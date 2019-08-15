التحالف بقيادة السعودية يعد بالتحقيق في هجوم على سوق باليمن

وعد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الخميس (26 ديسمبر/ كانون الاول 2019) بالتحقيق في عملية عسكرية هذا الأسبوع قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة 17 مدنيا على الأقل في أحدث هجوم من بين ثلاثة هجمات على سوق خلال نحو شهر.

وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التقارير الأولية أظهرت أن 17 شخصا، بينهم 12 أُثيوبيا، قُتلوا وأُصيب 12 شخصا في الضربة التي وقعت يوم الثلاثاء على سوق الرقو بمحافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون قرب الحدود السعودية.

وفي الهجومين الآخرين وحسب الأمم المتحدة، قُتل أو اُصيب 28 شخصا في هجوم وقع يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما قُتل أو جُرح 32 شخصا في هجوم وقع في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

ولم تذكر غراندي التحالف بالاسم لكنها قالت إن الهجمات على السوق مقلقة للغاية. وأضافت "يجب محاسبة الأطراف المسؤولة عنها وعن الفظائع الأخرى". بيد أن قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين ذكرت أن حادث يوم الثلاثاء كان نتيجة لقصف مدفعي من الحدود السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية (وقوع) خسائر عرضية وأضرار جانبية".

وفي العام الماضي قبل التحالف بأن ضربة جوية شنتها قواته وقُتل فيها العشرات بينهم أطفال، في حافلة، كانت خطأ وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.

وتسعى الأمم المتحدة للتوسط من أجل إنهاء الحرب المستعرة في اليمن والتي تسببت في مقتل عشرات الألوف ودفعت الملايين لشفا المجاعة.

ويدعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وتسميه تحالف دعم الشرعية، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في اليمن والتي أطاح بها الحوثيون من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014. وكثفت السعودية في الآونة الأخيرة محادثات غير رسمية مع الحوثيين بغية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز)