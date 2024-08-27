البيت الأبيض: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيران

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد مؤكداًَ أن بلاده مستعدة للدفاع عن إسرائيل إذا ما تعرضت لهجوم من جانب إيران.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء (27 أغسطس/آب 2024) إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في حالة وقوع هجوم إيراني.

وأضاف لقناة 12 الإسرائيلية إن من الصعب التنبؤ بفرص وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض يأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد.

وقال كيربي: "نعتقد أنهم ما زالوا في وضع جيد ومستعدين لشن هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عززنا قواتنا في المنطقة". وأردف "رسالتنا إلى إيران متسقة، وكانت وستظل متسقة. أولاً، لا تفعلي ذلك. لا يوجد سبب لتصعيد هذا الأمر. لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية شاملة. وثانياً، سنكون مستعدين للدفاع عن إسرائيل إذا وصل الأمر إلى ذلك".

استمرار التوتر بين إسرائيل ولبنان

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن "طائرة معادية" انطلقت من لبنان أصابت أحد جنوده في شمال إسرائيل. ولم يذكر الجيش طبيعة الطائرة لكنه يشير عادة إلى هجمات بطائرات مسيرة، فيما نُقل الجندي إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده حددوا "خلية إرهابية" تعمل داخل هيكل عسكري لحزب الله في منطقة العديسة في جنوب لبنان مضيفاً أنه ضرب ذلك الهيكل العسكري وقضى على الخلية. كما ضربت المدفعية الإسرائيلية منطقتي شبعا ويارين في جنوب لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

على جانب آخر، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على بلدة " العديسة " في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة "العديسة" في جنوب لبنان.

شبح الحرب يخيم على لبنان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وسقط 4 جرحى في غارتين إسرائيليتين استهدفتا قبل ظهر اليوم بلدتي " المجادل" و " شيحين" في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم سهل بلدة " المجادل"في جنوب لبنان. وأدت الغارة إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية.

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم، غارة استهدفت منطقة مفتوحة عند أطراف بلدة " النبطية الفوقا" الشرقية، وأطلقت صاروخا لم ينفجر. وأطلقت القوات الإسرائيلية فجر اليوم النار من الرشاشات الثقيلة على بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.

سقوط قذيفة قرب قوات حفظ السلام

من ناحيتها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لرويترز اليوم إن أحد الصواريخ التي أُطلقت من لبنان خلال الاشتباك العنيف بين جماعة حزب الله والجيش الإسرائيلي يوم الأحد أُطلق من مكان قريب من موقع تديره قوات حفظ السلام الدولية.

وأوضحت القوة أنها رصدت "عددا كبيرا من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ في منطقة عملياتها" بداية من صباح يوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل "رصدنا إطلاق صواريخ بالقرب من أحد مواقعنا في الحنية"، في إشارة إلى بلدة في جنوب لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل. وأضافت المتحدثة أن انفجارا وقع في وقت لاحق من اليوم بالقرب من موقع ليونيفيل في ميس الجبل الحدودية دون حدوث أضرار أو إصابات.

وقالت "نؤكد للجميع باستمرار أن استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق بما يعرض قوات حفظ السلام للخطر هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقرار 1701". والخط الأزرق هو خط ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ع.ح/ع.ش (رويترز ، د ب أ)