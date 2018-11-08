البيت الأبيض أو البيضاوي هو مقر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومكان سكنه مع عائلته. يقع على موقع مرتفع في العاصمة واشنطن وتتوفر فيه جميع الخدمات اللازمة لساكنيه بما في ذلك عيادة طبيب أسنان ومحلا لبيع الزهور.

بدأ تشييد البيت الأبيض في عام 1792 خلال حكم الرئيس جورج واشنطن. غير أن أول رئيس عاش في القصر هو الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز عام 1796. تعرض البيت في عام 1814 للحريق على يد الجيش البريطاني أثناء الحرب البريطانية الأمريكية من أجل استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا الاستعمارية. بعد ذلك تم ترميمه وإدخال تعديلات عليه ليعود إلى وظيفته السابقة كمقر لرؤساء الولايات المتحدة حتى يومنا هذا.