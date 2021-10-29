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التحرش الجنسي

لا يقتصر تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على المنطقة العربية والهند فحسب، وإنما باتت كذلك موضوعاً حتى في دول العالم المتقدمة رغم اختلاف حيثياتها ومسبباتها. وهذا ما أظهرته حملة "مي تو" ضد التحرش الجنسي مؤخرا.

تشير مصطلح التحرش الجنسي إلى الأفعال التي تؤدي إلى الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي وغيرها من أشكال الإيذاء الأخرى. ومن أشكاله الشائعة اللمس والملاحقة والألفاظ الجارحة. ونظرا لخطورة ظاهرة التحرش شددت الكثير من الدول قوانينها الهادفة إلى مكافحتها على أساس أنها جريمة يحاسب عليها القانون بالغرامات والسجن.

FILE PHOTO: New York Governor Andrew Cuomo speaks during a news conference, in New York, U.S., May 10, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS/File Photo

حاكم نيويورك السابق أمام المحكمة بتهم ارتكاب "جريمة جنسية" 29.10.2021

بعد أن تسببت الاتهامات بالتحرش في استقالته من منصبه، سيمثل أندرو كومو حاكم نيويورك السابق أمام المحكمة بعد أن وجهت إليه بشكل رسمي تهمة ارتكاب اعتداء جنسي على موظفة سابقة. كومو نفى الاتهامات وقال إنه ضحية ثأر سياسي.
Julian Reichelt, Chefredakteur Bild Digital und Vorsitzender der Bild-Chefredaktionen, sitzt am 14.06.2017 bei einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in seinem Büro in Berlin. Vor 65 Jahren, am 24. Juni 1952, erschien die erste Ausgabe der Bild-Zeitung in Deutschland mit einer Auflage von 450.000. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

عملاق الإعلام الألماني "أكسل شبرينغر" تحت الضغط بسبب قضية رايشلت 20.10.2021

أخذت الاتهامات ضد رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية التابعة لمؤسسة أكسل شبرينغر، أبعادا عالمية، بعد نشر "نيويورك تايمز" لتقرير عن إساءته استخدام سلطاته من أجل إقامة علاقات مع موظفاته، وهو ما وضع نشاط المؤسسة تحت المجهر.
August 5, 2021, Orlando, Florida, United States: Orlando, Florida, Auguts 4th 202 Lisa Baird, National Women's Soccer League commissioner, smiles for a photo during the Wilf Family Welcome Event at Exploria Stadium in Orlando, Florida. NO COMMERCIAL USAGE. (Credit Image: Â© Andrea Vilchez/Sport Press Photo via ZUMA Press

تحقيق واستقالة.. مزاعم جنس خطيرة في الدوري الأمريكي للسيدات 02.10.2021

أدت مزاعم سلوك جنسي سيء لمدرب في الدوري الأمريكي للسيدات إلى استقالة المفوضة، وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقا في الموضوع بعدما أشارت لاعبات أنه تم إبلاغ رابطة الدوري سابقا دون أن تتخذ أيّ إجراءات.
Holi and sexual harassment: This is a photo of a woman who said that as a child, she faced sexual harassment and has since not participated in Holi festivities. This is an undated photo. Photo credit: Aditya Sharma

دراسة: العنف الجنسي يزيد احتمالية تعرض النساء للسكتات الدماغية والخرف 24.09.2021

تبعات العنف الجنسي ضد النساء لم تعد تقتصر على الاكتئاب والخوف وقلة النوم، إذ أظهرت دراسة أن العنف الجنسي يزيد من احتمالية التعرض للسكتات الدماغية والخرف بسبب تأثيره على سيولة الدم في المخ.

SHANGHAI, CHINA - JUNE 14, 2021 - A 5G advertisement is displayed in an Apple Store on Nanjing Road Pedestrian Street in Shanghai, China, June 14, 2021. On June 16, 2021, as the e-commerce 618 festival came to a close, Apple joined the Taobao shopping festival by offering discounts on its first 5G smartphone, the iPhone 12.

