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التجميل

إقبال كبير على عمليات التجميل وعلى مواد العناية بالبشرة والشعر. هذا الإقبال المتزايد خلق صناعة عالمية كبيرة حققت المليارات خلال السنوات الأخيرة.

العناية بالجسد وتجميله وإعادة الشباب له حلم رافق الإنسان منذ عصور قديمة. فقد اشتهر الفراعنة القدماء مثلا بذلك وأيضا شعوب أخرى مثل الهنود. واليوم باتت صناعة تدر المليارات. ولعل أشهر شركة عالمية هي "بروكتر وغامبل" التي تنتج ماركات شهيرة. وإضافة إلى الصناعة زاد الإقبال كثيرا على عمليات التجميل، سواء للوجه أو حتى لمناطق أخرى في الجسم (كالثديين والبطن والأرداف).

Tomaten auf den Augen | Verwendung weltweit

لبشرة أجمل .. مواد غذائية مفيدة ومتوفرة بدلا من "البوتوكس" 11.10.2021

تعتقد بعض النساء أن مستحضرات التجميل باهظة الثمن هي الطريق الوحيد لتأخير ظهور التجاعيد، بيد أن الخبراء يؤكدون أن هذه المواد الفعالة للبشرة، موجودة أيضا في بعض المواد الغذائية، فما هي؟ وكيف من المفترض أن تفي بالغرض؟
12.12.2018, Bayern, München: Dieter (Didi) Hallervorden, Comedian und Schauspieler, kommt zur 24. José Carreras Gala. Foto: Katharina Redanz/dpa | Verwendung weltweit

انتفاخ أسفل العين.. وصفات بسيطة لمشكلة تؤرق الكثيرين 30.07.2021

كثيراً ما تظهر لدى البعض منا انتفاخات تحت العيون وخصوصاً عند الاستيقاظ في الصباح. لكن لا داعي للقلق. فبحسب خبراء التجميل والصحة العامة فإن تلك الانتفاخات يسهل التخلص منها باتباع الخطوات البسيطة التالية.
This picture taken on August 17, 2020 shows Maryam Lee (R) receiving a manicure at a nail salon in Kuala Lumpur. - Harrassed, abused, and placed under investigation by religious authorities -- activist Maryam Lee is one of the most controversial women in Malaysia. Her crime? Speaking out about her decision to stop wearing the hijab and criticising what she sees as institutional patriarchy in Islam. (Photo by Mohd RASFAN / AFP) / TO GO WITH Malaysia-religion-Islam-clothing, INTERVIEW by Choo Ching Yee

رقائق إلكترونية على الأظافر في دبي .. ما وظيفتها؟ 21.06.2021

”الأظافر الذكية"، هي واحدة من الخدمات التي يقدمها أحد صالونات التجميل بمدينة دبي لزبوناته وزبائنه حيث يضيف شرائح إلكترونية على سطح الأظافر عند الطلب. فما الغرض من إضافة تلك الشرائح الذكية؟ وكيف تعمل؟
ILLUSTRATION - Eine junge Frau benutzt am 06.02.2014 in Berlin Parfum. Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

الذكاء الاصطناعي في حياتنا.. يساعدك حتى في اختيار عطرك! 07.06.2021

دخل الذكاء الاصطناعي عالم مستحضرات التجميل، وأطلقت علامات تجارية في هذا المجال منتجات يمكن أن تكون مفصّلة على قياس تفضيلات كل شخص، سعياً إلى جذب الزبائن الذين يريدون أن يكونوا متميزين، فقد "بات الناس يركزون على ذواتهم".
Model. Young woman with a flask of argan oil. Argan oil is issue from the argan tree, tree growing in the south-west of Morocco. It is traditionally used in cosmetics for hair, nails and skin care. Its richness in vitamin E and omega 6 would prevent cutaneous deshydration and ageing. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية! 01.04.2021

هناك الكثير من الزيوت الطبيعية التي تنعكس منافعها على صحتنا الجسمانية، كما تتمتع بالكثير من المزايا الجمالية للبشرة والشعر في حياتنا اليومية. فما هي أهم هذه الزيوت؟
Beautiful pinup girl holding a mirror and checking makeup. eillen1981 - Fotolia

مستحضرات التجميل منتهية الصلاحيةـ هل يمكن استخدامها بأمان؟ 29.03.2021

لا تخلو خزانة ماكياج الكثير من النساء من مستحضرات تجميل قديمة تنسى أحيانا توقيت شرائها، فهل يمكن استخدام هذه المنتجات أم لها تاريخ صلاحية؟ ومتى يصبح من الضروري التخلص منها تجنبا لأضرارها؟
Beautiful Brunette Girl. Healthy Long Hair © Subbotina Anna #38128827

عشرة أغذية للحصول على بشرة نضرة وشعر لامع 18.01.2021

الحصول على شعر كثيف ولامع وبشرة صحية، قد يكلفك أقل مما تعتقد. عشرة أغذية غنية بالفيتامينات والعناصر المغذية تغنيك عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن والمضرة أحياناً.
ILLUSTRATION - Der Plastische Chirurg Bernd Loos führt am 05.04.2013 in Karlsruhe (Baden-Württemberg) in der Klinik am Stadtgarten an einer jungen Frau eine Schönheitsoperation am Augenlid durch. | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ زيادة الإقبال على عمليات التجميل في زمن كورونا 17.01.2021

