التحاليل تؤكد عدم إصابة بايدن وزوجته بكورونا

أعلن المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الجمعة (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أنّ نتيجة فحص كشف الإصابة بكوفيد-19 جاءت سلبية، وذلك بعد ثلاثة أيام من المناظرة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب الذي تبيّنت إصابته بالفيروس.

وقال بايدن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد في الإبلاغ أنّ نتيجة فحصينا جيل (زوجته) وأنا جاءت سلبية". وأضاف "أشكر كل شخص واحد على رسائل الاهتمام وأتمنى أن يفيدنا هذا كتذكير: وضع كمامة، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، غسل اليدين".

وقبل قليل من ذلك، أعلن كيفن أوكونور، طبيب بايدن، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وزوجته جيل قد خضعا لفحص الكشف عن فيروس كورونا وأثبت خلوهما من الفيروس. وأضاف في بيان "خضع نائب الرئيس (السابق أوباما) جو بايدن والدكتورة جيل بايدن لاختبار "بي.سي.آر" للكشف عن مرض كوفيد-19 اليوم وتبين خلوهما من المرض".

وأفاد مصدران مطلعان أن الاختبارات أكدت أيضا اليوم الجمعة عدم إصابة المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس وزوجها.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز)