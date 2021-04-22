 البوندسليغا ـ بايرن يسعى لحسم لقبه التاسع مبكرا.. فهل ينجح في ذلك؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2021

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البوندسليغا ـ بايرن يسعى لحسم لقبه التاسع مبكرا.. فهل ينجح في ذلك؟

يحل بايرن ميونخ ضيفا على ماينز، وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام لايبزغ. وسيضمن بايرن التتويج باللقب إذا حقق الفوز، أو نتيجة مشابهة لنتيجة لايبزغ في مباراته أمام شتوتغارت يوم الأحد المقبل.

من مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن

من مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن

 يتطلع فريق بايرن ميونخ لحسم التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عندما يواجه فريق ماينز بعد غد السبت (24 أبريل/ نيسان) في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة، ويبدو أن بايرن سيعتمد على روبرت ليفاندوفسكي في تلك المباراة بعد شفائه من الإصابة.

مختارات

في مباريات الدوري الألماني، أضاع نادي لايبزيغ فرصة ثمينة للحاق بمتصدر الدوري الألماني بايرن ميونيخ، بعدما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدف المباراة الوحيد لصالحه في الوقت بدل الضائع من مباراته مع هوفنهايم.

بينما تأكد هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية، أمسى بايرن على بعد خطوة من لقبه التاسع على التوالي بالدوري الألماني بعد فوزه على ليفركوزن. فيما عزز كولونيا من فرص بقائه في البطولة بعد قطعه الطريق على لايبزيغ في مطاردة بايرن.

بهدفين لجمال موسيالا في مرمى فولفسبورغ، ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن منافسه لايبزيغ الذي تعثر أمام منافسه هوفنهايم في مباراة افتتاح المرحلة الـ 29 من منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

في المقابل سيكون بوروسيا دورتموند على موعد مع مباراة هامة أمام مضيفه فولفسبورغ في ذات اليوم أيضا وذلك في محاولة لحجز مكان يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل بايرنضيفا على ماينز، وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام لايبزغمع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة. وسيضمن بايرن التتويج باللقب إذا حقق الفوز، أو إذا حقق نتيجة مشابهة لنتيجة لايبزغ في مباراته أمام شتوتغارت يوم الأحد المقبل.

وتحت القمة مباشرة هناك مباراتين حاسمتين في صراع الحصول على مراكز مؤهلة للعب في أوروبا، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الخامس مع فولفسبورغ، صاحب المركز الثالث، ويلعب آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، مع باير ليفركوزن، صاحب المركز السادس.

وتغلب بايرن ميونخ على ليفركوزن 2 / صفر يوم الثلاثاء ولم تظهر أي بوادر للفوضى في أعقاب إعلان هانسي فليك، مدرب بايرن، عن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقال ليون جوريتسكا :" ما يجعلنا نتحرك هو أننا نريد الفوز بكل مباراة"، وأضاف جوشوا كيميتش :"نريد الفوز باللقب ونحن قريبون للغاية. هذا هو طموحنا".

وقال فليك ببساطة:"نريد أن ننهي الأمر يوم السبت". العودة الوشيكة لليفاندوفسكي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة ينبغي أن تعطي الفريق دفعة كبيرة. وقال فليك إنه يتمنى أن يتمكن ليفاندوفسكي من العودة أمام ماينز.

وسيكون المهاجم البولندي متعطشا لتسجيل الأهداف حيث أنه سجل 35 هدفا هذا الموسم ويحتاج إلى خمسة أهداف فقط ليعادل رقم أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبوندسليجا، والمسجل باسم جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1971 / .1972

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة عندما يلعب أوجسبورج مع كولون، صاحب المركز الثالث من القاع.

ويلعب يوم السبت فرايبورج مع هوفنهايم، ويونيون برلين مع فيردر بريمن، فيما يلعب يوم الأحد بوروسيا مونشنجلادباخ مع أرمينيا بيلفيد.

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بايرن ميونيخ يواجه باريس سان جيرمان دون عدة نجوم في صفوفه

ع.أج / ع ج م ( د ب ا)

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