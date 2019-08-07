 التحقيق في اعتداء أفراد أمن بالضرب على طالب لجوء في ألمانيا | أخبار | DW | 12.08.2019

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أخبار

التحقيق في اعتداء أفراد أمن بالضرب على طالب لجوء في ألمانيا

حادث اعتداء لأفراد شركة أمن خاصة على أحد طالبي اللجوء بولاية سكسونيا أنهالت قد يفتح الباب أمام التحقيق في المزيد من حالات الاعتداء على طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال.

Deutschland Regensburg Frau in Ankerzentrum tot aufgefunden (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

صورة من الأرشيف لأحد نزل اللاجئين في ألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا أنهالت الألمانية (يوم الجمعة 9 أغسطس / آب) أن أفراد حراسة خاصة بأحد نقاط الاتصال المركزية في ماجدبورج اعتدوا على أحد طالبي اللجوء بالضرب.

 وذكرت الوزارة أن مقطعي فيديو على موقع "يوتيوب" أظهرا كيف فض أربعة أفراد حراسة في مركز اللجوء بمدينة هالبرشتات شجاراً بين لاجئين اثنين في بادئ الأمر، ثم طرحوا أحدهما أرضا وانهالوا عليه بالركلات ووجهوا له إهانات.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنها لم تعلم بأمر الفيديو المنشور بتاريخ 14 نيسان/أبريل الماضي، إلا صباح يوم الجمعة.

مختارات

بعد هجمات بالضرب واستعمال العنف تورط فيها أربعة من طالبي اللجوء في مدينة آمبيرغ الألمانية، دعا وزير الداخلية هورست زيهوفر مجددا لتشديد القوانين بشأن طالبي اللجوء العنيفين. (02.01.2019)

أعلن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية أن أطراف الائتلاف الحاكم تعتزم إزالة أية عوائق ممكنة أمام ترحيل طالبي لجوء جنائيين، وذلك بعد هجوم الضرب الذي نفذه أربعة لاجئين في مدينة أمبيرغ، جنوبي البلاد. (03.01.2019)

ووفقاً لموقع شبيغل اونلاين، فإن رجلي الأمن المتورطان في الواقعة قد تم إيقافهما عن العمل وأحيلا للتحقيق، كما تم إيقاف رجلي أمن آخرين عن العمل شاهدا الواقعة دون أن يتدخلا لوقف الاعتداء على طالب اللجوء، والذي يشتبه تعرضه لإصابات جسدية خطيرة.

وقال وزير داخلية الولاية هولجر شتالكنشت إنه تم إيقاف الحراس الأربعة المعنيين عن العمل بصورة فورية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وقال: "هناك أمور لا يجوز حدوثها. انتهى"،  مضيفاً أن ما يهم السلطات هو الشفافية بشكل خاص.

وأوضح الوزير أنه لا بد من فحص ما إذا كانت أحداث مثل هذه وقعت في الماضي داخل هذه النقاط التي تضم مهاجرين بهذه الشاكلة.

ولم يتضح حتى الآن من يتحمل تبعات نقل مقطعي الفيديو إلى موقع يوتيوب.

وقالت الوزارة إن مقطعي الفيديو صورا من أحد الأدوار العلوية لمبنى داخل المؤسسة التي تضم أماكن مأوى للاجئين. وأضافت أن العدد الحالي للاجئين يقل عن 1000 شخص من طالبي اللجوء الذين يتواجدون في فترة الاستقبال الأولي.

مهاجر نيوز

ع.ح./ع.خ.(د ب أ)

 

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