ميزة رصد استغلال الأطفال جنسيا في "أيفون".. مخاوف في محلها؟ 09.08.2021

ردا على مخاوف تتعلق بالخصوصية والاستغلال من قبل دول استبدادية، دافعت شركة أبل الأمريكية عن الأدوات المستخدمة لرصد محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال، قائلة إنها لن تسمح للحكومات باستغلال هذه التكنولوجيا لأغراض أخرى.  
A woman cries while attending a gathering of people who came together to mourn the death of the 23-year-old gang rape victim in New Delhi, India, Saturday, Dec. 29, 2012. The young Indian woman who was gang-raped and severely beaten on a bus in New Delhi died Saturday at a Singapore hospital, after her ordeal galvanized Indians to demand greater protection for women from sexual violence that impacts thousands of them every day. (AP Photo/ Saurabh Das)

مقتل فتاة هندية بوحشية ”لارتدائها الجينز"! 27.07.2021

في جريمة وحشية بشمال الهند تعرضت فتاة لضرب مبرح أفضى لموتها بسبب "ارتدائها للجينز". وألقت الشرطة القبض على الجد والجدة وواحد من الأعمام فقط، بينما مازال البحث جاريا عن باقي المتهمين، فيما لم يعلم أبيها بالأمر إلا متأحرا.
Qawem’s page picture asks sextortion victims to not be afraid; “we support you”.

"قاوم".. مبادرة لدعم ومساندة ضحايا الابتزاز الجنسي في مصر 21.06.2021

مع انتشار قصص سيدات وفتيات مصريات تعرضن لابتزاز جنسي، كثفت مواقع إلكترونية جهودها لفضح المبتزين وتعقبهم، مثل صفحة "قاوم" التي أسسها مدير تسويق مصري ويسعى من خلالها إلى إنقاذ ضحايا الابتزاز الجنسي.
Panzergrenadiere verlassen am Montag (15.06.2009) auf dem Truppenübungsplatz in Munster während der Informationslehrübung Das Heer im Einsatz einen Marder-Schützenpanzer der Bundeswehr. In dieser Übung wird dem Offiziersnachwuchs der Einsatz des Heeres in Operationen unterschiedlicher Intensität vorgeführt. Foto: Maurizio Gambarini dpa/lni +++(c) dpa - Report+++

ألمانيا تسحب فصيل عسكري من ليتوانيا عقب "تحرش جنسي" 16.06.2021

يسحب الجيش الألماني فصيلة مشاة مدرعة تعمل في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا عقب الاشتباه في ارتكاب جرائم التحرش الجنسي والإهانة والإكراه، ربما تكون قائمة على أساس عنصري، وكذلك الاشتباه الأولي في سلوكيات متطرفة.
NEW YORK, NY - JUNE 11: Producer Scott Rudin and the cast of Hello, Dolly! accept the award for Best Revival of a Musical onstage during the 2017 Tony Awards at Radio City Music Hall on June 11, 2017 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions)

بعد فضائح التحرش الجنسي.. هل تنجح هوليوود في محاربة التنمر؟ 24.04.2021

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهيرة، لكن صخب الحفل والاستعدادات له في ظل كورونا لم يطغ على صخب آخر متصاعد يتمثل في ظاهرة التنمر. فهل تنجح هوليوود، التي هزتها فضائح التحرش الجنسي، في محاربة التنمر؟
Junges Mädchen als Opfer von häuslicher Gewalt |

فرنسا تقر قانوناً "تاريخياً" يعزز حماية القصّر من العنف الجنسي 16.04.2021

عقب توجيه عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي في قضايا أثارت الرأي العام الفرنسي، أقرت فرنسا أخيرا قانونا هاما من شأنه حماية الأطفال من العنف الجنسي وتشديد العقوبة على مرتكبيه .. فما هي أهم بنود هذا التشريع الجديد؟
ARCHIV - 13.07.2020, USA, New York: Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, gibt eine Pressekonferenz. Nach der beispiellosen Hacker-Attacke auf den Kurznachrichtendienst Twitter hat der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo Sorge über die digitale Sicherheit bei den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen geäußert. (zu dpa «New Yorks Gouverneur: Sorgen wegen Hacker-Attacke vor US-Wahl») Foto: Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

