 التضخم في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2022

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التضخم في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما

نتيجة للحرب في أوكرانيا وللارتفاع القياسي في أسعار الطاقة، سجل معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الجاري معدلات هي الأعلى منذ نحو 40 عاما.

صورة أرشيفية بتاريخ مارس 2022

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في آذار/مارس الحالي بـ  7.3 بالمائة مقارنة  بنفس الشهر من العام الماضي

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا  اليوم الأربعاء (30 آذار/ مارس 2022) ارتفاع معدل التضخم في آذار/مارس الحالي بـ  7.3 بالمائة مقارنة  بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما وفقا للخبراء..

وارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بشباط/ فبراير الماضي.

ويعتبر العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وكان "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا قد ناشدوا في وقت سابق المستهلكين إلى توفير الطاقة. وقالت مونيكا شنيتسر، العضوة بمجلس "حكماء الاقتصاد" الذي يقدم النصح  للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية: "يتعين على المواطنين الآن خفض استهلاكهم"، موضحة أنه يتعين على المواطنين الآن اللجوء إلى الاستخدام المشترك للسيارات والقيادة بسرعة أبطأ واستخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان. 


وانتقدت شنيتشر الإجراءات التي تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذها، والمتعلقة بإبقاء سعر البنزين أقل مما هو عليه فعليا. وقالت فيرونيكا جريم، العضوة أيضا في مجلس "حكماء الاقتصاد"، إنه من المهم إرسال إشارات تبين احتمال وجود وضع متفجر حال توقف إمدادات الطاقة الروسية، موضحة أن مثل هذه الإشارات من الممكن أن تكون على سبيل المثال تطبيق حد عام للسرعة على الطرق السريعة. 

ا.ف/ ع.غ  (د ب أ)

 

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