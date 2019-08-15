 التحالف بقيادة السعودية يعد بالتحقيق في هجوم على سوق باليمن | أخبار | DW | 26.12.2019

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أخبار

التحالف بقيادة السعودية يعد بالتحقيق في هجوم على سوق باليمن

تتحدث الأمم المتحدة عن وقوع ثلاثة هجمات على الأقل استهدفت سوقا خلال شهر. الآن وعد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإجراء تحقيق في آخر هجوم استهدف سوقا بمحافظة صعدة وأودى بحياة 17 مدنيا على الأقلأ، منهم 12 أثيوبيا.

صورة من الأرشيف

تحدثت الأمم المتحدة عن وقوع ثلاث هجمات على سوق خلال شهر (صورة من الأرشيف)

وعد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الخميس (26 ديسمبر/ كانون الاول 2019) بالتحقيق في عملية عسكرية هذا الأسبوع قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة 17 مدنيا على الأقل في أحدث هجوم من بين ثلاثة هجمات على سوق خلال نحو شهر.

وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التقارير الأولية أظهرت أن 17 شخصا، بينهم 12 أُثيوبيا، قُتلوا وأُصيب 12 شخصا في الضربة التي وقعت يوم الثلاثاء على سوق الرقو بمحافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون قرب الحدود السعودية.

وفي الهجومين الآخرين وحسب الأمم المتحدة، قُتل أو اُصيب 28 شخصا في هجوم وقع يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما قُتل أو جُرح 32 شخصا في هجوم وقع في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

مختارات

رفعت عدة منظمات حقوقية شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد شركات أسلحة بسبب إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها في حرب اليمن. (12.12.2019)

أعلن مسؤولون أمريكيون أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "شحنة كبيرة" لأجزاء مما يشتبه أنها صواريخ إيرانية متجهة للحوثيين باليمن، في أول مرة يتم فيها احتجاز مكونات متطورة من هذا النوع في طريقها للحرب هناك. (04.12.2019)

ولم تذكر غراندي التحالف بالاسم لكنها قالت إن الهجمات على السوق مقلقة للغاية. وأضافت "يجب محاسبة الأطراف المسؤولة عنها وعن الفظائع الأخرى". بيد أن قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين ذكرت أن حادث يوم الثلاثاء كان نتيجة لقصف مدفعي من الحدود السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية (وقوع) خسائر عرضية وأضرار جانبية".

وفي العام الماضي قبل التحالف بأن ضربة جوية شنتها قواته وقُتل فيها العشرات بينهم أطفال، في حافلة، كانت خطأ وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.

وتسعى الأمم المتحدة للتوسط من أجل إنهاء الحرب المستعرة في اليمن والتي تسببت في مقتل عشرات الألوف ودفعت الملايين لشفا المجاعة.

ويدعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وتسميه تحالف دعم الشرعية، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في اليمن والتي أطاح بها الحوثيون من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014. وكثفت السعودية في الآونة الأخيرة محادثات غير رسمية مع الحوثيين بغية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز)

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