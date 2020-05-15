التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي.. أفكار مبتكرة وطريفة!

بعد أسابيع من الإغلاق بسبب إجراءات العزل، أعاد مقهى "روته" في مدينة شفيرين الألمانية فتح أبوابه ليستقبل الزبائن من جديد. ولتشجيع الزبائن على المحافظة على التباعد الاجتماعي، أصبح المقهى يوزع عليهم قبعات قش عليها عصي سباحة إسفنجية ملونة. وفي صورة نشرها المقهى على صفحته على فيسبوك، يظهر الزبائن وهم يرتدون تلك القبعات، في مشهد طريف.





وعن المبادرة قالت صاحبة المقهى، جاكلين روته، لموقع "نورد كورير": "بالطبع كانت المبادرة للمرح"، مشيرة إلى أن الزبائن تفاعلوا معها بشكل كبير.

وأثارت الصورة أيضاً تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بالمبادرة. وكتبت كريستينا أبرياني: "فكرة طريفة بدلاً من حل حزين للتباعد الاجتماعي! أحسنتم!".





وقالت صاحبة المقهى لموقع "إنسايدر": "في الأوقات الصعبة، إنه أمر مفرح أن تجعل الآخرين يبتسمون".



وفي الآونة الأخيرة، أصبح المزيد من المطاعم والمقاهي يبتكر أفكاراً جديدة للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين زبائنها. ففي أحد مطاعم العاصمة الهولندية أمستردام يستمتع الزبائن بتناول الطعام في "بيوت زجاجية" صغيرة تضمن لهم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.



م.ع.ح/ع.ج.م