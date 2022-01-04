التحالف يهدد بعمل عسكري إذا لم يطلق الحوثيون السفينة "المختطفة"

قال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ، اليوم الثلاثاء (الرابع من يناير/كانون الثاني 2022)، إنّه يجب على المليشيا الحوثية المدعومة من إيران "إخلاء سبيل السفينة روابي من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي".

وحذّر المتحدث في بيان من أنه "في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت (ستصير) أهدافًا عسكرية مشروعة".

وأوضح المالكي "أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف التي تمت مساء الأحد الماضي لسفينة الشحن التجاري (روابي) انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي".

وقال مسؤول سعودي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس إنّ "التحالف قد يضرب السفينة إذا لم يطلق الحوثيون سراحها".

وأكد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الاستيلاء على السفينة التي قال إنها تحمل عتادا عسكريا "وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني". وأضاف أن الطاقم الذي يضم "جنسيات دولية مختلفة" ما زال موجودا على السفينة. وحذر الحوثيون من استهداف السفينة.

لكنّ المالكي قال إنّ سفينة الشحن التي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنيةإلى ميناء جازان في جنوب السعودية، تحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى فيها".

ومساء الإثنين، بث الحوثيون عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم مشاهد بالفيديو قالوا إنها من على متن السفينة المصادرة. ويمكن في الصور رؤية السفينة "روابي"، وفي مقطع آخر سيارات عسكرية وقطع أسلحة رشاشة وذخيرة.

وأوضح المسؤول السعودي أن اليمنيين "فبركوا هذه الفيديوهات".

وأكد مسؤول أميركي في الخليج طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس الإثنين أن "عملية احتجاز (السفينة) عمل غير اعتيادي. يبدو بأنها أول حالة معروفة لاستيلاء الحوثيين على سفينة تابعة للتحالف بقيادة السعودية منذ أكثر من عامين". وقال المصدر نفسه إن السفينة "لا تبدو أنها سفينة شحن تنقل سلعا تجارية"، موضحا أنها "كانت تمر عبر المياه الإقليمية لليمن" بينما تعبر السفن التجارية "عادة المياه الدولية". ولكنه أوضح أنه ليس على علم بمحتويات السفينة أو إن كانت تحمل معدات عسكرية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، احتجز الحوثيون قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر، قبل أن يفرجوا عنها في وقت لاحق.

ع.ج.م/ف. ي (أ ف ب، د ب أ)