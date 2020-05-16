 البوندسليغا يعود برباعية لدورتموند في مرمى شالكه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.05.2020

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رياضة

البوندسليغا يعود برباعية لدورتموند في مرمى شالكه

استؤنفت مباريات الدوري الألماني لكرة القدم كأول بطولة عالمية كبيرة تعود إلى برنامجها بعد جائحة فيروس كورونا، وذلك بفوز كبير وهام لدورتموند على غريمه المحلي شالكه جعله يقترب من صدارة الدوري الذي يتربع عليه بايرن ميونخ.

إرلينج هالاند نجم دورتموند النرويجي افتتح التسجيل للفريق في أولى مباريات الدوري بعد جائحة كورونا

إرلينج هالاند نجم دورتموند النرويجي افتتح التسجيل للفريق في أولى مباريات الدوري بعد جائحة كورونا

لاعبون بدلاء يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي ويستخدمون سلالم كهربائية، وكرات لعب معقمة، ومشاهدون عبر التلفزيون يقدر عددهم بحوالي مليار حول العالم: هكذا كانت انطلاقة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الذي أصبح أول بطولة كبيرة تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة، استهل فريق بوروسيا دورتموند عودة مباريات الدوري بفوز كبير على ضيفه شالكه برباعية نظيفة، ضمن "ديربي منطقة الرور"، والذي جمع الفريقين السبت (16 مايو/ أيار 2020).

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استؤنفت منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا اعتباراً من اليوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقاً لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب هيرتا برلين على مضيفه هوفنهايم 3/صفر وفولفسبورغ على مضيفه آوغسبورغ 2/1، بينما تعادل فرايبورغ مع مضيفه لايبزيغ بهدف لكل منهما، وفورتونا دوسلدورف مع بادربورن سلبياً.

كرات معقمة ولاعبون يرتدون الكمامات ويحافظون على التباعد الاجتماعي - البوندسليغا يعود ولكن ضمن شروط وقاية صارمة

كرات معقمة ولاعبون يرتدون الكمامات ويحافظون على التباعد الاجتماعي - البوندسليغا يعود ولكن ضمن شروط وقاية صارمة

وعلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع لكنه كان خالياً من الجماهير اليوم، افتتح النجم النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لبوروسيا دورتموند قي الدقيقة 29، ثم أضاف البرتغالي رافاييل جوريرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني، أضاف البلجيكي تورجان هازارد الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 48، ثم سجل جوريرو الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 63 .

وطبقاً للقواعد والتعليمات الصحية والوقائية، التزم اللاعبون بعدم المصافحة أو المعانقة خلال الاحتفال بالتسجيل وكذلك خلال التبديلات، التي جرى السماح بزيادة عددها إلى خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة. كما التزم البدلاء بارتداء الكمامات والتباعد لدى جلوسهم على مقاعد البدلاء.

وكان دورتموند الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما لم يقدم شالكه الأداء الهجومي الكافي لهز الشباك خارج أرضه، وصنع فرصة خطيرة وحيدة جاءت خلال الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفاً على أونيون برلين غداً الأحد، بينما تجمد رصيد شالكه، الذي افتقد مذاق الانتصارات للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، عند 37 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.

ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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طبيب رياضي لـDW: لكورونا أضرار بعيدة المدى على اللاعبين

مع اقتراب موعد استئناف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تزداد التحذيرات من أن يكون هذا الاستئناف على حساب صحة اللاعبين. الطبيب الرياضي الألماني فيلهيلم بلوخ حذر في حوار مع DW من تأثير الفيروس على صحة اللاعبين. (12.05.2020)  

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