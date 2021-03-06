 التحالف بقيادة الرياض يقصف صنعاء واستهداف منشآت نفطية سعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2021

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التحالف بقيادة الرياض يقصف صنعاء واستهداف منشآت نفطية سعودية

أكد المتحدث العسكري لحركة الحوثي اطلاق مقاتليه 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية صوب السعودية استهدفت منشآت لشركة النفط أرامكو وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان، فيما تعرضت العاصمة صنعاء لقصف من قوات التحالف.

قوات التحالف بقيادة السعودية تقصف صنعاء

قوات التحالف بقيادة السعودية تقصف صنعاء

بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الأحد (السابع من مارس/آذار 2021)  عملية عسكرية عبر شن غارات جوية على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى، بعد اعتراض طائرات مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه المملكة.
      ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية"، مشيرا إلى أن العملية "تستهدف القدرات الحوثية" في صنعاء وعدد من المحافظات.

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نددت برلين ولندن وباريس بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي، واعتبرت أنه يشكل "انتهاكاً للقانون الدولي". ووسط تواصل الهجمات على السعودية، طالبت واشنطن الحوثيين بوقف هجماتهم "فوراً"، مشددة على وقوفها إلى جانب المملكة.

تستمر المعارك العنيفة في مأرب اليمنية بين الجيش التابع لحكومة هادي وقوات الحوثيين. وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن قتلى بالعشرات بين صفوف الطرفين، تشير أنباء أن الحوثيين حققوا بعض التقدم في محاولة للسيطرة على المدينة.

قال متحدث عسكري باسم الحوثيين إن قواته أطلقت صاروخا على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة، لكن لم يرد تأكيد بعد من السلطات السعودية، التي أقرت فقط بتدمير صاروخ باليستي في الجو أستهدف جنوب المملكة.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت، تنفيذ عملية هجومية واسعة بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية، على أهداف اقتصادية وعسكرية في السعودية. وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان بثته قناة المسيرة الفضائية: "إن العملية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقة الدمام في عملية توازن الردع السادسة".

وأضاف: "كما تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في مناطق عسير و جيزان بـ 4 طائرات مسيرة نوع قاصف تو كيه و7 صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة". وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف في إطار ما أسماه "حقهم الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان (التحالف الداعم للشرعية) وحصاره الشامل على اليمن".

وتوعد المتحدث العسكري الحوثي، النظام السعودي" بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا". ومن جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه جازان، حسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية.

واعترفت وزارة الطاقة السعودية  بمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، شرق المملكة، داعية دول العالم الوقوف ضد هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة. وكشفت الوزارة في بيان لها عن "محاولةٍ مُتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".

كما أعلنت الوزارة أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر. وأفادت وزارة الطاقة أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ع.ش/ع.أج ( دب أ، رويترز)

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صنعاء: الحوثيون يتبنون هجمات على الرياض ويتوعدون بعمليات "أوسع"

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فيما أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية إنها نفذت "عملية واسعة في العمق السعودي" وأستهدفت العاصمة الرياض، قال التحالف العسكري بقيادة السعودية إن تم اعتراض اعترض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الجو قبل وصولها إلى أهدافها.

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