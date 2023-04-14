التسريبات الأمريكية .. معضلة مشاركة المعلومات وخطر تسريبها

كشف التسريب المخابراتي الأمريكي الأخير عن إشكالية في عمل المخابرات، فحماية المعلومات السرية تتطلب الحد من مشاركتها إلا أن التحسب لأخطار على غرار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 يتطلب مشاركتها.

ويمثل حفظ التوازن بين المطلبين تحدياً محورياً للرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ تسعى إدارته إلى منع التسريبات وفي الوقت نفسه حماية أمن الولايات المتحدة وضمان أن يستمر الحلفاء الذين يخشون من التعرض للمخاطر في تبادل المعلومات المخابراتية فيما بينهم.

وقد عادت المعضلة للواجهة من جديد في أعقاب اعتقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أمس الخميس لـ "جاك ت."، وهو موظف في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية الأمريكية يبلغ من العمر 21 عاماً، على خلفية الإشتباه في تسريب عبر الإنترنت لعشرات الوثائق الأمريكية شديدة السرية، التي يُقال إنها تكشف تفاصيل حساسة تتراوح بين كشف نقاط الضعف العسكرية لدى جيش أوكرانيا ومعلومات عن حلفاء الولايات المتحدة.

وراجعت رويترز أكثر من 50 وثيقة لكنها لم تتحقق بشكل مستقل من صحتها.

قيود متوقعة على تدفق المعلومات

مسؤولون سابقون قالوا إن من المرجح أن يدفع هذا الخرق بقوة باتجاه وضع قيود على تدفق المعلومات، وربما يجعل من الصعب على مسؤولي الأمن "ربط الأمور ببعضها" وتجنب مخاطر مثل هجمات 2001 على نيويورك وواشنطن.

فقد قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الخميس إنها تعمل على مراجعة قوائم توزيع الوثائق السرية وتحديثها.

وقال مايكل ألين وهو مسؤول كبير سابق في مجلس الأمن القومي والكونغرس: "فكرة أن بمقدور طيار يبلغ من العمر 21 عاماً الوصول إلى كل هذه (الوثائق)... تظهر أننا أفرطنا في مشاركة المعلومات في ظل التركيز بعد 11 أيلول/ سبتمبر على مشاركة المعلومات حتى نتمكن من ربط الأمور بعضها ببعض".

أعلن المدعي العام ميريك غارلاند أن أحد أعضاء الحرس الوطني الأمريكي مشتبه به رئيسي في تسريب الوثائق وأنه قيد الاحتجاز

وتابع: "وستفرط (الحكومة الأمريكية) في رد فعلها في هذه الحالة. وسيقيدون بشدة توزيع هذه الأنواع من الوثائق ولن يتمكن الأشخاص الذين يحتاجون إليها بالفعل من الوصول إليها بعد الآن. وأود أن أحثهم على اتباع نهج انتقائي بصورة أكبر".

ولم توضح وزارة العدل التهم التي سيواجهها المشتبه به، إلا أنها ستشمل على الأرجح تهما جنائية تتعلق بتعمد الاحتفاظ بمعلومات عن الدفاع الوطني ونقلها. ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

"الحاجة للمشاركة"

بعد هجمات 2001 التي شنها تنظيم القاعدة، سهلت الولايات المتحدة تبادل المعلومات المخابراتية بين الوكالات الحكومية. ودعا تقرير لجنة 11 أيلول/ سبتمبر، لعام 2004 إلى مزيد من تبادل المعلومات.

وألقى التقرير باللوم على وكالات الأمن الأمريكية بسبب دعمها لثقافة "'الحاجة للمعرفة' لحماية المعلومات بدلاً من الترويج لثقافة 'الحاجة للمشاركة' التكاملية". وهذا يعني، بطبيعة الحال، أن المزيد من الأشخاص صار بإمكانهم الاطلاع على معلومات سرية.

وقال مسؤول أمريكي إن بعض الوثائق التي اتُّهم "جاك ت." بنشرها على الإنترنت كان من المحتمل أنها تكون متاحة للآلاف بتصاريح أمنية من الولايات المتحدة وحكومات حليفة على الرغم من كونها شديدة الحساسية.

