إقبال كبير على عمليات التجميل وعلى مواد العناية بالبشرة والشعر. هذا الإقبال المتزايد خلق صناعة عالمية كبيرة حققت المليارات خلال السنوات الأخيرة.

العناية بالجسد وتجميله وإعادة الشباب له حلم رافق الإنسان منذ عصور قديمة. فقد اشتهر الفراعنة القدماء مثلا بذلك وأيضا شعوب أخرى مثل الهنود. واليوم باتت صناعة تدر المليارات. ولعل أشهر شركة عالمية هي "بروكتر وغامبل" التي تنتج ماركات شهيرة. وإضافة إلى الصناعة زاد الإقبال كثيرا على عمليات التجميل، سواء للوجه أو حتى لمناطق أخرى في الجسم (كالثديين والبطن والأرداف).