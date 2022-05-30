 ″التبغ: تسميم كوكبنا″ - منظمة الصحة تدعو لحظر ″فلاتر″ السجائر | التغيرات المناخية | DW | 31.05.2022

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بيئة ومناخ

"التبغ: تسميم كوكبنا" - منظمة الصحة تدعو لحظر "فلاتر" السجائر

تزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا كشف أرقاما خطيرة الأضرار الجسيمة للبشر والبيئة التي تتسبب فيها السجائر، زراعتها وصناعتها واستهلاكها. ونوهت بشكل خاص لأضرار "فلاتر" السجائر.

صورة رمزية لفلاتر سجائر على الأرض بإحدى الاستراحات على الطريق السريع بألمانيا

تقول منظمة الصحة العالمية إن نحو 5ر4 تريليون مرشح (فلتر) سجائر ينتهي بها المطاف في المحيطات والأنهار وعلى الأرصفة والأرضيات وعلى الشواطئ كل عام.

حذر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية من أن التدخين لا يسبب أضرارا جسيمة للصحة الشخصية فحسب، بل للبيئة أيضا. ودعت المنظمة السياسيين إلى التطبيق الدائم لمبدأ مسؤولية المنتج عن عواقب إنتاجه.

مختارات

ينطلق الترويج للسجائر الإلكترونية من فكرة كونها البديل الأفضل من السجائر التقليدية. ولتصميماتها الأكثر أناقة وما توفره من نكهات متعددة، تلقى السجائر الإلكترونية رواجا كبيرا، إلا أن منظمة الصحة تنبه لمخاطرها. ما هي؟

قد يعتقد كثير من المدخنين أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية أقل ضرراً من تدخين سجائر التبغ لوحدها، إلا أن دراسة أمريكية تحذر من ذلك وتؤكد أن الجمع بين النوعين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

وقالت إنه يجب دعم مزارعي التبغ في التحول إلى المنتجات الصديقة للبيئة. ويجب أن يكون الابتعاد عن صناعة التبغ أيضًا موضوعًا في مؤتمر المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في العاصمة المصرية القاهرة.

الهدف من يوم الامتناع عن التدخين

في كل عام، يؤدي إنتاج التبغ واستهلاكه إلى فقدان أكثر من 8 ملايين شخص، و600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه، ويطلق حوالي 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، وفقا لحسابات منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد بعنوان "التبغ: تسميم كوكبنا"، الذي نشر تزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اليوم الثلاثاء (31 مايو/ أيار 2022).

وكتبت منظمة الصحة العالمية على موقعها بشبكة الإنترنت: "يعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم". وأضافت: "يكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه".

ويحذر تقرير منظمة الصحة من أن "البصمة الكربونية لهذه الصناعة من إنتاج التبغ ومعالجته ونقله تعادل خمس ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه صناعة الطيران التجاري كل عام ، مما يساهم بشكل أكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري".

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التدخين وسبل الإقلاع عنه

4.5 تريليون مرشح فلتر تتحول لنفايات

وتحتوي منتجات التبغ على أكثر من سبعة آلاف مادة كيميائية سامة يتم إطلاقها في البيئة عند التخلص منها، حسبما ذكر روديغر كريش، مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية بجنيف.

وقال إن منتجات التبغ هي "أكثر النفايات انتشارًا على هذا الكوكب" وأضاف أن نحو 5ر4 تريليون مرشح (فلتر) سجائر ينتهي بها المطاف في المحيطات والأنهار وعلى الأرصفة والأرضيات وعلى الشواطئ كل عام، مضيفا أن تكلفة تنظيف منتجات التبغ المهملة يتحملها دائما دافعو الضرائب، وليس صناعة التبغ.

ويدعو تقرير منظمة الصحة العالمية الدول إلى تحميل دوائر صناعة التبغ مسؤولية أكبر عن تنظيف نفايات السجائر، ويوصي بحظر مرشحات (فلاتر) السجائر، التي قال إنها تحتوي على مواد بلاستيكية دقيقة ومساهم رئيسي في التلوث البلاستيكي، في حين أن فوائدها الصحية لا تزال غير مثبتة.

ص.ش/ (د ب أ، ك ن أ)

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    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    أول شرط للإقلاع عن التدخين هو أن يكون لدى المدخن حافز شخصي لفعل ذلك. لذلك عليك أن تفكر في الآثار الإيجابية التي يمكن أن تظهر في حياتك عندما تتخلى عن التدخين.

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    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    عندما تشعر بأنك تحتاج إلى تدخين سيجارة عليك أن تصرف عن نفسك هذا الشعور من خلال القيام بنشاط ما أو ممارسة هواية مفيدة كالرياضة مثلا.

  • Junge Frau wirft Euromünze in Sparschwein

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    الرغبة القوية في إشعال السيجارة يمكنك أن تقاومها من خلال التفكر مثلا في حجم النقود التي ادخرتها بإحجامك عن التدخين وإمكانية صرفها في الترويح عن النفس!

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    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    لا تترد في طلب المساعدة من أقرب الأشخاص إليك. وعندما تشعر أنك لن تستطيع وحدك مقاومة الرغبة في التدخين يمكنك الاتصال بالأصدقاء أو زيارتهم.

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    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    في الأيام الأولى للإقلاع عن التدخين ربما تكون متوترا ومتقلب المزاج. لذلك حاول التفاهم مع شريك حياتك حتى يتقبل حالتك المزاجية هذه لأطول فترة ممكنة.

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    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    بدلا من السيجارة تناول شيئا آخر يساعد على تخفيف توترك ويمنحك الشعور بالرضا، على سبيل المثال حلويات منخفضة السعرات الحرارية أو مشهيات خالية من السكر.

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    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    حاول أن تكون إيجابيا تجاه مزاجك السيئ. قم بفعل شيء مفيد لنفسك كأن تشم رائحة زهور أو تقوم بنزهة في الهواء الطلق. فذلك يزيد من فرص نجاحك في الإقلاع عن التدخين.

  • Symbolbild Frau Entspannung in der Natur

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    عندما يتخلى المدخن عن النيكوتين سيغيب على ما يبدو أيضا الشعور الوهمي بالاسترخاء الذي تحدثه السيجارة. ويمكن الاستعاضة عنه بالاسترخاء الصحي من خلال اليوغا مثلا.

  • Symbolbild Kopfschmerzen Migräne

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    يعد التدخين أحد أسباب فقدان الشهية ويمنح شعورا بالشبع. كما أن العديد من المدخنين السابقين يتجهون إلى تناول الحلويات كبديل للسجائر.

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    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    بعد مرور بضعة أسابيع من إقلاعك عن التدخين قد يزيد وزنك فجأة، لكن لا تقلق خصوصا إذا كنت تهتم منذ البداية بالغذاء الصحي والمتنوع! الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة