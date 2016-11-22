التصلب المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي للإنسان ويظهر فجأة. تطور هذا المرض يختلف من مريض لآخر. فبينما يعيش مرضى معه دون أي أعراض تذكر، يضطر آخرون إلى اللجوء لكرسي متحرك بعد سنوات قليلة فقط

يعتبر مرض التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي مرضاً ذا وجوه متعددة. ينشأ عندما يهاجم نظام المناعة بطريق الخطأ غلاف الألياف العصبية، الأمر الذي يؤدي إلى التهابات في الأعصاب. أسباب هذا التصرف ما تزال غير معروفة بعد، ولكن العلماء يقدرون بأن الأسباب مزيج من الوراثة والعوامل البيئية وحتى بعض الالتهابات. وتبدأ أعراض المرض بالشعور بشلل وآلام واضطرابات في الرؤية والإحساس. بعد ذلك تبدأ الأعراض بالتطور فجأة ودون تدرّج، وتختلف بشكل كبير بين مريض وآخر. ولعلاج هذا المرض يسعى الأطباء عادة إلى إعطاء المرضى مادة الكورتيزون أو القيام بغسيل للدم من أجل تخفيف حدة تلك الأعراض. لكن العلاج طويل المدى يركز على أدوية تحاول إعادة التوازن إلى جهاز المناعة.