 ″الترامبولين″ .. متعة للأطفال ومفيد للكبار | علوم وتكنولوجيا | DW | 13.07.2018

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علوم وتكنولوجيا

"الترامبولين" .. متعة للأطفال ومفيد للكبار

مع الضغوط اليومية يصاب المرء بالعديد من المشكلات الصحية التي تقلل من نشاطه وتركيزه وقدرته على العمل. ربما يكون الحل في إحدى لعب الأطفال، بحسب دراسة تؤكد أن "الترامبولين" له العديد من الفوائد الصحية للبالغين.

01.10.2014 DW Fit & Gesund Trampolin 2

بالرغم من كونه يندرج تحت قائمة ألعاب الأطفال، إلا أن دراسة علمية حديثة أثبتت تأثيره الإيجابي على صحة البالغين أيضاً. ففي دراسة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ثبت أن تمارين القفز على المنطة (ترامبولين) تفيد الجسم أكثر من ممارسة الركض بنسبة 68 في المائة.

وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة ناسا لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي، إلى أن قضاء المرء ساعة من القفز على الترامبولين كفيل بحرق عدد من السعرات الحرارية أكبر بكثير من تلك التي يمكن حرقها عند الركض لنفس الفترة الزمنية. وبالمقارنة مع مختلف أنواع الرياضات، وجد الباحثون أن ممارسة تمارين تحفيز ضربات القلب والدورة الدموية لمدة ساعة ربما تقلل من فرص نجاح محاولات انقاص الوزن، نتيجة لزيادة معدل ضربات القلب والتنفس السريع الذي ربما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

مختارات

كما يساعد القفز على الترامبولين أيضاً على التمثيل الغذائي، وهو كلمة السر في نجاح محاولات انقاص الوزن. ويفسر الخبراء ذلك بأنه إذا قام الشخص بالقفز بوتيرة معتدلة، فلا يزال بإمكانه التنفس بشكل مريح وهادئ. كما أنه لا يحرك الجسم بتوتر أو تعب، بل يشعر بالحرية ولا تحركه سوى الجاذبية الأرضية. ولمن يحاولون إنقاص وزنهم، نصح الخبراء بممارسة هذا النوع من تمارين القفز لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، طبقاً لما ورد في الدراسة.

ورصدت الدراسة مجموعة من الحقائق المثيرة عن فوائد الترامبولين، من أهمها زيادة دورة الأكسجين ما يؤدي إلى زيادة طاقة الخلايا في الجسم. فقد قارن الباحثون بين معدل نبضات القلب واستهلاك الأكسجين أثناء القفز وبينها أيضاً خلال تمارين الركض أو ركوب الدراجات. وجد الباحثون أن هناك ارتفاعاً كبيراً في "المحفزات الميكانيكية الحيوية" في الجسم أثناء القفز على الترامبولين. وأوضح العلماء أنه يتم الآن تطبيق تلك التمارين على رواد الفضاء في وكالة "ناسا"، خاصة بعد قيامهم برحلة إلى الفضاء، الأمر الذي يساعد على تجديد الطاقة وتحسين حركة الجسم والوقاية من أي إصابات في العضلات أو العظام. 

 وبالإضافة إلى كونها لعبة مسلية وممتعة، فالقفز على الترامبولين يعمل أيضاً على زيادة اللياقة البدنية وتنشيط خلايا الجسم وتحسين أداء العضلات، فضلاً عن تحسين حالة العمود الفقري وتخفيف آلام الظهر. كما أنه يساعد أيضاً في تخلص الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية والقلب، ما ينعكس على الحالة العامة للإنسان.

س.م/ ي.أ

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    5 حقائق تظهر فوائد القفز على الترامبولين

    لياقة جسدية وراحة نفسية

    لليس القفز على الترامبولين بالنسبة للبعض وسيلة للترفيه فقط، فهو أيضا يساعد على زيادة اللياقة البدنية وتقوية العضلات والراحة النفسية.

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    5 حقائق تظهر فوائد القفز على الترامبولين

    القفز يساعد على تناسق الجسم وتوازنه

    بحسب أندريه تساندر أخصائية العلاج الفيزيائي في ألمانيا، فإن القفز من الأسفل إلى الأعلى يوميا ينمي معدل تناسق الجسم وتوازنه، كما يساعد على تخفيض ضغط الدم ويعزز الجهاز المناعي.

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    5 حقائق تظهر فوائد القفز على الترامبولين

    رياضة مهمة للاسترخاء

    لا تقتصر أهمية تمارين القفز على الفوائد الجسدية فحسب، بل تساعد على الاسترخاء أيضا. فالقفز نحو الأعلى يساعد العمود الفقري على الاسترخاء، كما يسهم في ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم، ما يعني امتصاصها المزيد من المواد الغذائية وارتفاع معدل نشاطها.

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    5 حقائق تظهر فوائد القفز على الترامبولين

    تحفيز هرمون السعادة

    القفز على الترامبلوين يحسن الحالة النفسية أيضا، فالقفز نحو الأعلى يساعد على إفراز هرمون السعادة "السيروتونين"، وعلى تعزيز الثقة بالنفس أيضا.

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    5 حقائق تظهر فوائد القفز على الترامبولين

    وصفة سحرية لجميع الأعمار

    لا يرتبط القفز على الترامبولين بفئة عمرية معينة. إلا أن أخصائية العلاج الفيزيائي أندريه تساندر تشدد على ضرورة خلع الأطفال لأحذيتهم لدى القفز لتجنب تعرض الساق للإلتواء. وترى تساندر أن الأطفال يميلون إلى المبالغة في قدراتهم، الأمر الذي يتطلب مراقبتهم عند ممارسة هذه الرياضة.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية / ا.م


مختارات

5 حقائق تظهر فوائد القفز على الترامبولين

القفز على التراميولين ليس للتسلية فحسب، فلهذه الرياضة فوائد عديدة أبرزها تقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية وتخفف آلام المفاصل ومنح الشعور بالمتعة والسعادة. (18.07.2014)  

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