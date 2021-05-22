التصعيد في غزة 2021

تستمر إسرائيل بقصف غير مسبوق لعشرات الأهداف في قطاع غزة، فيما تستمر صواريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالسقوط بكثافة غير معهودة على المدن الإسرائيلية. وكما في كل حرب يدفع المدنيون الثمن الأكبر في أرواحهم وممتلكاتهم.

بدأ التصعيد الأخير 2021 بين إسرائيل من جهة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة أخرى بعد احتجاجات عنيفة في القدس الشرقية ضد خطط إسرائيلية لطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح. وفي الوقت الذي ما تزال فيه الحرب بين الطرفين مستمرة تكثف عدة دول جهودها لوقف النزاع الجديد الذي يهدد بتفجير الوضع في منطقة الشرق الأوسط مجددا.