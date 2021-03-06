التحالف بقيادة الرياض يقصف صنعاء واستهداف منشآت نفطية سعودية

بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الأحد (السابع من مارس/آذار 2021) عملية عسكرية عبر شن غارات جوية على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى، بعد اعتراض طائرات مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية"، مشيرا إلى أن العملية "تستهدف القدرات الحوثية" في صنعاء وعدد من المحافظات.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت، تنفيذ عملية هجومية واسعة بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية، على أهداف اقتصادية وعسكرية في السعودية. وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان بثته قناة المسيرة الفضائية: "إن العملية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقة الدمام في عملية توازن الردع السادسة".

وأضاف: "كما تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في مناطق عسير و جيزان بـ 4 طائرات مسيرة نوع قاصف تو كيه و7 صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة". وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف في إطار ما أسماه "حقهم الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان (التحالف الداعم للشرعية) وحصاره الشامل على اليمن".

وتوعد المتحدث العسكري الحوثي، النظام السعودي" بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا". ومن جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه جازان، حسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية.

واعترفت وزارة الطاقة السعودية بمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، شرق المملكة، داعية دول العالم الوقوف ضد هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة. وكشفت الوزارة في بيان لها عن "محاولةٍ مُتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".

كما أعلنت الوزارة أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر. وأفادت وزارة الطاقة أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ع.ش/ع.أج ( دب أ، رويترز)