لا يقتصر تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على المنطقة العربية والهند فحسب، وإنما باتت كذلك موضوعاً حتى في دول العالم المتقدمة رغم اختلاف حيثياتها ومسبباتها. وهذا ما أظهرته حملة "مي تو" ضد التحرش الجنسي مؤخرا.

تشير مصطلح التحرش الجنسي إلى الأفعال التي تؤدي إلى الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي وغيرها من أشكال الإيذاء الأخرى. ومن أشكاله الشائعة اللمس والملاحقة والألفاظ الجارحة. ونظرا لخطورة ظاهرة التحرش شددت الكثير من الدول قوانينها الهادفة إلى مكافحتها على أساس أنها جريمة يحاسب عليها القانون بالغرامات والسجن.