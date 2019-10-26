نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

التسمم الغذائي

التسمم الغذائي حالة مرضية شائعة تنتج عن تناول الغذاء الملوث بالكائنات الحية الدقيقة الضارة أو بالسموم التي تفرزها هذه الكائنات. بعض حالات التسمم تختفي أعراضها تلقائيا، بينما هناك حالات مزمنة لابد من علاجها في المستشفى.

يعد الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وتقلصات البطن.هي الأعراض التقليدية للإصابة بالتسمم الغذائي. وهي تظهر غالبا بعد ساعات قليلة من تناول وجبة ملوثة. ولعلاج التسمم الغذائي ينبغي تناول كميات كبيرة من السوائل، وينصح الخبراء بتناول الماء وشاي الأعشاب. وفي حال عدم زوال الأعراض خلال ثلاثة أيام لا بد من زيارة الطبيب. كما أن وجود أعراض أخرى مثل الحمى والدم في البراز قد تشير إلى مشكلة أكبر من التسمم الغذائي.

Geliebter Giorgio, (YES, GIORGIO) USA 1982, Regie: Franklin J. Schaffner, LUCIANO PAVAROTTI, KATHRYN HARROLD, Stichwort: Küche, Tortenschlacht UnitedArchives00007564 lover Giorgio Yes Giorgio USA 1982 Director Franklin J Schaffner Luciano Pavarotti Kathryn Harrold Keyword Kitchen Cake battle UnitedArchives00007564

قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم 26.10.2019

الأغذية والأطعمة ليست خالية من الجراثيم. العديد من الكائنات الحية الموجودة في طعامنا بإمكانها أن تسبب لنا الأمراض. ولكن هناك سلاح فتاك من الممكن استخدامه في مكافحة التسمم الغذائي. إليكم بعض النصائح الذهبية المفيدة.
Medizin Krankheitserreger Bakterien Listeria monocytogenes Erreger von Listeriose Mikroaufnahme Vergrößerung 50000:1 Rasterelektronenmikroskop REM-Color bacteria Copyright: picture-alliance/OKAPIA KG, Germany

برامج إلكترونية لاكتشاف التسمم الغذائي 26.09.2016

توصُّل علماء في اسكتلندا، بمساعدة برامج للكمبيوتر في التعرف على الأنواع الضارة من البكتيريا، سيساعد مستقبلا على التعرف على الفصائل التي يمكن أن تشكل خطورة على صحة الإنسان والحيلولة دون تفشي الأوبئة والأمراض المعدية.
ARCHIV - Grillen in der Parkanlage Schlesischer Busch in Berlin Alt-Treptow am 01.05.2012. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Müllscouts patrouillieren für geordnetes Brutzeln vom 04.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/R.Jensen

بعض النصائح لتجنب التسمم الغذائي الناتج عن الشواء 28.07.2016

تنتشر "بكتريا الشواء" في لحوم الدواجن والكباب والسمك. ويمكن أن تسبب الإسهال والتهاب اللثة، و أعراضا مثل آلام المعدة ووجع الرأس، خاصة لمن يعانون من نقص المناعة. تعرف على مخاطر هذه البكتريا وعلى سبل مواجهتها.
The man opened the empty refrigerator and wondered

هكذا تحمي الطعام من بكتيريا الصيف لكي لا يفسد بسرعة 12.09.2015

رغم الجو الجميل والمتعة الكبيرة في فصل الصيف، إلا أن الكثيرين يعانون في هذا الفصل من تعرض الطعام للبكتيريا، ما قد يسبب التسمم الغذائي. فكيف يمكن تجنب هذه الأخطار؟
Vegetarische Bratlinge, Tomaten, Zucchini, Paprika, Champignons und ein Maiskolben liegen am 24.07.2011 in einem Garten in Golßen auf einem Grill.

احذر الطعام غير المحفوظ جيدا في فصل الصيف 07.08.2015

في الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة تنشط عصيات السلمونيلا وبكتريا كامبيلوباكتور في الظهور على اللحوم وحتى الخضروات الطازجة، وتعرض من يتناولها للإصابة بإمراض معوية. هذه نصائح لتجنب التسمم الغذائي في فصل الصيف.
Frau hält Wärmflasche bei Bauchschmerzen

أعراض وطرق علاج التسمم الغذائي 10.02.2015

الإصابة بحالات التسمم الغذائي تحدث غالبا بعد تناول وجبات ملوثة، مثل اللحوم والبيض والأسماك الفاسدة. وينصح الخبراء بتناول بعض الأطعمة والمشروبات بعد الإصابة، علاوة على اتباع تعليمات صحية تقي من التسمم.
بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي 15.07.2013

تزداد حالات التسمم الغذائي المترافق مع الإسهال والتقيؤ والأعراض المعوية بشكل خاص في فصل الصيف. جولة مصورة تعرض لنا طرق الوقاية من التسمم الغذائي.
Symbolbild Model DNA Molekül Arzt und Patient DNA molecule, double helix,

طريقة مبتكرة للكشف عن البكتيريا في الأغذية 02.05.2011

يتطلب اكتشاف الأغذية الفاسدة التحقق من وجود الجراثيم فيها، ويستلزم ذلك وقتا وجهدا كبيرين بالإضافة إلى معدات متطورة، لكن العلماء نجحوا في تطوير طريقة بسيطة لاكتشاف البكتيريا بواسطة جزيء صناعي يتحسس ضوئيا لمخلفاتها.