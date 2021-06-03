 التبرع بالأعضاء البشرية.. تعرف على البدائل المتوفرة مستقبلا! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

التبرع بالأعضاء البشرية.. تعرف على البدائل المتوفرة مستقبلا!

يسود الأمل مجال زراعة الأعضاء لارتفاع معدلات نجاحها بشكل كبير وأصبح بإمكان المرضى أن يعيشوا لفترات أطول ومضاعفات أقل. فماهي البدائل المتوفرة مستقبلا؟

Transplantationspatient Nikolaus Dominik hat ein neues Herz

الهدف من هندسة الأنسجة "الهندسة الطبية الحيوية" هو تصنيع أعضاء بشرية في المختبر

يمكن للأعضاء التي يتم تربيتها وإنمائها في المختبرات أو أعضاء الحيوانات أن تُعوض مستقبلا الأعضاء البشرية المُتبَرع بها وتحل بالتالي الشح الذي يعرفه مجال التبرع بالأعضاء البشرية.

ما هي الأعضاء المؤهلة لذلك؟
بين عامي 1963 و2020 تم إجراء أكثر من 584 ألف عملية لزرع الأعضاء في ألمانيا: أكثر من 90 ألف كلية وحوالي 27 ألف كبد وقرابة 14 ألف قلب و6 آلاف وتسعمئة وستون رئة وأكثر من 4 آلاف بنكرياس. وكان أول عضو تم زراعته بنجاح في هذا المجال يتعلق بالكلية عام 1954، هذا العضو الذي يتصدر رأس قائمة الأعضاء المرغوب فيها.

القلب الاصطناعي
طور دومينغو ليوتا من الولايات المتحدة الأمريكية أول قلب اصطناعي في معهد تكساس للقلب في هيوستن في 4 أبريل / نيسان 1969. تم استخدامه عند مريض يبلغ من العمر 47 عاما وبعد 65 ساعة تم استبداله بقلب بشري سليم. ومع ذلك توفي الرجل بعد وقت قصير.

حتى بعد مرور أكثر من 50 عاما على هذه العملية لا يصلح القلب الاصطناعي كحل دائم ولا يمكن أن يحل محل عضو بشري، ولكن يمكنه سد فترة زمنية معينة حتى يتوفر قلب بشري. الأشخاص الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى قلب ينتظرون إلى ما يصل عامين، خلال هذا الوقت يمكن للقلب الاصطناعي أن يدعم قلب المريض الطبيعي على الأقل، لكن الأمر محفوف بالمخاطر.

ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تطوير قلب اصطناعي يعمل بشكل جيد، ولكن هناك أمل على أن تعمل القلوب الاصطناعية مستقبلا، ليس فقط في المرحلة الانتقالية، وإنما كحل نهائي للعديد من مرضى القلب.

مختارات

تطوير هجين بشري حيواني باستخدام خلايا جذعية بشرية، بهدف تطوير أعضاء يمكن للإنسان الاستفادة منها لاحقا، حلم علمي طموح يواجه الكثير من الانتقادات. اليابان أعطت الآن الضوء الأخضر للمرة الأولى في العالم للقيام بهذه التجربة.

نجح فريق بحث ألماني في زراعة قلوب خنازير معدلة وراثياً في أجساد قردة البابون، ومن شأن هذه الخطوة الجديدة أن تفتح الباب أمام زرع قلوب الخنازير في أجساد البشر، بسبب نقص عمليات التبرع بالأعضاء.

هندسة الأنسجة
الهدف من هندسة الأنسجة "الهندسة الطبية الحيوية" هو تصنيع أعضاء بشرية في المختبر، وتعتمد هذه الهندسة على خلايا الجسم في إنتاج الأعضاء الكاملة صناعيا. هذه العملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا. ووفقا لنظرية الهندسة الطبية الحيوية يتم تكاثر الخلايا الجذعية أو الخلايا النسيجية للمريض في المختبر ويتم تطويرها إلى عضو جديد لاستخدامه بعد ذلك في الزراعة العضوية.

ويتفق الخبراء على أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتم زرع عضو اصطناعي يتولى مهام العضو الأصلي. ويرى الخبراء الإشكال في حجم العضو، فالأعضاء التي يتم إنتاجها ليست كبيرة بما يكفي مقارنة بالعضو البشري الأصلي. لذلك يجب على الباحثين تطوير عمليات يمكنهم من خلالها إنتاج أعضاء تقترب قدر الإمكان العضو الأصلي.

أعضاء من طابعة ثلاثية الأبعاد
منذ فترة طويلة والعمل بطابعات ثلاثية الأبعاد يكتسح المجال تلوى الآخر. كذلك في المجال الطبي تبعث هذه الطابعات الأمل في أن تتمكن يوما ما من طباعة أعضاء تعمل بكامل طاقتها. ويمكن للطابعات ثلاثية الأبعاد أن تقوم ببناء أجزاء الطبقة تلو الأخرى فوق بعضها البعض بواسطة الكمبيوتر ووفقا لأبعاد معينة باستخدام مواد صلبة وسائلة لهذا الغرض.

في المجال الطبي أيضا تمكن الباحثون بالفعل من إنتاج عدد من أجزاء الجسم بنجاح باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. ومن بين هذه المنتوجات المبايض الاصطناعية وكذلك العظام والغضاريف والأنسجة العضلية. في عام 2019 قام باحثون إسرائيليون بطباعة قلب من الأنسجة البشرية، ومع ذلك فإن كل هذه الجهود بعيدة كل البعد عن الغرض المرغوب فيه.

