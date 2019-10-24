 البيت الأبيض: ترامب تحدث مع السيسي وأيد محادثات سد النهضة | أخبار | DW | 05.11.2019

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أخبار

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع السيسي وأيد محادثات سد النهضة

قال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الأثيوبي، فيما أشاد الرئيس المصري من جانبه برعاية ترامب للمفاوضات التي من المنتظر أن تبدأ هذا الأسبوع بواشنطن.

USA Washington | Abdel Fatah Al-Sisi, Präsident Ägypten & Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

أرشيف

قال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبّر عن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة". ولم يشر البيان إلى أي اجتماع في واشنطن.من جانبه أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقدير بلاده لنظيره الأمريكي لجهوده لرعاية مفاوضات بشأن  سد النهضة الأثيوبي، كما أعرب في صفحته على موقع فيسبوك عن بالغ سعادته بمكالمته الهاتفية مع ترامب. وأضاف السيسي، "كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها". 

وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.

مختارات

رفض إثيوبيا للاقتراح المصري بشأن سد النهضة يُعمق الخلاف، إذ يحذر الكثيرون من عواقب تأزمه قبل بدء تشغيل السد العام المقبل. فهل سيحسم الموقف السوداني الأزمة أم سيزيد من تعقيدها، خاصة مع التقارب السوداني الإثيوبي الحالي. (19.09.2019)

على خلفية الأزمة المتصاعدة بين البلدين، قبلت مصر دعوة أمريكية للاجتماع في الولايات المتحدة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي. كانت تصريحات آبي أحمد بشأن احتمال اللجوء إلى الحرب بين البلدين قد أثارت قلقاً كبيراً. (23.10.2019)

وتخشى مصر من أن يؤدي سد النهضة إلى الحد من إمدادات المياه النادرة بالفعل من النيل والتي تعتمد عليها مصر اعتمادا كاملا تقريبا. وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية.

وطالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية قائلة إن المحادثات الثلاثية وصلت إلى طريق مسدود. ورفضت إثيوبيا الفكرة قبل ذلك ومن المتوقع أن تبدأ في ملء خزان السد العام المقبل.

وكانت العلاقات بين اثيوبيا ومصر قد شهدت مؤخرا توترا بسبب تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد حول استخدام القوة العسكرية فيما يتعلق بالسد، غير أن أحمد قال في لقاء مع السيسي في سوتشي بروسيا  الشهر الماضي أن تصريحاته اجتزأت من سياقها. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض الوساطة بين أطراف المفاوضات.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، د ب أ)

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  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

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    وصل عدد التوابيت التي تم العثور عليها إلى 30 ، احتوت على مومياوات كهنة وكاهنات وأطفال تم دفنهم بالقرن العاشر قبل الميلاد في عهد الأسرة الـ 22 التي حكمت مصر القديمة.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    محاولات تعافي قطاع السياحة

    أعلنت مصر عن سلسلة من الاكتشافات الأثرية المذهلة خلال الشهور الأخيرة، في الوقت الذي تسعى خلاله الدولة جاهدة لاستعادة مكانتها السياحية من جديد. وعانى قطاع السياحة في مصر بشدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011 وما تلاها من أحداث شاب بعضها العنف.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    فك لغة النقوش

    تحمل التوابيت من الداخل والخارج العديد من النقوش والرسومات نظرا لـ "احتفاظ التوابيت بحالتها وما عليها من ألوان ونقوش كاملة"، على حد وصف علماء الآثار.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    كشف القرن!

    بالرغم من أن مدينة الأقصر الواقعة بجنوب مصر تعد بمثابة الكنز الدفين بالنسبة لعلماء المصريات، فإن العثور على شيء بنفس حجم ذلك الكشف الأثري بمدينة الموتى لجبانة العساسيف في البر الغربي للأقصر يعد أمرا نادر الحدوث، إذ أن ما سبق هذا الكشف الأثري الحديث كان العثور على مجموعة أخرى مخبئة من مومياوات الكهنة في عام 1891.

  • Ägypten Archäologie l Fundstücke von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    الاستعداد لاستقبال الزوار

    وتخضع التوابيت حاليا لعمليات ترميم مكثفة ستنتهى بنقل التوابيت إلى مقر المتحف المصري الكبير الواقع بجوار أهرامات الجيزة، والذي يفترض افتتاحه عام 2020. إعداد: داركو يانكفيتش/ د.ب


 

مختارات

الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

"اكتشاف القرن" في علوم المصريات، يصف البعض العثور في مدينة الأقصر بجنوب مصر على مومياوات كهنة وكاهنات وأطفال بتوابيت عمرها 3000 سنة، مازالت محتفظة بألوانها الأصلية وما يغطيها من نقوش. (20.10.2019)  

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وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود وضعت مصر وإثيوبيا أمام معادلات صعبة. أطراف خارجية تبدي استعدادها للوساطة، فواشنطن مثلا دعت الدولتين والسودان لاجتماع. حول هذا حاورت DW عربية الدبلوماسي الأمريكي السابق د. نبيل خوري.

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