بسبب جائحة كورونا تشكو الكثير من القطاعات من الكساد، ورغم المخاوف من الفيروس والقيود المفروضة، لكن ومع ذلك ولهذه الأسباب انتعشت جراحة التجميل في ألمانيا، وهناك أسباب أخرى غير ارتداء الكمامات!
Ein Model wird am 09.07.2014 im Backstage-Bereich der Offsite-Show von Dawid Tomaszewski während der Mercedes-Benz Fashion Week in der Tischlerei der Deutschen Oper in Berlin geschminkt. Im Rahmen der Berlin Fashion Week werden die Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2015 vorgestellt. Foto: Soeren Stache/dpa pixel

للنساء فقط.. أخطاء شائعة في التجميل تجعلك تبدين أكبر سنا 08.12.2020

كل امرأة تحب أن تبدو أجمل مما هي عليه حتى لو كانت ملكة جمال، فتلجأ إلى علبة الماكياج وتأخذ منها ما تيسر من ألوان وكريمات. لكن هناك أخطاء ترتكب أثناء التجميل فتكون النتيجة عكسية، وهذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها؟
Honey © lily #43348851

مشروب طاقة طبيعي لفقدان الوزن قوامه الماء والعسل! 26.11.2020

يتمتع العسل بفوائد عديدة في التغذية ومستحضرات التجميل، فيما خلصت أيضا دراسات إلى أن خلط العسل بالماء يساعد على فقدان الوزن وإمداد الجسم بالطاقة وعلاج التهابات المفاصل، لاسيما إذا تم تناوله في أوقات معينة.
Cosmetology mesoteraphy microneedle procedure. Rejuvenation, revitalization, skin nutrition, wrinkle reduction.

حلول من خلاصة الطبيعة للتخلص من مشكلة المسامات الواسعة 25.11.2020

يعاني أصحاب البشرة الدهنية عادة من المسامات الواسعة والتي تزداد اتساعا مع التقدم بالعمر. وتؤثر هذه المسامات على شكل البشرة علاوة على سهولة تكون البثور السوداء، فكيف يمكن علاج هذه المشكلة بمواد طبيعية؟
ILLUSTRATION - Ein abgeschnittenes Blatt einer Aloe Vera, ein Steinroller und weitere Kosmetik-Utensilien liegen am 08.10.2019 in Hamburg (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

نبتة الصبار .. صيدلية تجميل كاملة للبشرة والشعر! 28.10.2020

تستخدم نبتة الصبار على نطاق واسع في التجميل، إذ تعتمدها ماركات عالمية كمادة خام ضمن العديد من مواد العناية بالبشرة والشعر. هنا لمحة عن فوائد وميزات هذه النبتة.
Kaktusfeige, Feigen-Kaktus, Feigenkaktus (Opuntia ficus-indica, Opuntia ficus-barbarica), mit Fruechten, Griechenland, Lesbos | Indian fig, cactus pear (Opuntia ficus-indica, Opuntia ficus-barbarica), with fruits, Greece, Lesbos | Verwendung weltweit

اجعلي زيت التين الشوكي حليفك الطبيعي لمكافحة الشيخوخة! 27.10.2020

تتسابق كبريات شركات التجميل لتصنيع مواد عديدة بميزات إضافية تساعد على مكافحة التجاعيد أو إخفائها. في المقابل، تهبنا الطبيعة عدة مواد طبيعية قادرة على منحنا نفس النتائج دون خوف من الأضرار الجانبية. من بينها التين الشوكي.
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نتائج كالفوتوشوب.. مادة جديدة لإخفاء التجاعيد بدون حقن أو عمليات تجميل! 26.10.2020

على غرار حقن البوتوكس، يعمل مكون تجميلي جديد من من عائلة الببتيد على تنعيم خطوط التجاعيد ويملأ فراغات الجلد دون حاجة للجوء إلى مشارط خبراء التجميل أو الحقن المؤلمة.
Kosmetika #2292680 Make Up Set Laid Out For Making Up A Woman's Face

نصائح تجميل بسيطة من أجل إطلالة أكثر جمالا 26.10.2020

تلجأ النساء إلى استخدام المكياج بطرق مختلفة، فهناك من يستخدمه بكثرة، في حين تفضل البعض استخدام رتوش بسيطة، ولمسات هادئة من أجل إطلالة أكثر جمالا، خبراء التجميل يقدمون بعض النصائح الضرورية والمفيدة لجمال كل امرأة.
Junge Frau mit künstlichen WImpern und einem Schmetterling als Ring, Österreich, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مواد مغربية تقليدية تتهافت عليها شركات التجميل العالمية 14.10.2020

يشتهر المغرب بإنتاج مواد طبيعية متنوعة، تُستخدم في مجال التجميل الطبيعي والعناية بالبشرة. وقد ذاع صيت هذه المنتجات بشكل جعلها تكتسب شهرة عالمية.
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