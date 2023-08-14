 التحيز ضد كبار السن .. ما هو وما مدى تأثيره؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.08.2023

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منوعات

التحيز ضد كبار السن .. ما هو وما مدى تأثيره؟

أصبح التمييز ضد كبار السن مشكلة تواجها العديد من المجتمعات: وفي حين أننا قد لا نلاحظ أن هناك تمييزا بحق هذه الشريحة العمرية إلا أنه يبقى موجودا ومشكلة قد تواجه كبار السن. نقدم أكثر خمس تحيزات تطلق ضد كبار السن.

صورة رمزية.

يواجه كبار السن أحكاما مسبقة تحد من حريتهم في التصرف داخل المجتمع.

ما يؤسف له أن التحيز ضد كبار السن لا يزال موجودا في مجتمعاتنا، وإحدى الفئات التي تتأثر بشكل خاص بهذا التحيز هي فئة المسنين. يتجلى التحيز العمري أو "التمييز ضد كبار السن" في شكل قوالب نمطية وافتراضات خاطئة حول الأشخاص على أساس سنهم.

مختارات

فحتى وإن كنا لا نلاحظ ذلك، فهناك كلمات قد نظن أنها تقال من باب الدعابة بيد أنها تشكل تحيزا كبيرا ضد كبار السن، ما يمثل لهم مشكلة وقلقا.

يمكن أن تساعدنا القدرة على تقييم الموقف أو الشخص بسرعة في بعض المواقف. ومع ذلك، يصبح التحيز مشكلة عندما يتم استبعاد الأفراد بشكل منهجي وحرمانهم من الوصول إلى موارد معينة. نبين هنا أكثر هذه التحيزات شيوعا ضد كبار السن وكيفية التعبير عنها، بحسب ما نشرها موقع بيلد دير فراو الألماني:

ماذا نعني بالتحيز العمري؟

نعني بالتحيز عموما موقفا سلبيا أو حتى عدائيا تجاه الأفراد بسبب انتمائهم  لمجموعة تنسب إليها خصائص معينة. ويشير التحيز العمري إلى عمر الأشخاص والقدرات المرتبطة به التي يتم تعيينها أو رفضها لهم. يمكن أن يصبح كل من الشباب وكبار السن ضحايا للتمييز على أساس السن. سنقدم لك الصور النمطية الخمس الأكثر شيوعا:

  1. "كبار السن لم يعودوا قادرين على التعلم"

التحيز الواسع الانتشار هو أن كبار السن لم يعودوا قادرين حقا على التعلم، ولكن تم دحض ذلك من خلال العديد من الدراسات العلمية. على الرغم من أنه من الصحيح أننا نفقد المزيد والمزيد من الخلايا العصبية على مدار حياتنا ، يمكننا أن نضمن بنشاط أننا نواصل تعلم أشياء جديدة في مجالات مهمة من حياتنا.

2. "كبار السن ضعفاء"

ليس من غير المألوف افتراض أن الشيخوخة ترتبط تلقائيا بالمرض وقلة الحركة.

الحقيقة: غالبا ما ترتبط الشكاوى المرتبطة بالعمر  بالاستعدادات الوراثية، والرغبة في العيش، والنشاط البدني والعقلي. حتى في سن الشيخوخة، لسنا عاجزين تحت رحمة القدر ويجب ألا نفقد الثقة في أنفسنا وقدراتنا.

3. كبار السن يمتازون بالسذاجة

الحقيقة: يمكن لكبار السن في كثير من الأحيان تقديم مساهمة مهمة في المشاريع بسبب خبرتهم. تتكون أفضل مجموعات العمل عادة من أشخاص من مختلف الأعمار.

4. "كبار السن لم يعودوا يساهمون في المجتمع"

تستمر الشائعات بأن كبار السن يقضون معظم وقتهم على الأريكة وأنهم لا يشكلون سوى عبء على المجتمع.

الحقيقة: وفقا لدراسة Generali Age Study، يقضي 45 بالمائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما عدة ساعات في الأسبوع بعيدا عن المنزل. ومع ذلك، في الغالب، يجتمعون أيضا مع الأصدقاء للتطوع. بالإضافة إلى ذلك، يحب كبار السن أيضا المشاركة في الندوات والبرامج لمواصلة تعليمهم.

5. "في سن الشيخوخة، لم يعد الناس يتزوجون ويحبون"

يفترض الكثير من الناس أنهم يلتقون بشريك حياتهم في سن مبكرة ولكن هذا ليس الحال دائما. الحاجة إلى التعارف تبقى موجودة مهما كبرنا والتواصل مع الآخرين هي حاجة إنسانية لا علاقة لها بالعمر.

من المهم معرفة أن هذه الأحكام المسبقة تكون مؤلمة بحق لكبار السن الذين تراودهم الأفكار عن تقبل المجتمع لهم وخاصة العائلة والجيران. يجب أن نراعي هذا الأمر دائما في تواصلنا مع كبار السن.

علاء جمعة

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم