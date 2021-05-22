نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

التصعيد في غزة 2021

تستمر إسرائيل بقصف غير مسبوق لعشرات الأهداف في قطاع غزة، فيما تستمر صواريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالسقوط بكثافة غير معهودة على المدن الإسرائيلية. وكما في كل حرب يدفع المدنيون الثمن الأكبر في أرواحهم وممتلكاتهم.

بدأ التصعيد الأخير 2021 بين إسرائيل من جهة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة أخرى بعد احتجاجات عنيفة في القدس الشرقية ضد خطط إسرائيلية لطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح. وفي الوقت الذي ما تزال فيه الحرب بين الطرفين مستمرة تكثف عدة دول جهودها لوقف النزاع الجديد الذي يهدد بتفجير الوضع في منطقة الشرق الأوسط مجددا.

06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

مجلس الأمن يدعو بالإجماع لاحترام الهدنة بين حماس وإسرائيل 22.05.2021

بعد رفض واشنطن ثلاثة بيانات سابقة بخصوص التصعيد في غزة، تقدمت الصين والنرويج وتونس بمقترح رابع لمجلس الأمن، فوافقت واشنطن عليه بعدما طلبت شطب فقرة منه. ويدعو القرار "لاحترام وقف إطلاق النار"، ويأسف "للخسائر المدنية".

بوادر أزمة دبلوماسية فرنسية أمريكية بفعل العنف في الشرق الأوسط

بوادر أزمة دبلوماسية فرنسية أمريكية بفعل العنف في الشرق الأوسط 19.05.2021

على خلفية إصرار الولايات المتحدة على منهاج ثنائي في معالجة ملف التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس، تلوح بوادر أزمة دبلوماسية بينها وبين حليفتها فرنسا، هي الأولى منذ دخول جو بايدن البيت الأبيض.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland im Schloss Bellevue. Zum 76. Jahrestag des 8. Mai 1945, an dem der Zweite Weltkrieg endete und Deutschland und Europa vom Nationalsozialismus befreit wurden, zeichnet der Bundespräsident unter dem Motto Gemeinsam den Frieden stärken drei Frauen und drei Männer aus, die sich in herausragender Weise für die Erinnerungsarbeit engagiert und für ein tolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft eingesetzt haben.

شتاينماير: لا شيء يبرر تهديد اليهود في ألمانيا أو الهجمات على المعابد 16.05.2021

في ضوء ما حدث خلال مظاهرات في ألمانيا مناهضة لإسرائيل، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير "لا شيء يبرر التهديد لليهود في ألمانيا أو الهجمات على المعابد اليهودية في مدننا". وطالب بـ"وقف العنف في الشرق الأوسط".
A streak of light is seen as a rocket is launched from the northern Gaza Strip towards Israel August 21, 2014. Israel killed three senior Hamas commanders in an air strike on the Gaza Strip on Thursday, the clearest signal yet that Israel is intent on eliminating the group's military leadership after a failed attempt on the life of its top commander this week. After six weeks of conflict in which more than 2,000 Palestinians have been killed, most of them civilians, Israeli air strikes since a 10-day ceasefire collapsed on Tuesday appear to have been focused more intently on Hamas's armed wing. Rocket fire from Gaza continued on Thursday, with several landing in a kibbutz close to the border. Shrapnel from the blast seriously injured one Israeli and narrowly missed a kindergarten, Israel's ambulance service said. REUTERS/ Amir Cohen (ISRAEL - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY)

استمرار التصعيد في غزة وارتفاع عدد القتلى بين الجانبين 22.08.2014

قتل طفل إسرائيلي جراء سقوط قذيفة اطلقت من غزة على جنوب إسرائيل، فيما قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن صاروخا اطلق من غزة سقط على معبد يهودي في أسدود ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.
Image #: 20163170 Two Palestinian rockets launch towards Israel by Palestinian militants from Gaza City on 16 November 2012. Israel has put 75,000 reservists on standby amid speculation of an impending ground invasion. Photo by Naaman Omar APA /Landov

