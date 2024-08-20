البوندسليغا على الأبواب.. كل ما يجب معرفته عن الموسم الجديد

تغييرات جمة طرأت على الدوري الألماني بنسخته الجديدة، من انتقالات لاعبين إلى وداع مدربين ومجيء آخرين، وصعود فرق بعد وداع أخرى. ومع اقتراب صافرة البداية إليكم البوندسليغا بلغة الأرقام والمعطيات في هذا التقرير.

ما الجديد في البوندسليغا؟

سيبدأ موسم الدوري الألماني "البوندسليغا" الجديد 2024/25 في يوم الجمعة 23 آب/ أغسطس 2024، حيث سيلعب حامل اللقب باير ليفركوزن خارج ملعبه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ. وسيلعب الوصيف شتوتغارت ضد فرايبورغ فيما يستضيف بوروسيا دورتموند فريق فرانكفورت.

وستختتم المرحلة الأولى من الدوري بمباراة سيخوضها بايرن ميونيخ خارج ملعبه ضد فولفسبورغ وتحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني.

وسيبدأ الدوري الألماني للسيدات في 30 آب/ أغسطس، وسيشهد هبوط فريق واحد فقط لأن الدوري الأول سيضم 14 فريقًا في موسم 25/26.

كما هو معتاد في ألمانيا، يبدأ الموسم المحلي للفرق المشاركة في البوندسليغا بالجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا، التي انطلقت قبل أسبوع في 16 آب/ أغسطس.

وبدأ الموسم لفريقي ليفركوزن وشتوتغارت مبكرا بعد خوض مباراة كأس السوبر الألماني (التي جمعت بين بطل الدوري وبطل الكأس في الموسم السابق)، والتي تغلب فيها باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس على شتوتغارت، ليحرز مسابقة كأس السوبر الألمانية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي السبت 17 آب/ أغسطس.

سيلعب بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن في 28 أيلول/ سبتمبر، بينما سيستضيف دورتموند بايرن في أول "كلاسيكو" للموسم الجديد في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر. وستبدأ فترة التوقف الشتوي في 23 كانون الأول/ ديسمبر.

في الموسم الجديد، هناك فريقان جديدان: هولشتاين كيل وسانت باولي، اللذان صعدا من الدرجة الثانية بينما هبط كولن (كولونيا) ودارمشتات من دوري الاضواء.

ويشارك هولشتاين كيل لأول مرة في البوندسليغا، بينما يعود سانت باولي بعد غياب دام 13 عامًا ولكن بقيادة مدرب جديد (ألكسندر بلسين) بعد أن غادر المدرب السابق فابيان هورزلر بعد الصعود لتدريب فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بايرن ميونيخ لديه مدرب جديد، هو قائد مانشستر سيتي السابق فينسنت كومباني، الذي تولى المهمة بعد قدومه من بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه ضغوطًا كبيرة لتحقيق النجاح بعد أن أنهى بايرن الموسم الماضي دون أي لقب لأول مرة منذ عام 2012.

بوروسيا دورتموند أيضًا لديه مدرب جديد، حيث تولى الأسطورة السابقة للنادي نوري شاهين المهمة بعد رحيل إدين تيرزيتش الذي شهد موسمه الماضي تقلبات كبيرة، حيث واجه دورتموند صعوبات محليًا لكنه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

غياب كريستيان شترايش عن خط التماس سيتطلب التأقلم. فقد رحل هذا المدرب الذي قاد فرايبورغ لمدة 12 عاما، تاركا الدوري بدون إحدى شخصياته البارزة. صورة من: Harry Langer/dpa/picture alliance

كما أن غياب كريستيان شترايش عن خط التماس سيتطلب التأقلم. فقد رحل هذا المدرب الذي قاد فرايبورغ لمدة 12 عاما، تاركا الدوري بدون إحدى شخصياته البارزة. تولى اللاعب السابق يوليان شاستر المسؤولية. كما يوجد مدربون جدد في بوخوم (بيتر زايدلر) وأونيون برلين (بو سفينسون).

لن نشهد وجود ماركو رويس أو ماتس هوملز هذا الموسم، بعد أن غادرا البوندسليغا في نهاية الموسم الماضي. إيريك - ماكسيم تشوبو موتينغ غادر أيضًا، وكذلك اللاعب الموهوب شافي سيمونز الذي عاد إلى باريس سان جيرمان. بالإضافة إلى اعتزال سيباستيان روده، ماكوتو هاسيبي، باتريك هيرمان وتوني جانتشكي.

هل هناك انتقالات كبيرة؟

نعم، شهد البوندسليغا العديد من الانتقالات البارزة هذا الصيف. بايرن ميونيخ أنفق الكثير، حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد. من بين هؤلاء المدافع الياباني هيروكو إيتو من شتوتغارت، والجناح الموهوب من كريستال بالاس مايكل أوليسيه، ولاعب الوسط الدفاعي جواو بالينيا من فولهام، الذي كان مطلوبًا منذ فترة طويلة.

بوروسيا دورتموند كان نشطًا أيضًا في سوق الانتقالات، حيث استقدم كلا من فالدمار أنتون وسيرهو غيراسي من شتوتغارت. غيراسي سجل 28 هدفًا في 28 مباراة مع شتوتغارت الموسم الماضي، وهناك أمل كبير أن يواصل تألقه مع الفريق الأصفر والأسود.

باير ليفركوزن، حامل اللقب، تعاقد مع الجناح الفرنسي مارتين تيريه. في المقابل، فقد فريق هايدنهايم، مفاجأة الموسم الماضي، اثنين من نجومه: يان-نيكلاس بيستي (انتقل إلى بنفيكا) وتيم كلايندينست (انتقل إلى غلادباخ).

بعد 15 عامًا في الدوري الألماني (البوندسليغا)، انتقل ماركو رويس إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث وقع عقدًا مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي. صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

هل يمكن لليفركوزن الدفاع عن لقب البوندسليغا؟

مع بقاء المدرب الذكي تشافي ألونسو والنجم فلوريان فيرتز، هناك شعور بأن كل شيء ممكن لليفركوزن. ورغم أن التحول من ملاحقين إلى مطاردين سيكون تحديًا، إلا أن ألونسو وفريقه لديهم كل الأسباب للاعتقاد بأنهم يمكنهم المنافسة على لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.

من هم اللاعبون الجدد والمثيرون الذين يجب متابعتهم؟

فرانكفورت تعاقد مع المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، جان أوزون، الذي تم استدعاؤه بالفعل لتمثيل منتخب تركيا. فبعد تألقه مع نورنبرغ الموسم الماضي، يبدو أن هذا الشاب سيبرز في بوندسليغا.

ماينز يمتلك لاعبًا شابًا آخر هو براجان جرويدا (19 عامًا)، الذي لفت انتباه مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان. قد يساهم موسم جيد آخر له في ترسيخ مكانته في منتخب ألمانيا.

بايرن ميونيخ يمتلك بول فانر، الذي ظهر لأول مرة مع النادي وهو في عمر 16 عامًا. بعد فترة إعارة ناجحة في الدرجة الثانية، سينضم إلى هايدنهايم على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للعب بانتظام في الدوري.

أعده للعربية: عباس الخشالي