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البيت الأبيض

البيت الأبيض أو البيضاوي هو مقر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومكان سكنه مع عائلته. يقع على موقع مرتفع في العاصمة واشنطن وتتوفر فيه جميع الخدمات اللازمة لساكنيه بما في ذلك عيادة طبيب أسنان ومحلا لبيع الزهور.

بدأ تشييد البيت الأبيض في عام 1792 خلال حكم الرئيس جورج واشنطن. غير أن أول رئيس عاش في القصر هو الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز عام 1796. تعرض البيت في عام 1814 للحريق على يد الجيش البريطاني أثناء الحرب البريطانية الأمريكية من أجل استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا الاستعمارية. بعد ذلك تم ترميمه وإدخال تعديلات عليه ليعود إلى وظيفته السابقة كمقر لرؤساء الولايات المتحدة حتى يومنا هذا.

U.S. President Donald Trump points at CNN's Jim Acosta and accuses him of fake news while taking questions during a news conference following Tuesday's midterm congressional elections at the White House in Washington, U.S., November 7, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين 08.11.2018

احتلت المشاحنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. غير أن ترامب يُعرف بمهاجمته المستمرة للإعلام، ومشاكله مع الصحفيين. إليك بعض أقوى مشاجراته مع الصحافة.

سجال حاد بين ترامب ومراسل CNN 08.11.2018

نشبت ملاسنة حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مراسلي شبكة CNN. السجال كان في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي أعقب ظهور نتائج الانتخابات النصفية بأمريكا. فهل أكد ترامب لمنتقديه أنه "عدو" الإعلام فعلا؟
USA Donald Trump und sein Schiegersohn Jared Kushner im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض 05.03.2018

بات ترامب مؤخراً أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ انصرف عنه أنصاره أو صرفهم بسب اختلاف آرائهم أو خلافات تسببت فيها قراراتهم، فيما تروج أخبار عن استعداد آخرين للانعتاق من التوتر الداخلي للبيت الأبيض.
Republican presidential nominee Donald Trump arrives for a rally in the Robarts Arena of the Sarasota Fairgrounds on November 7, 2016 in Sarasota, Florida. Hillary Clinton and Donald Trump launched into the frenzied final day of their historic fight for the White House Monday, with blow-out rallies in the handful of swing states that will decide who leads the United States. / AFP / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

وجهة نظر: فوز ترامب يشكل صدمة ونقطة تحول 09.11.2016

انتهت معركة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بفوز مدهش وغير متوقع للمرشح دونالد ترامب. رئيس تحرير DW الكسندر كوداشيف يعتبر أنه يجب على الفائز الاستفادة جيدا مما لديه من الوقت إلى حين استلام منصبه في يناير المقبل.
12.04.2016+++ U.S. Republican presidential candidate Donald Trump speaks at a campaign event in an airplane hangar in Rome, New York April 12, 2016. REUTERS/Carlo Allegri Copyright: Reuters/C. Allegri

انتبه سيد ترامب.. هؤلاء المرشحون أكثر غرابة وجنونا منك! 14.05.2016

دونالد ترامب هو المرشح الأكثر غرابة بين مرشحي الحزبين الكبيرين في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن حين يقارن بمرشحين آخرين يبدو ترامب عاديا وطبيعيا جدا بل ومملا! فمن هم هؤلاء المرشحون الأكثر غرابة منه؟
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu meets with President Barack Obama in the Oval Office of the White House in Washington, Tuesday, July 6, 2010. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

نتنياهو :الوقت مناسب لمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين 06.07.2010

بعد وصوله الى واشنطن اليوم توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفور الى البيت الابيض للقاء الرئيس باراك اوباما. اوباما ونتنياهو تباحثا في ملفي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.
** ARCHIV ** Eine Kombo aus Bildern vom 13. Maerz 1983, die die US Army veroeffentlichte, zeigt den Start einer Pershing II ED-4 Mittelstreckenrakete von einer mobilen Abschussrambe auf dem McGregor Range Abschussgelaende in Ft. Bliss, Texas. Europa im Zeichen des drohenden Atomkriegs: Der Stationierung der sowjetischen SS-20-Raketen wollen die USA Anfang der 80er Jahre atomar bestueckte Mittelstreckenraketen Pershing II und Marschflugkoerper Cruise Missile entgegensetzen, die Moskau ohne Vorwarnzeit treffen koennen. Horrorszenarien eines verheerenden Atomkriegs haben Hochkonjunktur, ganze Metropolen werden in Minuten ausradiert, Landstriche ueber Jahrzehnte verseucht, Millionen verstrahlte Menschen gehen elend zugrunde. (AP Photo/US Army HO)

ترحيب أممي وألماني بالإستراتيجية النووية الأميركية الجديدة 07.04.2010

رحبت ألمانيا بـ"العقيدة النووية الأميركية الجديدة" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك اوباما والتي تقيد استخدام السلاح النووي واصفة إياها بالشجاعة، فيما اعتبرها بان كي مون إشارة مناسبة جاءت في الوقت المناسب.
Democratic presidential candidate, Sen. Barack Obama, D-Ill., waves to supporters before speaking at a primary night rally Tuesday, June 3, 2008, in St. Paul, Minn. (AP Photo/Morry Gash)

اوباما يعلن فوزه ويعد بقلب صفحات الماضي 04.06.2008

باراك اوباما يعلن فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية القادمة في وقت رفضت فيه منافسته هيلاري كلينتون الإقرار بالهزيمة، المرشح الديمقراطي يعد بسياسة جديدة تختلف عن سياسة الرئيس جورج بوش
President Bush takes the oath of office from Chief Justice William Rehnquist,not seen, Thursday, Jan.20, 2005 on Capitol Hill. Daughters, from left, Jenna and Barbara, and wife, first lady Laura Bush look on. (AP Photo/Gerald Herbert)

بوش لم يكشف بوضوح عن استراتيجيته القادمة 21.01.2005

سيد البيت الابيض يريد أن يجلب للبشرية الحرية والديمقراطيه دون الاشارة الى وسائل تحقيق ذلك. ايران على رأس أولوياته حتى قبل العراق وكوريا الشمايه. فالى أين يجذف قارب التغير؟