حاكم نيويورك يواجه مجددا تهمَ التحرش الجنسي 28.02.2021

اتهمت موظفة ثانية كانت تعمل في الماضي في مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، بالتحرش الجنسي في ثاني تهمة من نوعها هذا الأسبوع، فيما أعلن رئيس بلدية نيويورك أن موضوع سيخضع لتحقيق "كامل ومستقل".
17.07.2020, Baden-Württemberg, Oppenau: Polizisten stehen bei Oppenau vor einem Mannschaftswagen. Am 12. Juli hatte ein Mann bei einer Kontrolle bei Oppenau Polizisten bedroht und entwaffnet und ist anschließend geflohen. Mit einem Großaufgebot wird nach dem Flüchtigen gesucht. (zu dpa «Bewaffneter Mann aus Oppenau weiter auf der Flucht») Foto: Benedikt Spether/dpa | Verwendung weltweit

بلاغ بتهمة التحرش ضد امرأة ضربت شرطيا في "مكان حساس" 02.02.2021

حررت الشرطة الألمانية بلاغاً ضد امرأة مخمورة بتهمة التحرش الجنسي بعدما ضربت فرداً من أفراد الشرطة الاتحادية على مؤخرته في محطة القطار الرئيسية بمدينة دورتموند.
It's Your Right Campaign Credit: Gardenia. A poster for the campaign urging women to get in touch for help via a dedicated phone number.

الابتزاز الجنسي في سوريا .. الضحايا يدعمن بعضهن 31.12.2020

استغلال النساء جنسياً في سوريا ليس جديداً، ولكنه في ازدياد، مع استغلال المجرمين وسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر لاجتذاب ضحاياهم. لكن عدداً من المبادرات يحاول مساعدة الضحايا.في هذا التقرير نتعرف على بعضها.
9.11.2010, Frankreich, Lourdes, Italian bishop Luigi Ventura, the Apostolic Nuncio to France, attends a mass 7, 2010 in Lourdes, southern France, as part of the annual Plenary session of French bishops. This event, gathering some 150 people, ends on November 9. AFP PHOTO / REMY GABALDA (Photo credit should read REMY GABALDA/AFP via Getty Images)

إدانة سفير الفاتيكان السابق بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي 16.12.2020

قضت محكمة فرنسية بسجن السفير السابق للفاتيكان في فرنسا ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على رجال. الفاتيكان كان قد رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير في خطوة غير مسبوقة من قبل الكرسي الرسولي.
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, the UAE Minister of Tolerance gives an interview to The Associated Press, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Thursday, Jan. 24, 2019. As the UAE prepares to host Pope Francis Feb. 3-5, the country’s minister of tolerance says the first-ever papal visit to the Arabian Peninsula will contribute to building bridges in a region riven by political and sectarian divisions. (AP Photo/Kamran Jebreili) |

تقرير: بريطانية تتهم وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها جنسياً 18.10.2020

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن سيدة بريطانية شابة كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات تعرضت لاعتداء جنسي من نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الذي نفى مكتب المحاماة الخاص به التهمة.

30.6.2016, Tunis, Morocco singer Saad Lamjarred performs during the 52 sesion of the International Carthage Festival on July 30, 2016 at the romain theatre of carthage near Tunis. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

هاشتاغ "سعد لمجرد مُغتصب" يوصد أبواب المسرح في وجهه بمصر 13.10.2020

بعد طول غياب بسبب متابعته قضائيا في قضايا تحرش واغتصاب، قرر المغني المغربي الشاب سعد لمجرد أخيرا إقامة حفل فني في مصر. الإعلان أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى سحب ملصقاته الدعائية بكل أرجاء البلاد.
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