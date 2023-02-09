 البيروقراطية الألمانية تعرقل منح تأشيرات للناجين من الزلزال | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.03.2023

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ثقافة ومجتمع

البيروقراطية الألمانية تعرقل منح تأشيرات للناجين من الزلزال

خففت ألمانيا شروط الحصول على التأشيرة للناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، بيد أن عقبات بيروقراطية تحول دون تنفيذ القرار.

آثار الزلزال المدمر في مدينة أنطاكيا بمقاطعة هاتاي

آثار الزلزال المدمر في مدينة أنطاكيا بمقاطعة هاتاي

تزداد ثريا إينال غضباً، كلما تحدثت أكثر في الموضوع؛ فالمستشارة الضريبية، التي تعيش في العاصمة الألمانية، برلين، تنحدر في الأصل من مدينة أنطاكيا الواقعة بمقاطعة هاتاي في تركيا. وهي واحدة من المدن التي ضربها الزلزال المدمر في بداية هذا الشهر. تتذكر ثريا الرعب الذي عاشته عند سماعها بالخبر يوم السادس من شباط/فبراير الجاري. حاولت لساعات الاتصال بأي من أفراد أسرتها، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وبعد أكثر من أسبوعين، كان ما زال بعض أقاربها مفقودين. نجا عمها وأخت زوجها من الموت، وتعمل بدأب لإحضارهما إلى برلين لفترة إلى أن يتمكنا من تجاوز صدمتهما.

مختارات

"أشعر بالخذلان"

عندما علمت ثريا أن وزارة الخارجية الألمانية تعتزم تخفيف قيود التأشيرة للناجين من الزلزال، شعرت بأمل كبير؛ فالقرار سيسمح للمواطنين الألمان أو من يحملون تصريح إقامة بدعوة الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى ألمانيا لمدة 90 يوماً، شريطة أن يوقعوا تعهداً بالتكفل بنفقات الضيوف الطبية ونفقات المعيشة أثناء وجودهم في ألمانيا. الوضع المادي لثريا جيد ولا تعترض على الشرط سالف الذكر، ولكنها تتساءل عن جدوى إرسال التعهد إلى أسرتها في تركيا، خاصةً بعدما لم يبق لهم عنوان هناك بعد الزلزال. إضافة إلى ذلك، تتساءل المتحدثة عن سبب منعها من دعوة أقارب مثل عمها وأخت زوجها وابن عمها باعتبارهم ليسوا أقارب من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية: "كل ما أريده هو تقديم المساعدة، لكن الأمور لا تجري بسرعة كافية، أشعر بالخذلان فعلاً"، تقول ثريا في تصريح لـ DW.

أجرت DW حديثاً صحفياً مع المحامي المختص في قضايا الهجرة، إنجين سانلي، في العاصمة التركية اسطنبول. قدم المحامي من مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا إلى إسطنبول للوقوف على حقيقة تخفيف قيود التأشيرة المعلنة من طرف ألمانيا. عائلة زوجته تضررت من الزلزال أيضاً؛ إذ فقدت زوجته أربعة أبناء عمومة في الكارثة. قبل مغادرته إلى تركيا يقول إنجين سانلي إنه كان متفائلاً للغاية بشأن موضوع تخفيف قيود الحكومة الألمانية للحصول على التأشيرة للمتضررين لمن لهم عائلات في ألمانيا، وصرح لجريدة Stuttgarter Nachrichten الألمانية بأنها كانت "خطوة إيجابية فريدة". وأضاف أن المنحدرين من أصول تركية في ألمانيا يقدرون هذه الخطوة كثيراً، بيد أنه ومنذ الوصول إلى إسطنبول، تضاءل تفاؤل سانلي شيئاً فشيئاً. يقول "هناك عقبات لا يمكن التغلب عليها. فمن أجل أن يزور الناجون من الزلازل  الأقارب في ألمانيا لمدة 90 يوماً كحد أقصى، فإنهم بحاجة إلى إبراز عشر وثائق".

ثريا إينال قلقة على أقاربها في أنطاكيا

ثريا إينال قلقة على أقاربها في أنطاكيا

جوازات السفر دفنت تحت الأنقاض

من بين العقبات التي يواجهها الناجون من الكارثة ممن يريدون القدوم إلى ألمانيا بضيافة ذويهم هي مشكلة حيازة جواز سفر. لا يمتلك جميع المواطنين الأتراك جواز سفر، لأن الحصول عليه مكلف ولا يستعملونه إلا للسفر خارج البلد. بالإضافة إلى ذلك، كان الناجون من الزلزال منشغلين بالحفاظ على سلامتهم والفرار من الخطر ولم يفكروا في الوثائق التي يجب حملها. باختصار بقيت معظم جوازات سفر الناجين من الزلزال تحت الأنقاض. وحتى إذا كان مكتب جوازات السفر يعمل في المنطقة المنكوبة، فيتعين على المرء العثور على مصور يمكنه التقاط صورة بيومترية له، والتوفر على رسوم الطلب. وعلاوة على كل ذلك، يستغرق إصدار جواز السفر الجديد ثلاثة أشهر على الأقل.

