البوندسليغا ـ بايرن يسعى لحسم لقبه التاسع مبكرا.. فهل ينجح في ذلك؟

يتطلع فريق بايرن ميونخ لحسم التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عندما يواجه فريق ماينز بعد غد السبت (24 أبريل/ نيسان) في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة، ويبدو أن بايرن سيعتمد على روبرت ليفاندوفسكي في تلك المباراة بعد شفائه من الإصابة.

في المقابل سيكون بوروسيا دورتموند على موعد مع مباراة هامة أمام مضيفه فولفسبورغ في ذات اليوم أيضا وذلك في محاولة لحجز مكان يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل بايرنضيفا على ماينز، وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام لايبزغمع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة. وسيضمن بايرن التتويج باللقب إذا حقق الفوز، أو إذا حقق نتيجة مشابهة لنتيجة لايبزغ في مباراته أمام شتوتغارت يوم الأحد المقبل.

وتحت القمة مباشرة هناك مباراتين حاسمتين في صراع الحصول على مراكز مؤهلة للعب في أوروبا، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الخامس مع فولفسبورغ، صاحب المركز الثالث، ويلعب آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، مع باير ليفركوزن، صاحب المركز السادس.

وتغلب بايرن ميونخ على ليفركوزن 2 / صفر يوم الثلاثاء ولم تظهر أي بوادر للفوضى في أعقاب إعلان هانسي فليك، مدرب بايرن، عن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقال ليون جوريتسكا :" ما يجعلنا نتحرك هو أننا نريد الفوز بكل مباراة"، وأضاف جوشوا كيميتش :"نريد الفوز باللقب ونحن قريبون للغاية. هذا هو طموحنا".

وقال فليك ببساطة:"نريد أن ننهي الأمر يوم السبت". العودة الوشيكة لليفاندوفسكي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة ينبغي أن تعطي الفريق دفعة كبيرة. وقال فليك إنه يتمنى أن يتمكن ليفاندوفسكي من العودة أمام ماينز.

وسيكون المهاجم البولندي متعطشا لتسجيل الأهداف حيث أنه سجل 35 هدفا هذا الموسم ويحتاج إلى خمسة أهداف فقط ليعادل رقم أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبوندسليجا، والمسجل باسم جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1971 / .1972

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة عندما يلعب أوجسبورج مع كولون، صاحب المركز الثالث من القاع.

ويلعب يوم السبت فرايبورج مع هوفنهايم، ويونيون برلين مع فيردر بريمن، فيما يلعب يوم الأحد بوروسيا مونشنجلادباخ مع أرمينيا بيلفيد.

مشاهدة الفيديو 01:33 شارك بايرن يواجه سان جيرمان بدون ليفاندوفسكي إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3rhCi بايرن ميونيخ يواجه باريس سان جيرمان دون عدة نجوم في صفوفه

ع.أج / ع ج م ( د ب ا)