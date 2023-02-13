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التجنيد الإلزامي

تفرض بلدان كثيرة خدمة التجنيد الإلزامي في الجيش بعد سن الثامنة عشرة بهدف إعداد جيوش للدفاع عن بلدانها ومساعدتها أوقات الكوارث. ومن جملة ما يتعلمه الشباب خلال هذه الخدمة الانضباط وممارسة الكثير من المهن.

يتم اللجوء إلى التجنيد الإلزامي أو الخدمة الإلزامية عادة في الدول التي تخوض الحروب، فخلال الحرب العالمية الثانية مثلا فرضته الدول المتحاربة بصورة واسعة. واعتمدت الكثير من الدول العربية الخدمة الإلزامية منذ استقلالها، وفي دول القارة الأوروبية تم إلغاء هذا التجنيد والاعتماد على الخدمة التطوعية أو الطوعية.

الحرب في أوكرانيا تهيمن على نقاشات مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام

الحرب في أوكرانيا تهيمن على نقاشات مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام 13.02.2023

يتزامن انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن مع مرور عام على الحرب في أوكرانيا، التي سوف تأخذ حيزا كبيرا من المناقشات خلاله، خاصة وأن تقرير المؤتمر السنوي قد حذر من تزايد الانقسام بين "الأنظمة العالمية المتنافسة".
هل أخطأت ألمانيا بإلغاء الخدمة الإلزامية في الجيش؟

هل أخطأت ألمانيا بإلغاء الخدمة الإلزامية في الجيش؟ 12.02.2023

فتح وزير الدفاع الألماني الباب على مصراعيه للنقاش حول إمكانية إعادة فرض الخدمة الإلزامية في الجيش الألماني. البعض يرى أنه لا طائل من الجدل بهذا الخصوص، فيما يرى آخرون أن العودة إلى التجنيد الإلزامي مسألة تستحق النظر.
الأزمة الاقتصادية.. هل تربك حسابات مشروعات مصر العملاقة؟

الأزمة الاقتصادية.. هل تربك حسابات مشروعات مصر العملاقة؟ 12.02.2023

تعاني مصر، مثل دول كثيرة، من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، فكيف سيؤثر ذلك على المشروعات العملاقة مثل "العاصمة الإدارية الجديدة" خاصة مع تكهنات عن ربط دول الخليج مساعداتها للقاهرة بشروط؟
خطوات ومطالب بتقييده ـ ما مدى خطورة تيك توك الصيني؟

خطوات ومطالب بتقييده ـ ما مدى خطورة تيك توك الصيني؟ 11.02.2023

أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟
قدرة دبلوماسية الكوارث على القفز المؤقت على الخلافات الجيوسياسية

قدرة "دبلوماسية الكوارث" على القفز المؤقت على الخلافات الجيوسياسية 11.02.2023

عشرات الآلاف من الضحايا، مدن وقرى دمرها زلزال تركيا وسوريا في منطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية بالغة التوتر، تستدعي من صناع القرار القفز على الحسابات الجيوسياسية الضيقة لضمان إيصال المساعدات، وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
أوروبا والهجرة غير النظامية.. توجه نحو التشدد وبحث عن دعم مغاربي

أوروبا والهجرة غير النظامية.. توجه نحو التشدد وبحث عن دعم مغاربي 10.02.2023

الهجرة غير النظامية من أكبر الملفات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسط دعوات متكررة لتقوية المراقبة والتشدد في مواجهة الظاهرة. الحل بالنسبة لزعماء الاتحاد قد يكون تنسيقا أكبر مع أطراف ثالثة. لكن هل ينجح الأمر؟
Türkei Erdbeben in Sivas 1940

من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة 10.02.2023

زلازل كثيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقود الماضية. لكن أكثر دولتين تعرّضتا للهزات المدمرة هما تركيا وإيران حيث عاش السكان رعبا حقيقيا خلالها.
الطائرات المقاتلة الغربية.. مطلب أوكراني صعب التحقق!