استمرار التصعيد في غزة وإسرائيل تستدعي الاحتياط 21.08.2014

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على استدعاء عشرة آلاف جندي احتياط لتعزيز القوات المحيطة بقطاع غزة، فيما لقي 3 قادة من حماس مصرعهم في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقعهم في غزة.
ISRAEL/GAZA BORDER, ISRAEL - AUGUST 02 : (ISRAEL OUT) Israeli soldiers prepare their Tanks in a deployment area on August 02, 2014 on Israel's border with the Gaza Strip.The Israeli military on Friday cited indications that the officer, Second Lt. Hadar Goldin, 23, was taken captive in Rafah, a city in the Gaza Strip's south. Two other soldiers were killed in the attack, raising the number of Israeli military fatalities to 63. The announcement came not long after a 72-hour humanitarian cease-fire agreed upon by Israel and Hamas collapsed within two hours of being launched. (Photo by Lior Mizrahi/Getty Images)

أنباء عن سحب إسرائيل لمعظم قواتها من قطاع غزة 03.08.2014

حمل الرئيس الفلسطيني إسرائيل مسؤلية التصعيد في غزة. في وقت بدأ فيه الجيش الإسرائيلي بسحب معظم قواته من القطاع، فيما عبر وزير خارجية بريطانيا عن قلقه من أن الوضع في غزة قد يتسبب في ارتفاع معاداة السامية ببلاده.
Palestinian stone-throwers holds a Hamas flag as he climbs a street pole during clashes with Israeli security forces outside Ofer prison near the West Bank city of Ramallah November 18, 2012. The clashes broke out following a protest against Israel's military operation in the Gaza Strip. REUTERS/Mohamad Torokman (WEST BANK - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

مساع دولية حثيثة تتقاطع في القاهرة بحثا عن تهدئة بين غزة وإسرائيل 18.11.2012

جهود عربية ودولية تبذل من أجل التوصل إلى هدنة ووقف التصعيد في غزة. القاهرة غادرها مسؤول اسرائيلي رفيع بحث تهدئة مع غزة، بوساطة مصرية. وبينما لقيت الجهود المصرية ثناء وانتقادا من قبل إسرائيل وأميركا.
Arab League General Secretary Nabil al-Arabi (L) and Lebanese Foreign Minister Adnan Mansour (C) attend an emergency meeting of the Arab Foreign ministers in Cairo on November 17, 2012. Arabi said that the bloc should review its peace proposals to Israel and its entire stance on the peace process in response to the conflict in Gaza. AFP PHOTO/MAHMUD KHALED (Photo credit should read MAHMUD KHALED/AFP/Getty Images)

العربي يدعو لإعادة النظر في المبادرة العربية للسلام وميركل اتصلت بنتانياهو ومرسي 17.11.2012

دعم وزراء الخارجية العرب، الجهود المصرية لوقف التصعيد في غزة، وتقرر ان يتوجه وفد وزاري عربي للقطاع. ونبيل العربي يدعو إلى إعادة النظر في موقفها من عملية السلام مع إسرائيل. وميركل تجري اتصالات مع نتنياهو ومرسي.
German Chancellor Angela Merkel speaks during a media conference at an EU summit in Brussels on Friday, Oct. 19, 2012. European leaders are gathering again in Brussels to discuss how to save the euro currency from collapse and support countries facing too much debt and not enough growth. (Foto:Virginia Mayo/AP/dapd)

ميركل تدعو القاهرة لاستخدام نفوذها لدى حماس لوقف التصعيد 16.11.2012

حملت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حركة حماس مسؤولية التصعيد في غزة ونددت بالهجمات التي تشنها الحركة على إسرائيل، فيما أجمعت ردود الفعل الدولية على ضرورة وقف العنف فورا محذرة من تداعيات التصعيد على المنطقة برمتها.
Palestinians look at the remains of a vehicle after it exploded in Gaza City March 9, 2012. Israel killed the leader of a Palestinian militant faction on Friday in a targeted attack on the car in the Gaza Strip, an Israeli official said. A second man also died in the blast, and a third was injured. The attack came shortly after two rockets were fired at Israel from the coastal territory, causing no damage or injury. REUTERS/Suhaib Salem (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

"قلق" أوروبي إزاء التصعيد في غزة بعد سقوط قتلى 10.03.2012

جدد الطيران الإسرائيلي قصفه لأهداف مختلفة في قطاع غزة رداً على صواريخ أطلقها فلسطينيون على جنوب إسرائيل. وفيما نددت الرئاسة الفلسطينية بالهجمات الإسرائيلية وأدانتها مصر بشدة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تجدد العنف.