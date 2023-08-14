التحيز ضد كبار السن .. ما هو وما مدى تأثيره؟

ما يؤسف له أن التحيز ضد كبار السن لا يزال موجودا في مجتمعاتنا، وإحدى الفئات التي تتأثر بشكل خاص بهذا التحيز هي فئة المسنين. يتجلى التحيز العمري أو "التمييز ضد كبار السن" في شكل قوالب نمطية وافتراضات خاطئة حول الأشخاص على أساس سنهم.

فحتى وإن كنا لا نلاحظ ذلك، فهناك كلمات قد نظن أنها تقال من باب الدعابة بيد أنها تشكل تحيزا كبيرا ضد كبار السن، ما يمثل لهم مشكلة وقلقا.

يمكن أن تساعدنا القدرة على تقييم الموقف أو الشخص بسرعة في بعض المواقف. ومع ذلك، يصبح التحيز مشكلة عندما يتم استبعاد الأفراد بشكل منهجي وحرمانهم من الوصول إلى موارد معينة. نبين هنا أكثر هذه التحيزات شيوعا ضد كبار السن وكيفية التعبير عنها، بحسب ما نشرها موقع بيلد دير فراو الألماني:

ماذا نعني بالتحيز العمري؟

نعني بالتحيز عموما موقفا سلبيا أو حتى عدائيا تجاه الأفراد بسبب انتمائهم لمجموعة تنسب إليها خصائص معينة. ويشير التحيز العمري إلى عمر الأشخاص والقدرات المرتبطة به التي يتم تعيينها أو رفضها لهم. يمكن أن يصبح كل من الشباب وكبار السن ضحايا للتمييز على أساس السن. سنقدم لك الصور النمطية الخمس الأكثر شيوعا:

"كبار السن لم يعودوا قادرين على التعلم"

التحيز الواسع الانتشار هو أن كبار السن لم يعودوا قادرين حقا على التعلم، ولكن تم دحض ذلك من خلال العديد من الدراسات العلمية. على الرغم من أنه من الصحيح أننا نفقد المزيد والمزيد من الخلايا العصبية على مدار حياتنا ، يمكننا أن نضمن بنشاط أننا نواصل تعلم أشياء جديدة في مجالات مهمة من حياتنا.

2. "كبار السن ضعفاء"

ليس من غير المألوف افتراض أن الشيخوخة ترتبط تلقائيا بالمرض وقلة الحركة.

الحقيقة: غالبا ما ترتبط الشكاوى المرتبطة بالعمر بالاستعدادات الوراثية، والرغبة في العيش، والنشاط البدني والعقلي. حتى في سن الشيخوخة، لسنا عاجزين تحت رحمة القدر ويجب ألا نفقد الثقة في أنفسنا وقدراتنا.

3. كبار السن يمتازون بالسذاجة

الحقيقة: يمكن لكبار السن في كثير من الأحيان تقديم مساهمة مهمة في المشاريع بسبب خبرتهم. تتكون أفضل مجموعات العمل عادة من أشخاص من مختلف الأعمار.

4. "كبار السن لم يعودوا يساهمون في المجتمع"

تستمر الشائعات بأن كبار السن يقضون معظم وقتهم على الأريكة وأنهم لا يشكلون سوى عبء على المجتمع.

الحقيقة: وفقا لدراسة Generali Age Study، يقضي 45 بالمائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما عدة ساعات في الأسبوع بعيدا عن المنزل. ومع ذلك، في الغالب، يجتمعون أيضا مع الأصدقاء للتطوع. بالإضافة إلى ذلك، يحب كبار السن أيضا المشاركة في الندوات والبرامج لمواصلة تعليمهم.

5. "في سن الشيخوخة، لم يعد الناس يتزوجون ويحبون"

يفترض الكثير من الناس أنهم يلتقون بشريك حياتهم في سن مبكرة ولكن هذا ليس الحال دائما. الحاجة إلى التعارف تبقى موجودة مهما كبرنا والتواصل مع الآخرين هي حاجة إنسانية لا علاقة لها بالعمر.

من المهم معرفة أن هذه الأحكام المسبقة تكون مؤلمة بحق لكبار السن الذين تراودهم الأفكار عن تقبل المجتمع لهم وخاصة العائلة والجيران. يجب أن نراعي هذا الأمر دائما في تواصلنا مع كبار السن.

علاء جمعة