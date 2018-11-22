 ″التستوسترون″ كحافز جنسي لدى النساء..حقيقة علمية أم وهم؟ | عالم المنوعات | DW | 04.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"التستوسترون" كحافز جنسي لدى النساء..حقيقة علمية أم وهم؟

تقل الرغبة الجنسية لدى كثير من النساء بعد بلوغهن ما يسمى بـ"سن اليأس". قسم من الأطباء ينصح بهرمون التستوستيرون الذكوري خاصة وأنه لا يتسبب في أضرار جانبية، على حد قولهم. لكن هذا صحيح؟

Symbolbild Umfrage zum Liebesleben der Deutschen (picture alliance / Jörg Lange/dpa-Zentralbild/dpa)

يعاني نحو ثلث النساء في منتصف العمر من تراجع الرغبة الجنسية لديهن. وكثيرا ما يتم الربط في مثل هذه الحالات بين هذا التراجع وبين التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية (الطمث). وكعلاج لذلك ينصح الأطباء  بهرمون التستوسترون الذكوري.

لدكتور نيكولاس باناي المحاضر في جامعة إمبريال كوليدج في العاصمة البريطانية لندن لصحيفة الديلي ميل في عددها الصادر في الثاني من سبتمبر/ أيلول، يؤكد بأن "مكملات التستوستيرون يمكنها المساعدة في تحسين الرغبة الجنسية لدى النساء". والجرعات المقصودة يمكن تناولها، سواء كمرهم أو كبخاخ. وذلك بهدف تعديل نسب التستوسترون في جسم المرأة كما كان عليه الأمر قبل بلوغ مرحلة الطمث.

مشاهدة الفيديو 01:16

الفياغرا - منشط جنسي ذو تأثيرات جانبية

ه

هذا القسم من الأطباء المؤمن بفاعلية التسوسترون، لا يرى وجود أي أضرار جانبية للهرمون الذكوري. لكن أبحاث أخرى خلصت إلى العكس. فقد صدر عن جامعة تكساس ساوث ويسترن ميديكال سنتر دراسة حديثة تنفي أي دور لهذا الهرمون في زيادة الرغبة الجنسية لدى المرأة. ليس هذا فقط وإنما حذرت هذه الدراسة من آثار الهرمون الضارة على جسم المرأة.   

ويشير الدكتور بروس كار، أحد معدّي الدراسة، إلى عدم وجود أي دلائل قطعية تربط بين انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون بسبب الطمث وبين تراجع الرغبة الجنسية لدى النساء. وكان الأخصائي في أمراض النساء والولادة، قد كتب  مقالا، نشر بداية العام الماضي على موقع جامعة تكساس، أوضح فيه بأن معدل هرمون تستوستيرون لدى النساء برغبة جنسية ضعيفة يعادل المعدلات المسجلة لدى النساء برغبة جنسية صنّفت على أنها طبيعية.   

وحسب الخبير فإن التطور الإيجابي الملحوظ مرده "العامل النفسي" فقط، أي الإيمان المسبق بفاعلية الهرمون (آثار وهمية). وليس هذا فقط بل يحذر الدكتور كار من بعض الأعراض الجانبية مثل حب الشباب، والصلع، وضخامة الصوت، ونمو الشعر الزائد وخاصة في منطقة الوجه.

أ.د.و/و.ب 

 

 

مختارات

دراسة جديدة: لا يوجد عامل وراثي بعينه مسؤول عن المثلية الجنسية

لطالما كان الاعتقاد السائد أن العوامل الوراثية تلعب دوراً كبيراً في تحديد المثلية الجنسية. لكن دراسة أجريت على نحو نصف مليون شخص وحللت الحمض النووي لهم خلصت إلى أن الجينات لا تلعب ذلك الدور العام في تحديد السلوك الجنسي. (30.08.2019)  

دراسة تربط بين استخدام "الإيموجي" وكثرة ممارسة الجنس!

في نتيجة عن علاقة التكنولوجيا بالحياة الجنسية والرومانسية، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يستعملون الرموز التعبيرية "إيموجي" بانتظام في محادثاتهم يميلون إلى ممارسة الجنس بشكل أكبر، فكيف ذلك؟ (22.08.2019)  

دراسة: أدوية يمكنها منع انتقال الإيدز عبر ممارسة الجنس

تجدد حماس الباحثين الساعين لإيجاد وسيلة لمنع انتقال مرض الإيدز الذي قتل الملايين بعد أن كشفت دراسة جديدة قدرة نوع من الأدوية على منع انتقاله عن طريق ممارسة الجنس. فهل سنشهد نهاية قريبة لهذا المرض القاتل؟ (04.05.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الفياغرا - منشط جنسي ذو تأثيرات جانبية  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Menopause Wechseljahre Hitzewallung Leid Gesundheit

الإكثار من الخضر والفاكهة يقلل أعراض انقطاع الطمث! 22.11.2018

بعد هذه الدراسة، ستلجأ كثيرات إلى الإكثار من الخضر والفواكه. إذ أفادت دراسة إيرانية أن النساء اللاتي يتناولن الكثير من الفاكهة والخضر قد تتراجع لديهن الأعراض الجسدية والنفسية المصاحبة لانقطاع الطمث. فكيف ذلك؟

Tanga

تعرّفي على أسباب النزيف أثناء وبعد ممارسة العلاقة الحميمة! 05.03.2019

نزيف المهبل أثناء أو بعد ممارسة الجنس ليس أمراً نادر الحدوث عند معظم النساء، مرة واحدة على الأقل. ولكن ما هي الأسباب الخمسة لذلك النزيف؟ الجواب عند أستاذة لأمراض النساء الاجتماعية-النفسية.

Symbolbild - Brustkrebs

تعرّف على الأعراض المبكرة للسرطان! 16.04.2018

الإصابة بالسرطان لا يعني حكماً بالموت على المريض؛ إذ أن اكتشاف المرض في وقت مبكر قد يرفع نسبة التماثل للشفاء إلى أكثر من تسعين بالمئة في بعض الأحيان. المزيد عن بعض الأعراض المبكرة جداً لما يعرف بالمرض "الخبيث".

إعلان
Themenbild Facebook

 