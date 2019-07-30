التحقيق في تعرض حاخام في برلين للبصق ولشتائم بالعربية

أعلنت الطائفة اليهودية في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء (31 تموز/ يوليو 2019) أن حاخام الطائفة، يهودا تايشتال، تعرض للبصق ولشتائم بالعربية من قبل رجلين. وأوضحت الطائفة أن أحد أبناء الحاخام كان برفقة أبيه عند وقوع الاعتداء مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعدما ترأس تايشتال قداسا في معبد قريب بمنطقة فيلمرسدورف. وتحقق الشرطة في ملابسات هذه الواقعة بعدما قدم تايشتال شكاية بالموضوع.

وتولى قسم حماية الدولة في هيئة مكافحة الجريمة التحقيقات في الواقعة، وذكر بيان للشرطة أنه سيتم التصدي "بكل حزم للجرائم ذات الدوافع الدينية ومنها أيضا الجرائم المعادية للسامية". ونُقِل عن تايشتال قوله عن الواقعة: "للأسف، تأكدنا من أن الاعتداءات على يهود، سواء داخل أفنية المدارس أو في الشوارع في برلين، قد تحولت إلى جزء من الحياة الخاصة لهؤلاء".

وأضاف: "لكنني ما زلت مقتنعا بأن أغلب الناس في برلين لا يقبلون هذه الاعتداءات على اليهود بوصفها جزءا محزنا من الحياة اليومية لليهود". وقال غيديون يوفي، رئيس الطائفة اليهودية في برلين، إن الحادثة تثبت له "مدى أهمية تعزيز مكافحة معاداة السامية من خلال المزيد من التدابير العملية"، مطالبا رجال الشرطة الذين يرتدون الزي المدني بالتأكد من تأمين الطريق من وإلى المعبد.

وأعرب مؤتمر الحاخامات الأوروبي عن صدمته إزاء وقوع هجوم جديد على حاخام في ألمانيا، وقال غادي غرونيش، الأمين العام للمؤتمر في مقابلة مع DW: "تهدد هذه الحوادث حرية الأديان والتعايش الديني في ألمانيا، كما تهدد سمة أساسية من سمات المجتمع الألماني المعروف بتعدديته الدينية".

ع.ش/أ.ح (د ب أ، DW)