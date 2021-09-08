 التحالف الدولي يعلن اعتقال قيادي بارز بـ ″داعش″ في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2022

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أخبار

التحالف الدولي يعلن اعتقال قيادي بارز بـ "داعش" في سوريا

نفذت طائرات تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال جوي في ريف حلب واعتقلت قياديا بارزا بـ "داعش" في سوريا. وسبق لقوات التحالف أن نفذت عمليات مماثلة في الماضي أدت لاعتقال أو قتل قادة التنظيم من بينهم أبو بكر البغدادي عام 2019.

طائرات للتحالف الدولي ضد داعش - صورة أرشيفية بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015

طائرات للتحالف الدولي ضد داعش

اعتقلت قوة المهام المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم  داعش، قياديا بارزا بالتنظيم في سوريا، حسبما ذكر التحالف في بيان أمس (الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022). وجاء في البيان أنه "تم تقييم الشخص المحتجز على أنه صانع قنابل ومُيّسر من ذوي الخبرة وأصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا".

ووفقاً للتحالف، فقد تم التخطيط للمهمة "بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية، وخاصة أي ضرر محتمل للمدنيين". وتابع بالقول: "لم يُصب أي مدني بأذى خلال العملية ولم تلحق أي أضرار بطائرات التحالف أو أصوله".

وكانت مصادر محلية في مدينة جرابلس قد أكدت بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في ريف حلب الشرقي في  سوريا ليل الأربعاء/ الخميس.

وقالت المصادر: "نفذت طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال جوي على أطراف قرية حيمر جنوب غرب مدينة جرابلس" وإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات التي نفذت الإنزال بواسطة طائرتين وحماية أربع طائرات ومسلحين على الأرض. ونفذت قوات تابعة التحالف الدولي عملية إنزال في شمال سوريا قتل خلالها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي عام 2019 ثم نفذت عملية مشابهة قتل فيها خليفته أبو إبراهيم القرشي مطلع العام الجاري في ريف إدلب.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)

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