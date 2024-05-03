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سياسةالشرق الأوسط

البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني "الأسبوع المقبل"

٣ مايو ٢٠٢٤

قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "الأسبوع المقبل". يأتي ذلك فيما يسود ترقّب لرد حماس على المقترح الإسرائيلي الأخير والذي يعتبره الأميركيون "سخياً للغاية".

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الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - 12.02.2024
يأتي الإعلان عن اللقاء في وقت دخلت فيه المحادثات بشأن هدنة في غزة والإفراج عن رهائن محتجزين في القطاع، مرحلة حرجة.صورة من: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "الأسبوع المقبل" في البيت الأبيض، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار اليوم الجمعة (3 مايو/أيار 2024).

وقالت المتحدثة إن الاستقبال سيكون بمثابة "اجتماع خاص" سينشر البيت الأبيض بعد انتهائه بيانا رسمياً حول فحواه، دون إعلان أي موعد محدد.

ويأتي الإعلان في وقت دخلت فيه المحادثات بشأن هدنة في غزة والإفراج عن رهائن محتجزين في القطاع، مرحلة حرجة. ويسود ترقّب لرد حماس على المقترح الإسرائيلي الأخير والذي يعتبره الأميركيون المنخرطون على نحو كبير في المحادثات، "سخياً للغاية"

لكن الحركة اتّهمت الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لعرقلة تلك الجهود مما أثار الشكوك بشأن التوصل قريبا لاتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

والأردن الذي يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ويضم جالية فلسطينية كبيرة، معرّض على نحو كبير لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.  وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المملكة بالتزامن مع مغادرة أول قافلة من المساعدات الإنسانية الأردنية إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه.

وفي منتصف نيسان/ أبريل، أسقط الأردن مسيّرات إيرانية كانت متّجهة إلى إسرائيل. وفي حين تعمل المملكة بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، تسعى عمّان إلى تجنب تداعيات نزاع محتمل.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم إن واشنطن لم تطلع على خطة شاملة لتفكير إسرائيل فيما يتعلق بعملية عسكرية مزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة.

ع.ح/ع.ِش (أ ف ب ، رويترز)

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