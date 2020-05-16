البوندسليغا يعود برباعية لدورتموند في مرمى شالكه

لاعبون بدلاء يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي ويستخدمون سلالم كهربائية، وكرات لعب معقمة، ومشاهدون عبر التلفزيون يقدر عددهم بحوالي مليار حول العالم: هكذا كانت انطلاقة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الذي أصبح أول بطولة كبيرة تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة، استهل فريق بوروسيا دورتموند عودة مباريات الدوري بفوز كبير على ضيفه شالكه برباعية نظيفة، ضمن "ديربي منطقة الرور"، والذي جمع الفريقين السبت (16 مايو/ أيار 2020).

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استؤنفت منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا اعتباراً من اليوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقاً لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب هيرتا برلين على مضيفه هوفنهايم 3/صفر وفولفسبورغ على مضيفه آوغسبورغ 2/1، بينما تعادل فرايبورغ مع مضيفه لايبزيغ بهدف لكل منهما، وفورتونا دوسلدورف مع بادربورن سلبياً.

كرات معقمة ولاعبون يرتدون الكمامات ويحافظون على التباعد الاجتماعي - البوندسليغا يعود ولكن ضمن شروط وقاية صارمة

وعلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع لكنه كان خالياً من الجماهير اليوم، افتتح النجم النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لبوروسيا دورتموند قي الدقيقة 29، ثم أضاف البرتغالي رافاييل جوريرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني، أضاف البلجيكي تورجان هازارد الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 48، ثم سجل جوريرو الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 63 .

وطبقاً للقواعد والتعليمات الصحية والوقائية، التزم اللاعبون بعدم المصافحة أو المعانقة خلال الاحتفال بالتسجيل وكذلك خلال التبديلات، التي جرى السماح بزيادة عددها إلى خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة. كما التزم البدلاء بارتداء الكمامات والتباعد لدى جلوسهم على مقاعد البدلاء.

وكان دورتموند الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما لم يقدم شالكه الأداء الهجومي الكافي لهز الشباك خارج أرضه، وصنع فرصة خطيرة وحيدة جاءت خلال الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفاً على أونيون برلين غداً الأحد، بينما تجمد رصيد شالكه، الذي افتقد مذاق الانتصارات للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، عند 37 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.

ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)