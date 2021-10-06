التحقيق مع مستشار النمسا للاشتباه في تلقي رشى وخيانة الأمانة

قال ممثلو مكتب المدعي العام النمساوي في مجال مكافحة الفساد الأربعاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إن مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشى وخيانته الأمانة، وذلك بعد مداهمات لمقار حزبه، حزب الشعب النمساوي، والعديد من كبار معاونيه.
وذكر مكتب الادعاء المعني بمكافحة الفساد أنه وضع تسعة أشخاص آخرين قيد التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن المدعين يشتبهون بأن وزارة المالية اشترت إعلانات في صحيفة شعبية مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه
وأكدت متحدثة باسم الحزب الأربعاء حصول المداهمات، والتي شملت أماكن عمل المتحدث الرسمي والممثل الإعلامي للمستشار وآخرين. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن المداهمات تتعلق بفساد محتمل على صلة بوسائل الإعلام والإعلانات المدفوعة.
وتحدثت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية عن وجود مزاعم اختلاس ورشوة وفساد وراء المداهمة.
من جانبها، وصفت نائبة الأمين العام للحزب، غابرييلا شفارتس، ما يثار بأنه اتهامات كاذبة، مضيفة أن "هذا يحدث دائماً بنفس الهدف والأسلوب: لإلحاق ضرر جسيم بحزب الشعب وسيباستيان كورتس".
ي.أ/ ص.ش (د ب أ، رويترز)
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
سيباستيان كورتس – النمسا
سيباستيان كورتس البالغ من العمر 31 عاماً على أعتاب أن يكون من أصغر قادة حكومة في العالم بعد فوز حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. كورتس الذي شغل منصب وزير الخارجية بالنمسا قد يرأس الحكومة المستقبلية كمستشار، وبذلك يصبح من أصغر رؤساء حكومة أوروبية على الإطلاق.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
ماريو فريك – ليشتنشتاين
وفي كانون الأول/ ديسمبر 1993 أصبح فريك الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً فقط رئيس حكومة ليشتنشتاين. وهذا جعله أصغر رئيس حكومة في العالم. واستمر فريك في حكم سادس أصغر دولة في العالم حتى نيسان/ أبريل 2001. وفيما بعد بين عامي 2005 و 2014، شغل منصب رئيس نقابة المحامين في ليشتنشتاين.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
بانديلي ماجكو – ألبانيا
كان ماجكو الذي يشغل الآن منصب وزير الدولة للمغتربين في ألبانيا، رئيساً لحكومة بلاده في الفترة من سبتمبر/ أيلول 1998 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 1999، وكذلك من فبراير/ شباط إلى يوليو/ حزيران 2002. وفي عام 1998 عندما شغل منصب رئيس الحكومة، كان عمره 30 عاماً إلا أنه بدأ حياته السياسية في سن مبكرة حيث انتُخب كعضو بالبرلمان الألباني في عام 1992.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
إيغور لوكسيك – مونتينيغرو
لوكسيك هو وزير خارجية مونتينيغرو الحالي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وشغل منصب رئيس وزراء من عام 2010 إلى عام 2012 حيث كان عمره لا يتعدى 34 عاماً. وقبل ذلك، كان وزيراً للمالية في مونتينيغرو (الجبل الأسود) منذ عام 2004، حيث لم يكن قد وصل بعد إلى 30 عاماً.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
بنظير بوتو – باكستان
في عام 1988، فازت بنظير بوتو بالانتخابات الباكستانية لتصبح أول امرأة في دولة إسلامية تتسلم رئاسة الوزراء في سن لا يتعدى 35 عاماً. أدت اليمين كرئيسة وزراء باكستان في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 1988، حيث شغلت المنصب حتى عام 1990 ثم مرة أخرى من عام 1993 إلى عام 1996. عادت لتترشح لرئاسة الوزراء في 2007، ولكن قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية، قُتلت بوتو في محاولة اغتيال إرهابية.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
فيكتور أوربان – هنغاريا
هو رئيس وزراء هنغاريا الحالي، والمعروف بسياساته المناهضة للمهاجرين. قبل فترة حكمه الحالية، كان رئيساً للحكومة بين عام 1998 وعام 2002. وحين تسلم منصبه آنذاك، كان أوربان الذي لم يتعد حينها 35 عاماً رئيساً ومؤسساً لحزب المحافظين المدني الهنغاري المعروف بالاختصار فيدز.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
عاطفة يحيى آغا – كوسوفو
كانت عاطفة يحيى آغا رئيسة لكوسوفو في الفترة من 2011 إلى 2016، وهي أول امرأة تقود الحكومة في البلاد على الإطلاق. وفي سن الـ36، كانت أيضاً أصغر شخص يُنتخب لمنصب حكومي في كوسوفو حيث أن الحد الأدنى لسن الترشح هو 35 سنة.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
إيمانويل ماكرون – فرنسا
في 7 مايو/ أيار 2017 فاز إيمانويل ماكرون الذي يبلغ من العمر 39 عاماً الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد اليمينية مارين لو بان، ليصبح أصغر رئيس فرنسي سناً على الإطلاق. قبل عام من شغله منصب الرئيس أسس حركة "آن مارش" (الآن لا ريبوبليك آن مارش، أو "الجمهورية إلى الأمام"). وقبل ذلك، كان وزيراً للشؤون الاقتصادية في الفترة من 2014 إلى 2016 خلال رئاسة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
يوسف الشاهد – تونس
الشاهد هو رئيس وزراء تونس منذ أغسطس/ آب 2016 حيث كان عمره 40 عاماً عندما تولى منصبه. ومنذ 2015 شغل الشاهد الذي درس العلوم الزراعية، عدة مناصب في أول حكومة منتخبة ديمقراطياً في البلاد تحت رئاسة رئيس الوزراء حبيب الصيد. وعندما أعربت جمعية ممثلي الشعب عن شكوكها بحكومة الصيد، اقترح الرئيس التونسي الشاهد كرئيس للوزراء حيث تولى منصبه في 27 أغسطس/ آب 2016.