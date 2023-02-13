تفرض بلدان كثيرة خدمة التجنيد الإلزامي في الجيش بعد سن الثامنة عشرة بهدف إعداد جيوش للدفاع عن بلدانها ومساعدتها أوقات الكوارث. ومن جملة ما يتعلمه الشباب خلال هذه الخدمة الانضباط وممارسة الكثير من المهن.

يتم اللجوء إلى التجنيد الإلزامي أو الخدمة الإلزامية عادة في الدول التي تخوض الحروب، فخلال الحرب العالمية الثانية مثلا فرضته الدول المتحاربة بصورة واسعة. واعتمدت الكثير من الدول العربية الخدمة الإلزامية منذ استقلالها، وفي دول القارة الأوروبية تم إلغاء هذا التجنيد والاعتماد على الخدمة التطوعية أو الطوعية.