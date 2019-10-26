التسمم الغذائي حالة مرضية شائعة تنتج عن تناول الغذاء الملوث بالكائنات الحية الدقيقة الضارة أو بالسموم التي تفرزها هذه الكائنات. بعض حالات التسمم تختفي أعراضها تلقائيا، بينما هناك حالات مزمنة لابد من علاجها في المستشفى.

يعد الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وتقلصات البطن.هي الأعراض التقليدية للإصابة بالتسمم الغذائي. وهي تظهر غالبا بعد ساعات قليلة من تناول وجبة ملوثة. ولعلاج التسمم الغذائي ينبغي تناول كميات كبيرة من السوائل، وينصح الخبراء بتناول الماء وشاي الأعشاب. وفي حال عدم زوال الأعراض خلال ثلاثة أيام لا بد من زيارة الطبيب. كما أن وجود أعراض أخرى مثل الحمى والدم في البراز قد تشير إلى مشكلة أكبر من التسمم الغذائي.