الحيوانات كمخزن لقطع الغيار
يعتمد العلماء على الخنزير كحيوان رئيسي في الأبحاث والتجارب لأن أعضائه تشبه من الناحية الفسيولوجية أعضاء البشر. هذا من شأنه أن يُحول الحيوانات إلى مصانع للأعضاء، إذا جاز التعبير. وأجرى الباحثون بالفعل تجارب أولية على القردة ولكن لم تنجح بشكل خاص، حيث تم رفض الأعضاء بسرعة كبيرة.

قام الجراح الفرنسي البروفيسور آلان كاربونتيي بتطوير صمامات قلب بيولوجية في وقت مبكر من السبعينيات، وهي مصنوعة من أنسجة حيوانية وخطر رد فعل الرفض لديها منخفض، على عكس صمامات القلب الاصطناعية. وبفضل هذه العملية لا يضطر المرضى إلى تناول مسيلات الدم مدى الحياة حيف تقوم صمامات القلب بتوجيه الدم في الاتجاه الصحيح مع كل نبضة قلب.

وتم استخدام صمامات قلب الخنزير بنجاح لعقود من الزمن ولكن عمرها محدود لأنها عرضة للتآكل الطبيعي. غالبا ما يستخدم الأطباء صمامات قلب الحيوانات، بما في ذلك تلك المصنوعة من أنسجة الماشية، عند كبار السن، والعملية الآن إجراء روتيني.

القرنية الاصطناعية للعين
خطت الأبحاث الآن أيضا مرحلة كبيرة في عمليات زرع القرنية لندرة المتبرعين. ففي الأبحاث المختبرية التجريبي يمكن تعديل الخلايا من قرنيات الخنازير بطريقة لا تسبب أي تفاعلات مناعية لدى البشر. ويقوم الجراحون بإجراء 6 آلاف عملية زرع القرنية في السنة. مثل هذه العمليات ضرورية إذا كانت القرنية غائمة أو مصابة وتعرضت لضعف شديد في البصر أو كان هناك خطر على المريض بأن يصاب بالعمى.

وإذا كان المرض متقدما بالفعل يمكن للقرنية المتبرع بها أن تحل محل القرنية المتعطلة. يمكن استعادة بصر المتضررين إلى أقصى حد ممكن وتحسين نوعية الحياة بشكل كبير. وهناك نوعان من الإجراءات الشائعة لهذه العملية: إما إزالة العين بأكملها أو إزالة القرنية وبياض العين المحيط بها لإجراء العمليد.

ع.اع. / ...

  • Sexualkundeunterricht

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    قامت امرأة سويدية بوضع طفلها الأول وذلك بواسطة رحمها المزروع، بعد قيام الأطباء بعملية زرع رحم للأم وتلتها عملية قيصرية لطفل بحالة صحية جيدة بعد 32 أسبوع من الحمل.

  • Neues Kunstherzsystem Heartmate III

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    نجح أطباء في أستراليا بإعادة إحياء قلب بعد توقفه عن العمل 20 دقيقة، ويرى الأطباء أنه خلال 20 عاما القادمة سيستطيعون إنقاذ 30 بالمائة من القلوب الميتة.

  • Lauftraining im Schweizerischen Paraplegiker-Zentrum in Nottwil 2005

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    طريقة جديدة لمعالجة شلل النخاع الشوكي بزرع خلايا عن طريق أنف المريض ووضعها فوق وتحت موقع الإصابة بالعمود الفقري مما يسمح للألياف العصبية بالاتصال مرة أخرى

  • Sexualkundeunterricht

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    أستطاع علماء أمريكيون من زرع قضيب بعد تنميته داخل المختبر، ويستطيع هذا القضيب استعادة الخصوبة والتزاوج ويطمح العلماء بتربية المزيد من القضبان مختبريا

  • Schmallenberg-Virus

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    خلّق الأطباء طحال اصطناعي يمكن من خلاله علاج تسمم الدم، بربط الطحال الصناعي وضع محلول ملحي يقوم بدوره بجذب الكريات المسمومة، ثم يعاودون ضخ الدم النقي.

  • Krebs Arzt Diagnose Symbol

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    تمكن العلماء من إيجاد فحص دم بسيط يتيح إمكانية التعرف على الأورام السرطانية، ويستند على جهاز مناعة الإنسان، وتم من خلاله تحديد 14 نوعا من الأورام

  • Flash-Galerie Herz und Blutgefäße

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    استطاع العلماء اكتشاف مثبط الانجيوتنسين (ARNI) لعلاج القصور بالقلب، ومن المتوقع أن يخفض نسبة وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية إلى 20 بالمائة

  • Deutschland Forschung Jülich

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    سيطر العلماء على سرطان الدماغ من خلال إيجاد خلايا اصطناعية (النانو)، وبوضعها في الدماغ تساهم هذه الألياف بتجميع الخلايا السرطانية ومنع انتشارها، ليسهل استئصالها

  • Hepatitis C

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    حقق العلماء اختراقا كبيرا في علاج التهاب الكبد الفيروسي "ج" وذلك بإيجاد أقراص تمكن من علاجه. وتبلغ نسبة نجاح هذه الأقراص 95 % إلا أن تكلفته عالية

  • Tutenchamuns Gesicht rekonstruiert

    أهم عشرة انجازات طبية في عام 2014

    أجريت لأمريكي ريتشارد نوريس 39 عملية زراعة لوجهه عام 2012، وبعد إجراء عملية أخرى لمدة 36 ساعة هذا العام استطاع الحديث والشرب والضحك واستعادة حاسة الشم

    الكاتب: أ.ا/( نقلا عن مجلة focus)