بالنسبة لإنجين سانلي هناك حل بديل، إذ بإمكان الناجين من الزلزال الذين لا يملكون جوازات سفر إثبات هويتهم بمساعدة بوابة الحكومة الرقمية في تركيا E-Devlet. وأكد المحامي أن الإدارة في تركيا تقدمت من الناحية الرقمية أكثر من ألمانيا، ويمكن للمواطنين الأتراك الوصول بسهولة إلى مجموعة من المستندات الشخصية، مثل السجلات الجنائية والسجلات العائلية، من خلال بوابة واحدة عبر كلمة مرور شخصية. ويقول إنجين سانلي إن السفارة الألمانية في أنقرة، أو القنصليتين الألمانيتين في أزمير وأنقرة، يمكنهما إصدار  تأشيرات سفر  مؤقتة باستخدام هذا النظام الرقمي. وبينما الأمور تقف عند هذا الحد بالنسبة للبالغين المتضررين من  الزلزال، فهي أكثر تعقيداً بكثير بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا أيتاماً بفعل الزلزال؛ إذ أن هذه الفئة لا تحتاج فقط إلى جميع الوثائق من جديد، بل وفوق ذلك إلى إذن من محكمة الوصاية التركية قبل أن يتمكن الأيتام من زيارة أقاربهم في ألمانيا. يقول إنجين سانلي إن الطلب كبير على رعاية هؤلاء الأطفال "الذين يحتاجون فقط إلى الأمان". ويكافح هو وزملاء له لتحصيل إقامة دائمة لهم في ألمانيا، ويتساءل "أين سيذهب أولئك الأيتام بعد 90 يوماً؟".

دعا صوفوغلو ألمانيا إلى تسريع إصدار التأشيرات للمتضررين من الزلزال

دعا صوفوغلو ألمانيا إلى تسريع إصدار التأشيرات للمتضررين من الزلزال

ما علاقة الأمر بالجدل حول الهجرة؟

غوكاي صوفوغلو، رئيس "جمعية الجالية التركية في المانيا" TGD، لا يجد الفكرة صائبة، ويقول في مقابلة مع DW في نهار برليني عاصف وماطر شارك فيه في وقفة تضامنية مع ضحايا الزلزال أمام بوابة براندنبورغ التاريخية بحضور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن "الأطفال سيتضررون من إحضارهم إلى دولة أجنبية يتحدث فيها الناس لغة أجنبية". بدلاً من ذلك، يعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم دعوة الأقارب المتضررين إلى ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر لمنحهم فرصة للراحة والتعافي. ويؤكد غوكاي صوفوغلو أن هذه الفئة لا يمكن اعتبارها لاجئة، وأنهم يريدون فقط البقاء لفترة قصيرة في ألمانيا. ومن أكثر ما يقلق المتحدث هو أن الاستقبال المؤقت للناجين من الزلزال سيؤثر على الجدل الدائر بشأن  الهجرة في ألمانيا. وعبر الكثيرون عن قلقهم من موضوع التأخر في إصدار التأشيرات للناجين، بسبب المعاملات البيروقراطية الألمانية المعقدة. وقالت نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ)، آيدان أوز أوغوز، لوكالة أنباء Redaktionsnetzwerk Deutschland: "سلطاتنا تستغرق وقتاً طويلاً للبت بشأن التأشيرات العادية. في حالة الناجين من الزلزال، يحتاج الأمر إلى إيجاد طريقة للعمل بشكل أسرع".

لا إقبال على التأشيرات

على الرغم من الوفيات والدمار الكبير الذي شهدته تركيا، إلا أن الأتراك في المناطق المنكوبة لم يتهافتوا على الحصول على التأشيرات. يوم الثلاثاء الماضي، زارت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، ووزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، المنطقة المتضررة من الزلزال في جنوب شرق تركيا. ومن هناك، أعلنتا أن مكتب التأشيرات الألمانية في غازي عنتاب، المدينة الأقرب إلى منطقة الزلزال، منحت 120 تأشيرة فقط طيلة الأيام الماضية. لا يعتقد صوفوغلو أنه سيكون هناك طلب كبير من الأتراك على التأشيرات الألمانية  المؤقتة، لكنه يرى أن المساعدات في عين المكان أكثر أهمية، خاصة بالنسبة للضحايا في سوريا الذين يكاد يكون حصولهم على تأشيرة إلى ألمانيا مستحيلاً. أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، في رسالة بالفيديو مؤخراً إلى المثل التركي المعروف: "الصديق وقت الضيق". أكثر من 3 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا من أصول تركية يودون تصديق ذلك.

مهاجر نيوز 2023

  • عمليات الإنقاذ في تركيا

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    آمال العثور على ناجين باتت نادرة

    لا تجد فرق الإنقاذ، على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا الكثير من جثت القتلى، وفي حالات قليلة جدا بعض الأحياء. في تركيا طوال يوم كامل، لم يعثر سوى على ناجيتين يوم الخميس (16 فبراير/ شباط)، بينما في الجانب السوري لم يتم العثور على ناجين منذ التاسع من الشهر. حاليا مرت أزيد من 260 ساعة على حدوث الزلزال، وهي مدة تجعل من شبه المستحيل العثور على ناجين جدد.

