 التحالف يرفض إعلان الانفصاليين ″الإدارة الذاتية″ بجنوب اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2020

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التحالف يرفض إعلان الانفصاليين "الإدارة الذاتية" بجنوب اليمن

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، كما رفضت الإمارات، الداعم للمجلس الانتقالي "تغيير الأوضاع من طرف واحد".

الانفصاليون الجنوبيون في قصر الرئاسة بعدن في أغسطس/ آب 2019 (أرشيف)

بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، التحالف بقيادة السعودية يدعو لتطبيق اتفاق الرياض بين المجلس وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي

رفض التحالف العسكري بقيادة السعوديّة الإثنين (27 أبريل/ نيسان 2019) إعلان الانفصاليّين اليمنيّين "الإدارة الذاتيّة" في جنوب اليمن، مطالباً "بوقف أيّ نشاطات أو تحرّكات تصعيديّة". وكان "المجلس الانتقالي الجنوبي" قد أعلن أمس الأحد ما اسماه بـ "الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب" اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 أبريل/ نيسان الجاري، وكذا إعلان حالة الطوارئ العامة، متهما الحكومة اليمنيّة بالفشل في تأدية واجباتها.

مختارات

برعاية سعودية توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الخلاف بينهما. هذا الاتفاق، بما يحمله من مخاطر محتملة على وحدة اليمن، إلا أنه قد يشكل البداية لوقف الحرب وتحقيق السلام في هذا البلد. (07.11.2019)

توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والانفصاليون الجنوبيون إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وستشكل حكومة مناصفة مؤلفة من 24 وزيراً. (25.10.2019)

ودعا المجلس الموالين له، للالتفاف حول قيادته السياسية ودعمه ومساندته لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انسحابا من اتفاق الرياض والانقلاب على مؤسسات الدولة".

ويسعى "المجلس الانتقالي الجنوبي" غير المعترف به من أي دولة أو هيئة أممية والمدعوم من دولة الإمارات، الشريكة الرئيسية للسعودية في التحالف، إلى الحكم الذاتي في الجنوب منذ وقت طويل ويتهم حكومة هادي بسوء الإدارة والفساد وهو ما تنفيه الحكومة.

وفي بيان نقلته الإثنين وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة "واس"، شدّد التحالف بقيادة السعوديّة على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها"، مؤكدا على "ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه"، في إشارة إلى اتفاق لتقاسم السلطة توسطت السعودية بشأنه في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأنهى اتفاق الرياض خلافا سابقا بين الانفصاليين والحكومة العام الماضي.

وعبر التحالف في بيانه عن دعمه للحكومة المدعومة من السعودية، مطالباً بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، وداعيا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، "وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية". كما أكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية وتنفيذ اتفاق الرياض "بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن).

ومن جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر الإثنين إن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد". وأضاف قرقاش أن الإمارات تثق في التزام السعودية بتنفيذ الاتفاق مما قد يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من حل سياسي في اليمن.

وكان "المجلس الانتقالي" قد اتهم الحكومة اليمنية "باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها" بالإضافة إلى "تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".

وحذرت الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن من "تبعات كارثية" بعد إعلان المجلس حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك عدن وهي المقر المؤقت للحكومة منذ أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

من جانبه قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب. أ) نسخة منه إن "تحول الاحداث الأخير مخيّب للآمال خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد19." شدد المبعوث الاممي قائلاً: "الآن ، أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول."، مطالبا لإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


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