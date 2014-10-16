التخصصات في ألمانيا

يطلق على ألمانيا بلد الأفكار والإبداع نظرا لمكانتها العلمية والتكنولوجية المتميزة. كما أنها واحدة من أفضل الوجهات لدراسة العلوم والهندسة والطب إذ تحتل الجامعات الألمانية مكانة رفيعة ضمن أفضل الجامعات في العالم.

تعد التخصصات التقنية والهندسة و كذلك البرمجة من أفضل التخصصات الدراسية في ألمانيا وأكثرها شعبية، يليها في المركز الثاني تخصص إدارة الأعمال فالقانون ثم الطب حيث ألمانيا ثاني أقوى دولة في العالم في تدريس العلوم الطبية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن التخصصات المرموقة التي يمكن دراستها في ألمانيا الفيزياء والكيمياء والفلك في الجامعات كما في المعاهد كمعهد لايبنز وماكس بلانك الذي تدعمها الحكومة الألمانية خاصة في مجال البحث العلمي.