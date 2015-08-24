البيض غذاء كامل للجسم، إذ يحتوي على أغلب العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتين والدهون والفيتامينات والهرمونات والأملاح المعدنية وهيدرات الكربون. وتناول البيض بانتظام يقي من الإصابة ببعض الأمراض كالسكري.

يتكون البيض من جزئين وهما بياض البيض الخارجي والمعروف بالأح والصفار المعروف بالمح. وتؤكد دراسات أن تناوله يقي من الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري. وتؤثر العناصر الغذائية الموجودة في البيض على عدد من العمليات الحيوية في الجسم مثل عملية استقلاب الغلوكوز. غير أن ذلك لا ينفي أن البيض قد يكون مضرا عندما يؤدي إلى الإصابة بالحساسية وفرط الكوليسترول.