وقال مايكل أتكينسون وهو مسؤول سابق في مجال المخابرات: "من بين الأشياء التي تعلمناها من 11 سبتمبر ... أننا نحتاج حقاً إلى مشاركة المعلومات ... لسوء الحظ يمكن أن تضر التسريبات بهذا النمط المفيد من مشاركة المعلومات".

قال مسؤول أمريكي إن بعض الوثائق التي تم تسريبها كان من المحتمل أن تكون متاحة لحكومات حليفة رغم كونها شديدة الحساسية.

واتخذت الحكومة خطوات في عام 2013 لتقييد الوصول إلى المعلومات بعد نشر ما يقرب من 750 ألف وثيقة دبلوماسية وعسكرية أمريكية سرية وغير سرية على منصة ويكيليكس المعنية بكشف المخالفات.

ولا تزال التسريبات التي كشفت عنها تشيلسي مانينغ، التي كانت في ذلك الوقت محلل استخبارات بالجيش الأمريكي اسمه برادلي مانينغ قبل أن تتحول إلى امرأة، هي أكبر تسريب معروف لمواد حساسة تابعة للحكومة الأمريكية.

ورداً على ذلك، أنشأت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما برنامج إنسايدر ثريت الذي يلزم الأجهزة الأمريكية بتعزيز تدابير الحماية من عمليات الكشف غير المصرح بها، بما في ذلك المراقبة والتدقيق الروتيني لشبكات الكمبيوتر السرية "لاكتشاف ومراقبة وتحليل أي سلوك غير طبيعي للمستخدمين ورصد مؤشرات سوء الاستخدام".

نوع مختلف من التهديد

في حين أن هذه التغييرات يحتمل أن تكون قد وفرت قدراً إضافياً من الأمان، يقول محللون إن برامج الأمن الحكومية مصممة لمنع التسريبات من جانب أولئك المدفوعين بأيديولوجية أو رغبة في الحصول على مكافأة مالية، على عكس دوافع أخرى مثل المطلعين الذين ينشرون الأسرار بهدف الشهرة.

ويلزم برنامج إنسايدر ثريت موظفي الحكومة بالإبلاغ عن سوء التعامل مع المواد السرية وإزالتها من المنشآت الآمنة وسفر زملائهم غير المعلن إلى الخارج ودائرة معارفهم وأي زيادة في الثروة غير واضحة المصدر. لكن لا يمكنهم تتبع أنشطة زملائهم في العمل الخاصة على الإنترنت مثل نشر معلومات سرية لإثارة إعجاب الآخرين.

يخشى خبراء من رد فعل الحكومة الأمريكية عقب تسريب الوثائق بأن يتم تقييد الإطلاع على المعلومات الهامة

وقال ستيفن أفترغود، وهو خبير بشأن السرية الحكومية الأمريكية في اتحاد العلماء الأمريكيين، إن برنامج إدارة أوباما فشل في الكشف عن أحدث التسريبات وردعها لكنه أشار إلى أنه مصمم لمواجهة تهديد مختلف.

وأضاف "تم تصميم برنامج إنسايدر ثريت رداً على (ما فعله) برادلي مانينغ في ذلك الوقت وسيناريو ويكيليكس إذ كانت التسريبات غير المصرح بها ذات دوافع أيديولوجية أو سياسية ... لقد كانت رداً على ظلم مزعوم، أو تهدف لانتقاد سياسة الولايات المتحدة".

وعُرف "جاك ت." لأول مرة من خلال صحيفة نيويورك تايمز التي وصفته بأنه مدير لمجموعة دردشة عبر الإنترنت شارك عبرها الوثائق السرية مع نحو 20 إلى 30 معظمهم من الشبان الذين يتجاذبون أطراف الحديث بخصوص حبهم للأسلحة النارية ويتبادلون صوراً طريفة (ميمز) وألعاب فيديو عنصرية.

وقال أفترغود "كان برنامج إنسايدر ثريت يبحث عن أشباه لبرادلي مانينغ ... لكن هذه المجموعة الأحدث من التسريبات لم يرتكبها مثيل لبرادلي مانينغ. إنها ظاهرة من نوع جديد يكون فيها التسريب إما استعراضاً أمام الأصدقاء ... أو يكون حيادً فيما يتعلق بمضمون التسريبات".

ع.ح./ع.خ. (رويترز)