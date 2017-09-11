ينظر الكثيرون إلى البيت الذكي كقمة على صعيد توفير راحة ورفاهية إنسان المستقبل. غير أن هذه الرفاهية محفوفة بمخاطر نشر البيانات الشخصية وعادات الاستهلاك والدفع والقدرة الشرائية وغيرها.

منزل يحتوي على أجهزة تحكّم عن بعد لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كالإضاءة والتكييف والتلفزيون، إضافة إلى التحكم بأنظمة الكاميرات والحماية من السرقة والحريق وإنارة الحديقة. ويتمتع مثل هذا المنزل بمطبخ يسهر على توفير الطعام والمشروبات وطلبها عند اللزوم. كما يمكنه تشغيل نظام التدفئة أو غسالة الملابس قبل عودة الانسان الى بيته.