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    عدد الضحايا مفزع

    تجاوز عدد القتلى في البلدين 43 ألفا. الحصيلة الأكبر كانت في تركيا بأزيد من 38 ألفا. لكن هناك مخاوف كذلك من أن ترتفع الحصيلة أكثر في سوريا التي تعاني تأخرا كبيرا في عمليات الإنقاذ. أرقام الجرحى بعشرات الآلاف، بينما لا يوجد رقم رسمي لعدد المفقودين في البلدين. أجلت السلطات التركية حوالي 150 ألفا من السكان في المنطقة، بينما تحوّلت أماكن عامة إلى مقابر عمومية لجمع الجثامين في انتظار التعرف على أصحابها.

  • هاتاي في تركيا بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    ملايين بدون مأوى

    سارعت الكثير من الدول لمد يد العون إلى تركيا وسوريا، لكن حجم الكارثة كان كبيرا إذ تشرد الملايين، وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضريين بحوالي 23 مليونا وأن من صاروا بدون مأوى في البلدين يقدر عددهم بـ5,3 مليون. ويعاني البلدان من نقص كبير في الخيام المؤقتة، لكن حجم المأساة مضاعف في الشمال السوري، وفاقمتها الظروف المناخية الباردة، ولم تكف المدارس والمساجد والسيارات والشاحنات لإيواء المتضررين.

  • ضحايا الزلزال في حلب

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    الانقسام السياسي يزيد المعاناة

    عانت عمليات إرسال المساعدات لسوريا، خصوصا مناطق الشمال الغربي من عراقيل ومشاكل كبيرة. دول كثيرة لا تعترف بنظام الأسد، لكن كذلك لا تعترف بسلطة المعارضة المسلحة، ما جعل إرسال المساعدات ممكنا فقط عبر المعابر الحدودية من تركيا، كما لم تصل جل المساعدات التي تسلمها النظام إلى مناطق المعارضة، عرقلت الخلافات بين الأكراد المسلحين والمعارضة المدعومة من تركيا انسياب المساعدات.

  • بشار الأسد

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    نظام يستغل الزلزال لصالحه!

    تحت تأثير الضغط الدولي، سمح النظام السوري بفتح معبرين إضافيين لدعم الشمال الغربي بعدما كانت جلّ المساعدات تأتي من معبر واحد هو باب الهوى. حكومة الأسد كانت تتمسك في البداية بتوزيع المساعدات تحت إشرافها، خصوصا مع سيطرتها على المطارات وتنسيق عدة دول بشكل مباشر معها، كما لم تقرّر الحكومة إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة إلّا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال.

  • هاتاي التركية بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    هناك من يستغل الزلزال للسرقة!

    يجد البعض في الكوارث الطبيعية فرصة للنهب. السلطات التركية أوقفت حوالي 48 شخصا للاشتباه بأعمال نهب في مناطق الزلازل، وأصدرت أكثر من 113 مذكرة اعتقال. كما تحدث مراقبون عن وجود عمليات إطلاق نار واشتباكات بين مجموعات، ما دفع فرق إنقاذ أجنبية إلى تعليق عملياتها لدواعِ أمنية، ومنها بعثة الجيش النمساوي، وذلك الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية.

  • المساعدات لضحايا الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    الدعم الدولي كبير لكنه غير كافٍ

    أرسلت عشرات الدول المساعدات وفرق الإنقاذ للشعبين التركي والسوري، سواء منها الدول العربية والغربية أو المنظمات غير الحكومية، لكن الحاجة كبيرة جدا وسط تباين واضح في الاستفادة منها بين تركيا وسوريا. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد أنه يحتاج إلى 702 مليون دولار لإغاثة المنكوبين، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء جمع حوالي 400 مليون دولار.

  • زلزال تركيا وسوريا

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    خسائر مادية باهظة

    قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ84 مليار دولار، من بينها 70,8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. لكن في الجانب الآخر بين الزلزال وجود عيوب كبيرة في تشييد كثير من المباني، ما أدى إلى إيقاف 12 مقاولا في تركيا، وتأكيد وجود خطط لهدم حوالي 50 ألف مبنى.

  • حلب بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    ما الحل لمواجهة الزلزال؟

    أثار الزلزال أسئلة كثيرة حول قدرة البشر على مواجهة الزلازل، على الأقل التنبؤ بحدوثها بوقت كافٍ. الجدل قديم –جديد خصوصا مع تغريدة لخبير هولندي نبها فيها لوقوع زلزال في المنطقة. لكن العلماء يؤكدون أنه مستحيل حاليا توقع الزلازل بدقة قبل أيام أو أشهر من وقوعها. لكن البناء الآمن في المناطق التي توجد في بؤر الزلازل، وتطوير آليات الإنقاذ يمكن أن يساهما في تقليل أعداد الضحايا مستقبلا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

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