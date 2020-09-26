 التحاليل تؤكد عدم إصابة بايدن وزوجته بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2020

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التحاليل تؤكد عدم إصابة بايدن وزوجته بكورونا

بعد الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، أجرى منافسه في الانتخابات الأمريكية جو بايدن اختبارا للفيروس، ليعلن للجميع نتيجته على موقع تويتر.

صورة من الأرشيف لجو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة

جو بايدن يطمأن جمهوره على تويتر بأن نتيجة فحص فيروس كورونا لديه جاءات سلبية. صورة من الأرشيف

أعلن المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الجمعة (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أنّ نتيجة فحص كشف الإصابة بكوفيد-19 جاءت سلبية، وذلك بعد ثلاثة أيام من المناظرة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب الذي تبيّنت إصابته بالفيروس.

وقال بايدن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد في الإبلاغ أنّ نتيجة فحصينا جيل (زوجته) وأنا جاءت سلبية". وأضاف "أشكر كل شخص واحد على رسائل الاهتمام وأتمنى أن يفيدنا هذا كتذكير: وضع كمامة، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، غسل اليدين".

وقبل قليل من ذلك، أعلن كيفن أوكونور، طبيب بايدن، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وزوجته جيل قد خضعا لفحص الكشف عن فيروس كورونا وأثبت خلوهما من الفيروس. وأضاف في بيان "خضع نائب الرئيس (السابق أوباما) جو بايدن والدكتورة جيل بايدن لاختبار "بي.سي.آر" للكشف عن مرض كوفيد-19 اليوم وتبين خلوهما من المرض".

وأفاد مصدران مطلعان أن الاختبارات أكدت أيضا اليوم الجمعة عدم إصابة المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس وزوجها.  

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز)    

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