المعلن، لا يقوي موقع الفلسطينيين في التفاوض، إذ يقول عبد المجيد سويلم إن نقطة ضعف الفلسطينيين الرئيسية، زيادة على الانقسام الداخلي، هو هذا الانسياق العربي نحو إسرائيل، فلولاه لما" تحدث نتنياهو عن الضم وغير الضم (ضم أجزاء من الضفة الغربية)، ولولاه لما قدم دونالد ترامب لإسرائيل هداياه المعروفة"، ويشرح المحلّل أن النظام العربي "كان موافقا على كل خطوات ترامب، لأن قادته يعتبرون أن سقوطه سيشكل هزيمة لهم في مواجهة إيران أو سيصعب عليهم الحفاظ على حكمهم".

غير أن أبو ظبي، تبرّر اتفاقية السلام مع إسرائيل بأنها تتضمن كذلك "إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، حسب ما أعلنه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وجاءت الكتابات في الصحف الإماراتية لتدافع عن هذا التوجه، إذ كتب سالم أحمد الجحوشي في العين الإماراتية: "أوليس إيقاف الضم هو الأمر الذي أزعج السلطة الفلسطينية ونددت وشجبت واستنكرت ثم استنفرت العرب للوقوف في وجه هذه الخطة التي يعتزم القيام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ إذًا ما الضير في إبرام هذه المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل بضمان أمريكي وبشرط تستند عليه خارطة العلاقات الثنائية بين البلدين".

غير أن بعض المشاهير الإماراتيين في تويتر هاجموا بقوة السلطة الفلسطينية، وكذلك فعلوا، بلهجة أقل، بعض الكتاب الآخرين، كالكاتب السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي، الذي كتب على موقع العين: "بعض القيادات الفلسطينية فقدت بوصلتها، وطاشت سهامها لا لأجل الشعب الفلسطيني وقضيته، بل لأجل جيوبهم ومصالحهم الشخصية"، قبل أن يضيف في فقرة أخرى: "ثمة دول معادية في المنطقة تحتل أجزاء من دول خليجية، ولم نسمع يوماً موقفاً فلسطينياً يرفض هذا الاحتلال ويرفض المحتلّ، وأرض فلسطين ليست أقدس من أي شبرٍ يحتله أجنبي في الدول العربية".

ماذا تبّقى للفلسطينيين؟

من البديهي ألّا تعترض أيّ دولة غربية على الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي، لأن السلام العربي الشامل مع إسرائيل كان مطلبا للمجتمع الدولي، لكن في الناحية الأخرى، تدعم قوى غربية كثيرة حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة. وهذه القوى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، لا تعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ 1967. كما أن ألمانيا، التي "تتحمل مسؤولية خاصة تجاه أمن دولة إسرائيل، تعترف بحق الفلسطينيين بدولة خاصة بهم" حسب الخارجية الألمانية.

Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien (Reuters/J. Ernst)

هل يمكن لرحيل ترامب أن يغيّر المعادلة؟

ويشير سويلم إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة أولاً بإعادة ترتيب بيتها الفلسطيني وأن تراهن على حركية الشارع العربي، كما أن لها "في المحيط الدولي العديد من الأصدقاء والتحالفات، ولها من القوى ما يستند على الشرعية الدولية والقانون الدولي". ويعتقد سويلم أن ترامب سيرحل، وسيرحل بعده نتنياهو، ما سيؤدي إلى سقوط الخطة الإسرائيلية-الأمريكية بأكملها، وسيعود معه المجتمع الدولي وحتى الإقليمي إلى جادة الصواب، حسبما يرى الخبير الفلسطيني سويلم.

ومن المتوقع أن تتغيّر الكثير من المعادلات في حال خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية، فالمرّشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، وإن رّحب بالاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي، فإنه حذر من أنه لن يدعم قيام إسرائيل بضم المستوطنات اليهودية إذا فاز بالرئاسة، لأن ذلك "سيكون ضربة قاضية للسلام"، وفق قوله، وهو تصريح يجعل الفلسطينيين يرغبون أكثر بتغيير في رئاسة البيت البيض، بشكل ينعكس على النزاع مع إسرائيل، كما وقع في عهد باراك أوباما، عندما خرج وزير خارجيته جون كيري بتصريحات في نهاية مهامه قال فيها إن السياسة الاستيطانية تقود إلى "دولة واحدة واحتلال دائم".

إسماعيل عزام

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ". م.م/خ.س


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