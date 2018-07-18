 الترحيل من ألمانيا صوب البلدان المغاربية.. لا شيء مجاني! | سياسة واقتصاد | DW | 18.07.2018

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سياسة واقتصاد

الترحيل من ألمانيا صوب البلدان المغاربية.. لا شيء مجاني!

تنتظر ألمانيا من المغرب والجزائر وتونس تعاونا أكبر لاستقبال المرّحلين. ولا تنتظر برلين في هذا الصدد إلّا تفعيلا لمشروعها الرامي بتصنيف البلدان الثلاث في القائمة الآمنة. فما هي وسائل الضغط؟ وهل ستستجيب الدول المعنية؟

Deutschland Abschiebung von Asylsuchenden nach Afghanistan (picture alliance/dpa/B. Roessler)

يعود نقاش ترحيل طالبي اللجوء من جديد إلى ألمانيا، إثر بدء البرلمان الألماني مناقشة مشروع جديد-قديم تقدمت به الحكومة لأجل تصنيف المغرب والجزائر وتونس، فضلاً عن جورجيا، بلدانا آمنة، وبالتالي تسهيل وتسريع ترحيل القادمين من هذه الدول الذين رُفضت طلبات لجوئهمويعدّ هذا المشروع الثاني من نوعه الذي تتقدم به الحكومة الألمانية، بعد ذلك الأوّل الذي رفضه مجلس الولايات، خلال العام الماضي.

ترى أحزاب المعارضة الألمانية، خاصة الخضر، أن تصنيف الدول المغاربية الثلاث في القائمة الآمنة أمر غير منطقي باعتبار أن هذه الدول تشهد "حالات تعذيب ومحاكمات غير عادلة فضلاً عن انتهاك حقوق الأقليات الجنسية"، في وقت تعزز فيه  قرارات مكتب الهجرة واللجوء مشروع الحكومة الألمانية، انطلاقا من أن نسبة المغاربيين الذين حصلوا على حق اللجوء تبقى جد متدنية، إذ يتم رفض جلّ طلبات اللجوء.

غير أن قراراً بالترحيل لا يمسّ فقط الدولة الألمانية، بل يهمّ كذلك دول الأصل التي ستكون ملزمة باستقبالها مواطنيها المرّحلين. ولحدّ اللحظة، ورغم أن هناك تحسناً واضحا في أرقام الترحيل، فهي لا تتعدى سنوياً بضع مئات للدول المغاربية الثلاث. الأسباب متعددة لهذه الأرقام المتدنية، منها التكلفة المادية التي تصاحب عمليات الترحيل، والجدل القانوني الذي يكتنفه كما جرى في قصة الحارس الشخصي المفترض لأسامة بن لادن، إذ جرى ترحيله رغم وجود حكم قضائي يقضي بضرورة إبقائه في ألمانيا نظرا لكونه معرّض للتعذيب ببلده.

Tunesien Besuch Merkel bei Präsident Beji Caid Essebsi (Reuters/Z. Souissi)

الباجي قايد السبسي في لقاء سابق مع ميركل

ويثير المحامي والخبير في قضايا الهجرة، صبري الحو، في حديث مع DW عربية، أسباباً أخرى لهذه الأرقام الضعيفة، منها حواجز القانون الدولي، خاصة اتفاقية دبلن الثانية التي تتيح حماية دولية لطالبي اللجوء، كما أن القانون الدولي يتيح لطالب اللجوء محاولة طرق أبواب دولة أخرى بدل ترحيله إلى بلده الأصل، فضلاً عن الصعوبات الكبيرة التي تعانيها السلطات الألمانية لتحديد هويات طالبي اللجوء، والانتقادات الحقوقية الكبيرة التي تلازم عمليات الترحيل الجماعي، يقول الخبير.

دول الاستقبال لا تتشابه!

تعدّ نجاعة تبادل المعلومات بين ألمانيا ودول الأصل، ومدى استعداد هذه الأخيرة لاستقبال المرّحلين، من أكبر محدّدات نجاح عملية الترحيل، وهو ما يظهر في الحالة التونسية التي تبقى أكثر نجاحاً من مثيلتيها في المغرب والجزائر، رغم أن الدوائر الرسمية الألمانية تؤكد أن تونس تملك العدد الأقل من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء مقارنة بجاريْها. في هذا الصدد، رحلّت ألمانيا 251 تونسياً عام 2017، ويظهر أن الرقم سيتضاعف هذا العام، فيما لا يتجاوز عدد المرّحلين باتجاه المغرب والجزائر بضع عشرات في السنة.

ويعود اهتمام الدولة الألمانية بالترحيل في اتجاه الدول المغاربية لأسباب كثيرة منها العدد الكبير للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المنحدرين من هذه الدول، فمثلاً يبلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا حوالي 10 آلاف (رقم يخصّ عام 2017)، فضلاً عن محاولة عدد منهم انتحال صفة لاجئين سوريين والتذرع بكونهم أضاعوا أوراقهم الثبوتية. ومن الأسباب الأخرى ما نشرته بعض الدراسات من كون نسبة من هؤلاء المهاجريين غير النظاميين تتورط  في أعمال إجرامية داخل ألمانيا.

