مع استنزاف المياه والتلوث والتغيرات المناخية تتسع دائرة الجفاف ويتحول مزيد من الأراضي الزراعية إلى صحارى. ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة تسعى معظم دول العالم لمواجهة التصحر عن طريق إصلاح الأراضي وتشجير مساحات كبيرة.

للتصحر أسباب كثيرة من أبرزها الجفاف واستنزاف الموارد المائية في ظل ضعف اهتمام إدارة حكومية فعالة لهذه الموارد. ومن أبرز تبعاته تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني ومساحة المناطق الخضراء والغابات ومزيد من الفقر. وهو أمر يزيد بدوره من تشكل الكثبان والعواصف الرملية التي تدمر خصوبة التربة وتلوث المدن.