الطائرات المقاتلة الغربية.. مطلب أوكراني صعب التحقق! 09.02.2023

من لندن إلى بروكسل مرورا بباريس، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على منحها طائرات مقاتلة حديثة لصدّ الغزو الروسي، لكن من الصعب تلبية هذا الطلب المعقّد بسرعة. فما الذي يجعل من هذا المطلب صعب التحقق؟
كيف تفاعل السوريون في ألمانيا مع الزلزال المدمر؟

كيف تفاعل السوريون في ألمانيا مع الزلزال المدمر؟ 09.02.2023

لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.
بعد كارثة الزلزال.. أتراك ألمانيا يهبون لمساعدة المنكوبين في بلدهم الأم

بعد كارثة الزلزال.. أتراك ألمانيا يهبون لمساعدة المنكوبين في بلدهم الأم 09.02.2023

يعيش في ألمانيا أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية. وعلى وقع الزلزال المدمر، سارع الكثير منهم لنجدة ذويهم وأحبائهم في المناطق المنكوبة هناك، والكثير منهم يطلب مساعدة الحكومة الألمانية، التي بدورها لم تتأخر في ذلك.
جدل التنسيق مع نظام الأسد.. هل يحرم منكوبي الزلزال من المساعدات؟

جدل التنسيق مع نظام الأسد.. هل يحرم منكوبي الزلزال من المساعدات؟ 08.02.2023

الزلزال في تركيا وسوريا دفع دولا إلى تسريع اتصالاتها مع النظام السوري من أجل إيصال المساعدات للمتضررين، بينما تفضل دول أخرى التنسيق مع تركيا لمساعدة السوريين المنكوبين. وبين هذا وذاك يكابد آلاف السورين المعاناة لوحدهم.
توابع الزلازل أو الهزات الارتدادية.. ما أسبابها ومدى خطورتها؟

"توابع" الزلازل أو الهزات الارتدادية.. ما أسبابها ومدى خطورتها؟ 08.02.2023

وقعت هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في المنطقة الحدودية المنكوبة ما خلف خسائر فادحة. فما ما هي توابع الزلزال؟ ومتى يمكن أن تحدث وما مدى خطورتها؟ وما علاقة الصفائح التكتونية بذلك؟
ساحل العاج تحتفل بمنح ميركل جائزة اليونسكو للسلام

ساحل العاج تحتفل بمنح ميركل جائزة اليونسكو للسلام 08.02.2023

تقديرا لجهود المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، وشجاعتها خلال أزمة اللاجئين والترحيب بهم عام 2015، تم منحها جائزة اليونسكو للسلام. والتي ستتسلمها في عاصمة ساحل العاج (كوت ديفوار)، حيث سيكون لذلك قيمة رمزية عالية.
مخاوف أوروبية من أزمة هجرة أخرى وخلاف حول بناء سياج حدودي

مخاوف أوروبية من "أزمة هجرة أخرى" وخلاف حول بناء سياج حدودي 07.02.2023

قبيل انعقاد القمة الأوروبية هذا الأسبوع، وصفت عدة دول في الاتحاد الأوروبي نظام اللجوء الحالي بالفاشل وطالبت بإصلاح "مبتكر" لسياسة اللجوء، كما دعت لتعزيز حماية الحدود ودعم بناء سياج لخفض عدد المهاجرين بطريقة غير شرعية.

لم يفرق الزلزال بينها.. النزاع السوري يعرقل غوث المناطق المنكوبة

لم يفرق الزلزال بينها.. النزاع السوري يعرقل غوث المناطق المنكوبة 07.02.2023

لم يفرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بين مناطق "سوريا الأسد"، ومناطق معارضته المدعومة من تركيا، وبين سوريا "الإدارة الذاتية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. فكيف يؤثر النزاع السوري على فرص إغاثة المناطق المنكوبة؟
كأنه يوم القيامة.. هكذا وثق نشطاء دمار زلزال تركيا وسوريا!

"كأنه يوم القيامة".. هكذا وثق نشطاء دمار زلزال تركيا وسوريا! 07.02.2023

منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
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