Flüchtlinge am Flughafenbahnhof Köln (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

لاجئون في ألمانيا

ويعود الاهتمام كذلك، وفق ما يشير إليه صبري الحو، إلى التداعيات السلبية التي عانت منها أنجيلا ميركل إثر تبنيها سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، ومن هذه التداعيات تراجع شعبيتها ومعاناتها من صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة، وأخيراً الخلاف الذي تفجر داخل التحالف المسيحي الحاكم وهدّد بنسفه. يقول صبري الحو في هذا الصدد إن ميركل تحاول احتواء هذه التداعيات لأجل قطع الطريق أمام اليمين الشعبوي الذي يحاول استغلال ثغرات ملف الهجرة لأجل الانتشار أكثر، وتدرك ميركل، حسب رأي الخبير، أن تفعيل قانون "البلدان الآمنة" من شأنه الغاء جلّ الأسباب التي كانت تساق سابقا لمحاولة طلب اللجوء في ألمانيا.

التعاون ليس مجانياً!

ليس التعاون في ملف الهجرة مجانياً، فخلفه هناك اتفاقيات في مجالات أخرى، هي من تدفع به نحو الأمام. في الحالة التونسية، تعدّ القروض والمساعدات عاملاً أساسياً لتقوية أيّ تعاون ألماني- تونسي في مجال آخر، إذ مكنت ألمانيا تونس من مئات ملايين اليوروهات لدعم عدة مشاريع تنموية، كما جرى عام 2016 عندما قدمت أنجيلا ميركل للباجي قايد السبسي ربع مليار أورو بغية دعم المناطق الفقيرة حتى لا ينشغل أبناؤها بمحاولة الهجرة. وعموما وإن كانت تونس المتلّقي الأبرز للدعم المالي الألماني، فإن برلين دفعت عام 2016 حوالي 1.1 مليار أورو للدول المغاربية، أغلبها على شكل قروض، وهو ما تعتبره برلين نوعاً من الاستثمار لتحسين ظروف عيش السكان.

Marokko mehr als 180 Migranten stürmen die spanische Exklave Ceuta (Reuters/J. Moron)

تعوّل أوروبا على المغرب كثيراً لوقف الهجرة غير النظامية من إفريقيا

مختارات

خمسة وستون ألف شخص لم يُرحلوا في السنة الماضية من ألمانيا، لأنهم لم يكونوا يتوفرون على وثائق سفر. عدم التوفر على جواز سفر، يشكل عقبة رئيسية، لكن كيف تتصرف السلطات في هذه الأحوال وما هو مصير من يتسبب في عرقلة الترحيل؟ (29.03.2018)

جدل كبير أثاره حكم قضائي بعدم منع الاحتماء بالكنائس السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، لكن ما هو "اللجوء الكنسي"؟ وهل إقامة من يلجأ للكنيسة قانونية؟ (08.05.2018)

في الحالة المغربية، وعلاوة عن البحث على الدعم المالي الألماني، تعدّ قضية الصحراء محدّدا رئيسيا للرباط في تقوية شراكاتها مع الغرب. في هذا الإطار، بقيت برلين على خط الحياد التام وتشبثت بموقفها الذي يدعم حلا أمميا للنزاع الذي عمّر لحوالي 43 عاماً، وهو موقف، وإن لم يمل بشكل مباشر لصالح المغرب، فإنه يحمل الكثير من  العناصر الإيجابية بالنسبة للرباط، إذ يبقى حضور جبهة البوليساريو ضعيفاً فوق الأراضي الألمانية. كما يدرك المغرب، أن ألمانيا تملك ثقلا كبيرا في استمرار حصوله على "وضع متقدم" بالاتحاد الأوروبي، ممّا يجعل شراكة برلين-الرباط مثمرة للطرفين.

في الجزائر، تختلف المحددات، لكنها تتركز على جانبين مهمين. أولهما السلاح الألماني الذي تأتي الجزائر في صدارة زبائنه على الصعيد العالمي، إذ بلغ حجم المشتريات الجزائرية 1.36 مليار يورو. ثاني الجوانب هو المشاريع الاقتصادية الألمانية في الجزائر التي تطوّرت مؤخرا، خاصة في مجال السيارات (مثال مصنع شركة فولكسفاغن)، وفي مجال استغلال الطاقة، وهناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين في هذا الاتجاه.

ومن الناحية النظرية، يبقى تصنيف الدول المغاربية في قائمة الأمان أمراً مفيدا لها حسب رأي صبري الحو: " من شأن هذا التصنيف أن يشجع الاستثمارات الدولية في اتجاه هذه الدول، كما سيساعدها في المجال السياحي، خاصة بالنسبة لتونس التي عانت كثيرا من تراجع عدة أسواق سياحية". بيد أن هذه الاستفادة لن تدفع البلدان الثلاثة إلى العمل بالنسق ذاته وفق ما يقوله الخبير: "المغرب وتونس قابلان أكثر للانصياع للضغط الألماني في مجال الترحيل، بينما ستكون وتيرة الجزائر أقل، لأن البلد لا يظهر مستعدا كثيرا حالياً لاستقبال أفواج واسعة من المرّحلين نظراً للظرفية الاقتصادية الحساسة التي يمرّ منها".

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

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