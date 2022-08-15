التحالف الدولي يعلن إحباط هجوم على قاعدة التنف بسوريا

قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الاثنين (15 آب/أغسطس 2022) إنه ردّ على هجوم بطائرات من دون طيار استهدف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا.



وذكر التحالف، الذي أنشئ لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في بيان، أن قواته "ردّت ... على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف" عند حوالي الساعة السادسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش).

وأضاف التحالف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما "تم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل معارض مدعوم أمريكياً وينشط في منطقة التنف.

وأكد البيان أنه "لم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه". وأدان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف اللواء جون برينان، "العمل العدائي".





ولم يوجه التحالف اتهامات لأي جهة. ولاتزال الجهة التي نفذت الهدف مجهولة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن فصائل مدعومة من إيران تتركز بالقرب من التنف.

وقد أحبط التحالف في مرات سابقة هجمات، بينها بطائرات مسيرة، على قاعدة التنف، التي أنشئت في العام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد-دمشق.



وفي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مقاتلة بريطانية أسقطت طائرة مسيرة كانت تهدد قاعدة التنف. وبالإضافة إلى قاعدة التنف، تنتشر قوات التحالف الدولي ضد داعش في قواعد عدة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب)